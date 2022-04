El Festival Internacional Artes Escénicas trae a Canarias a la prestigiosa compañía francesa Plexus Polaire

La Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa” continúan desarrollando la programación del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas 2022 (CAE), propuesta cultural que ambas entidades pusieron en marcha el pasado 17 de febrero y que se extenderá hasta el 21 de mayo a través de un total de 23 actividades, a celebrar en diferentes recintos teatrales y espacios públicos de las ocho islas del archipiélago. Toda la información correspondiente al programa artístico de esta quinta edición se encuentra disponible a través de www.festivalcae.com, desde donde también se pueden adquirir las localidades para las diferentes funciones. Los precios para disfrutar de las representaciones oscilan entre los 10 y 25 euros, salvo aquellas actividades de carácter gratuito o destinadas al público escolar, y darán comienzo a partir de las 20:00 horas, con carácter general, exceptuando las sesiones infantiles, que tienen lugar a las 11:00 horas.

La programación teatral del V Festival Canarias Artes Escénicas, organizado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”, tendrá su continuidad hoy martes, 19 de abril. Inspirándose en su traducción al islandés, la compañía Plexus Polaire regresa al calendario del Festival Canarias Artes Escénicas, tras su éxito con Cendres, en 2018, para revisitar, en esta ocasión, el mito de Drácula en el Teatro Leal (hoy), el Centro Cultural CICCA (21 de abril) y el Teatro Municipal de Tías (23 de abril). Yngvild Aspeli, la afamada directora de la compañía francesa, se sumerge con su equipo de creadores en este oscuro e inmortal secreto de la naturaleza humana, transmitido de generación en generación. De este modo, e impulsado por fuerzas internas y externas, el coro de cinco actores-titiriteros desdibuja la línea entre la vida y la muerte, convirtiéndose en muertos vivientes cuando los títeres resultan estar más vivos que los mortales comunes.

El calendario escénico del Festival Canarias Artes Escénicas 2022 llegará a su fin con la gira de Smashed2, que visitará el Campo de Lucha de La Frontera (17 de mayo), Santa Cruz de La Palma (19 de mayo) y la isla de La Graciosa (21 de mayo). En Smashed2, la compañía Gandini Juggling da la vuelta a los papeles masculinos y femeninos en la primera revisión de género de una de las más celebradas obras de circo contemporáneo de la última década. Inspirado en la obra de la gran coreógrafa Pina Bausch, los directores Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala toman prestados elementos de su coreografía gestual y los combinan con intrincados patrones y cascadas de malabares grupales y solos. El resultado es un híbrido que, como su predecesor

Smashed, se interpreta con meticuloso unísono y sincronización a la milésima de segundo. Esta obra divertida, ingeniosa y llena de personalidad es parecida a la danza teatro y retará su percepción de los malabares contemporáneos.

Actividades para escolares CAE 2022

El Teatro Marionetas do Porto despedirá el calendario didáctico de Canarias Artes Escénicas 2022 con Frágil, un universo interpretativo en el que hay historias pequeñas y grandes. Las cosas quieren que las lleven a lugares que no conocen, y hacen pequeños y grandes viajes. En el mundo frágil, hay personas/cosas que buscan cosas/personas. Hay secretos que no se pueden desvelar, o que quedan por desvelar, hay un universo abierto y otro cerrado. Los escolares canarios podrán disfrutar de esta pieza, a partir de las 11:00 horas, los días 26 (Teatro Circo de Marte) y 29 de abril (Auditorio Insular La Gomera), así como el 2 de mayo (Centro Cultural Asabanos, Valverde).