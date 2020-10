La exposición del artista tinerfeño Yumar estará en el Círculo de Amistad XII de Enero a partir del 27 de octubre

El Círculo de Amistad XII de Enero inaugura el martes 27 de octubre a las 20:00 horas una exposición compuesta por 50 obras realizadas por el artista tinerfeño Yumar, que podrá visitarse hasta el día 10 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, según ha anunciado la asociación en un comunicado. El aforo de este acto estará limitado a diez personas, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19. Joaquín Castro San Luis, periodista y miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, será el encargado de presentar el acto.

La colección podrá visitarse en la Sala de Exposiciones que la entidad social tiene en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00, así como los sábados, de 11:00 a 13:00 horas, con entrada libre e igualmente con el aforo limitado con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la COVID-19.

La colección que presenta Yumar se compone de 50 cuadros que el autor lleva preparando desde hace mucho tiempo, la mayoría óleos de gran formato, añade la misiva, aunque incluye otras obras de menor tamaño y algunas realizadas en técnica mixta de óleo y acrílico y, también, exclusivamente acrílicos.

"Esta exposición me ha exigido mucho trabajo y dedicación por las dimensiones de la mayoría de las obras y también por lo que representa en sí la obra, y creo haber conseguido un resultado notable, capaz de expresar lo que he pretendido y espero que los visitantes así lo aprecien", explica Yumar. En este sentido, el autor reconoce que "no es fácil pintar este tipo de formatos y su contenido, con prisas o en poco tiempo. La pintura al óleo exige una metodología en su ejecución que sea lenta para conseguir los efectos que pretendo".

Con respecto a la temática de sus cuadros Yumar refleja en sus obras, por una parte, el paisaje y el costumbrismo canario, con sus puertas y ventanas típicas y antiguas. Y, por otra parte, da rienda suelta a su creatividad aportando su visión particular sobre los motivos mencionados que plasma, especialmente, en las obras abstractas que cuelga en esta exposición.

"La sobriedad en el equilibrio, en el color y las atmósferas componen mi carta de representación en todas las obras", aclara Yumar, "y la inspiración para pintar te llega a través de lo que te rodea y de lo que buscas. Si buscas, encuentras motivos. El pintor está abierto a todo, en cualquier lado, en cualquier rincón y me he preocupado en toda mi vida pictórica de recorrer Canarias y en mi imaginación para plasmar lo que siento. Mi vida se centra en el arte y pintar el resultado"

Los visitantes de esta exposición encontrarán obras con estilo figurativo y otras, las menos, con estilo abstracto, contemporáneo. "Así se desarrolla mi creación, adentrándome en esos estilos, dependiendo de lo que mi interior me dicte. En los dos me encuentro cómodo", puntualiza el autor.

Yumar asegura que esta exposición representa el presente de su trabajo realizado "con esfuerzo, con responsabilidad e ilusión. Al mismo tiempo con incertidumbre, a la vista de los tiempos que corren".

Yumar

Los comienzos de Yumar en la pintura comenzaron desde niño y supuso para el autor un cobijo en tiempos difíciles, continúa la nota divulgada por el CÍrculo de Amistad XII de Enero. Desde entonces descubrió que la pintura era su refugio. Formalmente, realizó su primera exposición en 1975 y su transcurrir por este mundo siempre ha sido al lado de un caballete y una paleta.

El pintor ha realizado innumerables exposiciones en Tenerife y en el resto de las islas, y las galerías más representativas han acogido sus obras en diferentes años. También ha realizado exposiciones en la Península y en el extranjero, en países como Suecia, Alemania, etc, y sus obras figuran colgadas en multitud de entidades particulares y oficiales a nivel local, regional, nacional e internacional.

Yumar relata que en su vida pictórica ha plasmado en los lienzos todo tipo de temática y siempre le han gustado los retos. "Planteo desde aquí la asistencia a galerías, museos y a todas actividades culturales porque hay muchas personas y colectivos que necesitan del público para seguir adelante y la pintura, en particular, lo necesita. Una exposición requiere un gran esfuerzo de todo tipo y animo a que sea visitada, es la mejor recompensa que tiene un artista", subraya el autor.