DJ Conjurer, el talentoso productor y deejay referente en Canarias

DJ Conjurer es un joven artista, DJ y productor, natural de la isla de Tenerife. Desde pequeño, influenciado por su hermano mayor, se introdujo en el mundo de la música. Comenzó su andadura subiendo vídeos en Facebook y pinchando como telonero de algunos grupos de rap. En la actualidad, es uno de los DJ con más talento y futuro de Canarias y ha participado en numerosos festivales y conciertos alrededor del país.

Lo primero de todo, es importante conocer el background de un artista para comprender su historia. ¿Cuándo y cómo surge DJ Conjurer? ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito musical?

DJ Conjurer surge de una pasión por la música afroamericana, desde niño, inculcada por mi hermano mayor. Recuerdo como cada domingo, por la mañana, corría para ver el programa ‘Yo! MTV Raps’ y en una pequeña libreta apuntaba los temas que quería descargarme más tarde en el ciber.

Poco a poco, el amor por ese tipo de música se fue convirtiendo en mi manera de ser, en mi identidad. Empecé a vestir con ropa ancha, a hacer grafitis, a bailar break dance y a rapear. Fue así como conocí a Juan Pesko, un rapero de la zona norte de Tenerife, que tenía dos tocadiscos technics guardados y cogiendo polvo. Para ese entonces, ya coleccionaba vinilos y me atraía el mundo del digging, pero no fue hasta que él me los regaló que despertó algo en mí, rayando todos los vinilos que tenía y encontrando, sin yo saberlo, lo que iba a ser no solo mi vocación, sino mi auténtica pasión.

Así es como empecé subiendo vídeos a Facebook y pinchando de telonero de algunos grupos de rap. También, conocí a DJ Full FX, a Bobby Bob y a Real El Canario, que me enseñaron todo lo que sé hasta ahora. Gracias a ellos aprendí lo que para mí es lo más importante cuando actúo: tener una buena selección musical, saber leer la pista y, sobre todo, tener una técnica adecuada a la hora de mezclar.

A la hora de comenzar una carrera musical, en ocasiones, aparecen complicaciones de tiempo, de oportunidades y económicas, entre otras. ¿Te costó hacerte un hueco como DJ? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontraste?

La verdad es que hacerte un hueco, teniendo en cuenta que vivimos en islas, es muy difícil. Es por ello que yo llegué a pinchar antes en discotecas de la península que en discotecas de Tenerife.

En el mundo del DJ, no solo en Canarias, sino a nivel global, es complejo encontrar tu espacio, tanto en las salas como en los eventos. Siempre van a contar antes con los DJ que tienen más experiencia y con los que ya tienen una amistad. A eso hay que sumarle que para una persona que entra nueva en la escena es difícil crear contactos desde cero, ya que normalmente no se le suele dar la oportunidad.

Cuando empecé pinchaba con tocadiscos y en ninguna discoteca querían ese tipo de formato, ya que no tenían el equipo o les hacía falta cambiar la cabina solo para una actuación. Es por ello que me costó acostumbrarme a los equipos Pioneer, que es el común en cualquier discoteca, pues son equipos caros y que no me podía permitir.

En septiembre del año 2022 nació ‘Malianteo’, un evento musical que cuenta ya con varias ediciones alrededor del país y del que eres miembro fundador. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr en el público?

‘Malianteo’ surge de la necesidad de crear una fiesta diferente en la que inculcar al público más estilos de música. La idea es, en una sola noche, no crear únicamente una fiesta temática, ya sea de música afroamericana o electrónica, sino que en la misma fiesta pueda sonar de todo. Así, también dar voz a la parte urbana del movimiento que menos se escucha en los locales. Todos conocemos a artistas como Yung Beef, Bad Gyal o La Zowi… pero, realmente, por lo menos en Tenerife, quitando algún tema de Bad Gyal, estos artistas no llegan a sonar un sábado cualquiera en las discotecas.

Es por ello que, junto a mi socio Roberto, cogimos el concepto que teníamos de las fiestas en Madrid y lo importamos a las Islas: una fiesta sin dress code, en la que puedes sentirte libre, puedes escuchar todo tipo de música y ver algún show case de artistas que, habitualmente, no tienen hueco aquí en Canarias si no es por algún gran festival.

Uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de subir a un escenario es lograr transmitir adecuadamente a las personas que te escuchan. ¿Cómo logras transmitir tu energía al público? ¿Cuáles son las claves a la hora de pinchar música ante tanta gente?

