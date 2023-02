La Fundación CajaCanarias presenta la programación musical de 'Pasionari@s 2023' de Tenerife

La Fundación CajaCanarias ha presentado hoy martes, 14 de febrero, la programación de su ciclo musical Pasionari@s 2023, una propuesta que, en esta sexta edición, estará compuesta por cinco actuaciones musicales de diferentes ritmos y estilos, a celebrar en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife y que se desarrollará entre el 17 de marzo y el 29 de junio. Todos los recitales previstos darán comienzo a partir de las 20:00 horas y las entradas, con precios que oscilan entre 10 y 20 euros, así como tarifas especiales para menores de 25 años, pueden adquirirse a través de www.cajacanarias.com.

Pasionari@s CajaCanarias 2023 se estrenará, por lo tanto, el próximo 17 de marzo con la actuación de la artista española Alice Wonder que, tras un sold out en la mítica sala la Riviera, arranca un año 2023 que promete consagrarla dentro del panorama musical nacional. La cantautora madrileña está a la cabeza de una nueva escena emergente con un gran público joven libre de prejuicios y, por ello, ha caído como un rayo de luz con su participación en el Benidorm Fest, donde presentó su single “Yo quisiera”, con más de 500K streams en plataformas en menos de 3 semanas. Durante este año la artista está viviendo el cierre de su gira “Que se joda todo lo demás” y el comienzo de una nueva etapa, estrenando canciones en directo que irán formando parte de sus próximos lanzamientos. Alice lleva más de un año colgando continuamente el cartel de “no hay entradas” en todas las ciudades por donde pasa y eso se nota en la expectación que sigue generando su proyecto, que llega por primera vez a Tenerife en este estreno de Pasionari@s CajaCanarias 2023.

El 27 de abril será el turno para escuchar la música de YolanDa Brown, una saxofonista y compositora británica, ganadora de dos premios MOBO y que presentará en el Espacio Cultural CajaCanarias su música, una deliciosa fusión de reggae, jazz y soul. Actualmente, está componiendo música para el icónico Barrio Sésamo y una serie animada llamada Bea's Block. A lo largo de su carrera, ha realizado giras con The Temptations, la Rhythm and Blues Orchestra de Jools Holland, Beverley Knight o Billy Ocean, y ha colaborado con artistas como Bill Laurance, de Snarky Puppy; Kelly Jones, de Stereophonics y Rick Astley. Defensora de la importancia de la educación musical, YolanDa Brown es presidenta de Música Juvenil en el consejo nacional del Consejo de las Artes, fideicomisaria de la Fundación PRS, o embajadora de Prince's Trust y London Music Fund,. También forma parte del consejo asesor de la Orquesta Filarmónica de Londres.

Además de lanzar 10 álbumes de estudio como solista, el nominado al Grammy Raul Midón, apodado “un aventurero ecléctico” por la revista People, ha colaborado con héroes como Herbie Hancock, Stevie Wonder y Bill Withers, además de contribuir a las grabaciones de Queen Latifah, Snoop Dogg y la banda sonora de She Hate Me, de Spike Lee. Nativo de Nuevo México que se educó en el programa de jazz de la Universidad de Miami, y que ahora vive en Maryland después de años en la ciudad de Nueva York, Midón se ha ganado elogios en todo el mundo, con una base de fans que se extiende desde San Francisco hasta la India, Ámsterdam o Tokio para llegar, por primera vez, a Tenerife el próximo 16 de mayo con motivo de su actuación en Pasionari@s CajaCanarias 2023. Su interpretación en vivo de 2016 del clásico de jazz Giant Steps, de John Coltrane, que lo ve volar a través de las doce teclas de la guitarra, obtuvo más de un millón de visitas a través de Facebook, con nada menos que el héroe de la fusión Al Di Meola dando el visto bueno a la interpretación.

Siendo Troveros de Asieta un grupo que se caracteriza por su predilección por el son cubano en sus repertorios, siempre ha habido un lugar para el Latin Jazz y no es casualidad que lance al mercado, en 2020, su trabajo discográfico “Influencias del Latin Jazz”. Polo Ortí, intérprete y creador consagrado en el panorama musical del jazz internacional, se suma a Troveros de Asieta para poner en escena un nuevo proyecto en el que sobresale la conjunción de armonías jazzísticas con el derroche de elementos percusivos, que se dan la mano en el escenario y que, sin duda alguna, harán las delicias del público el próximo 8 de junio, en una puesta en escena versátil bajo distintos formatos y ambientes, con manga ancha para la improvisación.

Pasionari@s CajaCanarias despedirá su programación prevista para el curso 2023 el próximo 29 de junio con la actuación del combo israelí-yemení Yemen Blues, compuesto por músicos académicos supeditados a la personalidad, voz y talento del judío de origen yemení Ravid Kahalani. Su música elegante, con vibraciones jazz, funk y sonidos ancestrales de esas tierras con memoria anciana, hacen viajar al público en el tiempo, el ayer y el hoy presentes. Yemen Blues, por lo tanto, es un fascinante punto de encuentro entre las melodías tradicionales yemeníes y las del África Occidental, sazonadas con aromas de jazz, funk y blues, en una impresionante y bellísima experiencia musical. Los conciertos de Yemen Blues son una celebración de ritmos africanos, de cantos yemenitas, una experiencia musical nueva con sonidos innovadores llenos de profundas emociones.