La verdad es que no hay una clave exacta para transmitir y llegar a tanto público. Ya sea que te enfrentes a un gran festival o pinches en una sala pequeña para veinte personas, tienes que saber leer la pista y ver lo que el público quiere escuchar. Analizar el target del público, desde la edad hasta cómo van vestidos, y darles la música que ellos necesitan sin que lo sepan.

Además, como no te vean a ti con energía y disfrutando se hace complicado causar, por ejemplo, que el público baile. No puedes estar con mala cara encima del escenario, tienes que mostrar pasión por lo que haces, ya tengas delante a cinco o a cinco mil personas. Hay que transmitir y estar preparado, a nivel musical, para cualquier tipo de público.

Hace unos meses, la AEDYP (la Asociación Española de DJ y Productores de Música Electrónica) anunció oficialmente el reconocimiento de los DJ como artistas. Esto quedó reflejado en el BOE del 24 de marzo de 2023. ¿Cómo valoras esta noticia? ¿Cómo crees que ayuda al DJ el hecho de que ahora sean reconocidos, a efectos legales, como artistas?

No solo a ojos de la ley, sino también del propio público, es un gran paso que ya nos reconozcan como artistas. Es un hecho irrefutable que cualquier DJ famoso llena lo mismo o incluso más, en ocasiones, que cualquier artista urbano. Realmente, y siento sonar un poco ‘hater’, mi vida no ha cambiado absolutamente nada desde esa noticia y continúo haciendo mi día a día igual. Pero si es verdad que poco a poco estamos dando grandes pasos para ser más valorados.

Últimamente, se está valorando a nivel global el talento musical y artístico que hay en Canarias. Se suele hablar de cantantes y productores, pero yo te quiero preguntar por los DJ. ¿Cómo ves la escena, en ese sentido, en las Islas? ¿Algún DJ que te gustaría recomendar?

En la escena de Canarias siempre hemos tenido muy buenos DJ, lo que pasa es que no han sido del todo valorados aquí. Desde Real El Canario, teniendo una carrera mundial, hasta a día de hoy algunos como Héctor Couto, Pablo Fierro o Juacko. Ellos demuestran que el talento que tenemos en Canarias es mundialmente reconocido, pero muy poco valorado, a mi parecer, en su lugar de origen.

También es verdad que esto solo pasa en el ámbito de los productores y los DJ, pues, en lo urbano, tenemos artistas como Quevedo, Cruz Cafuné, Ptazeta, Juseph y un sinfín de personas que están poniendo la bandera de Canarias en lo más alto y son igual de respetados, tanto dentro como fuera de las Islas.

Además de pinchar tú solo, también eres DJ de Kaze y Juseph. ¿Cómo valoras la labor del DJ en el concierto de un artista? ¿La consideras fundamental para desarrollar un buen espectáculo musical?

La función de un DJ en el espectáculo de cualquier artista, para mí, es de las más importantes. Esto porque, aunque la gente crea que solo le va a dar al play a la pista, hay muchas cosas detrás. Bajo mi experiencia, en todos mis años de carrera he trabajado no solo para ser DJ, también he aprendido a cómo ejecutar una buena prueba de sonido, a crear el montaje, a hacer de técnico y a solucionar cualquier imprevisto que pueda pasar.

También, por supuesto, he aprendido a saber levantar al público, porque, a veces, hay que hacer de corista. En esta línea, considero que es muy importante el hecho de elegir como cantante a un buen DJ que te cubra las espaldas, ya que al final va a ser la persona que te levante el directo.

Por último, de cara al futuro. ¿Qué podemos esperar de DJ Conjurer? ¿Cómo planeas continuar tu carrera? ¿Algún proyecto en mente?

La verdad es que ni yo mismo sé que se podrá esperar de DJ Conjurer en un futuro. Desde el primer momento que cogí el tocadiscos, simplemente he hecho lo que me ha apasionado y la vida ha sido la que me ha sorprendido. Aunque no voy a mentir, hay planes en mi cabeza, no solo con ‘Malianteo’, sino también como productor, muchas ideas y muchos proyectos tanto personales como grupales. Digamos que el 2024 viene cargado de mucha música y muchos bolos.

Para concluir, hay algo que quiero anunciar y es que, entre finales de este año y principios del siguiente, tendréis en todas las plataformas digitales mi primer álbum. En él uno a todos los artistas con los que he tenido el placer de colaborar, ya sea encima de un escenario o dentro del estudio. Un disco en el que no solo rescato talento canario, sino al que también se suma mucha gente de la península.