Gerry López Quintet y Bending Line Trío estarán en el I Festival de Jazz de Fábrica La Isleta

Gerry López Quintet y Bending Line Trío son los siguientes protagonistas de la primera edición del Festival Jazz Global Concerts de Fábrica La Isleta que se viene celebrando este mes de agosto con siete conciertos destacados en su programación.

Será este lunes día 14 a las 21.00 horas cuando el saxofonista y compositor mexicano, considerado “uno de los jóvenes músicos más importantes de su generación” -Jordi Batalle, Radio France Internationale-, suba al escenario con su último trabajo discográfico grabado en Cuba (2023) No Way Back, y para el que involucró a grandes estrellas del mundo del Jazz Latino como Horacio El negro Hernández, Alain Pérez, Carlos Miyares, Yuya Rodríguez, Rafael Paseiro y El Wiwi.

Gerry López vuelve a sus raíces y al origen de la música de su país, a la de sus ritmos auténticos como el bolero, cha cha cha, sones y son jarocho. Un álbum único en su carrera que le lleva desde los sonidos más puros del jazz hasta sus raíces más profundas, los ritmos auténticos de México, Cuba y América Latina y que en esta ocasión interpretará acompañado de los destacados músicos Kervin Barreto, trompeta; Jose Alberto Medina, piano; Tana Santana, contrabajo; Osvaldo Hernández, batería, y Alberto García, percusión.

Graduado en el Conservatorio de París en 2012, continúa sus estudios en Suiza en la Universidad de Artes de Berna (HKB); ha ganado cuatro concursos internacionales incluyendo el Primer Premio en el Concurso Nacional de Saxofón de México en 2009, Primer Premio en el Concurso Panamericano de Saxofón de Jazz en 2011, Gran Premio en el Concurso Nacional de Jazz de Francia en 2012 y Primer Premio en el Saint-Germain -concurso des-Prés en París en 2015. Igualmente, se ha presentado como acompañante de varios sobresalientes artistas como Wynton Masalis & Jazz and Lincoln Center, Alvin Queen, Chico Freeman, Brian Lynch, Eddie Palmieri, Arturo Sandoval, Paquito d’Rivera, Benny Golson, David Berger o Antonio Sanchez.

Como portavoz de la cultura mexicana en Suiza, ha tenido la oportunidad de representar a su país en diversos festivales de Europa y del mundo: Montreux Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, La Défense Jazz Festival en Francia, Jazz Festival en Saint -Germain-des-Près en Paris, Roccella Jazz Festival en Italia, Panama Jazz Festival, Festival Jazz à l’Ouest en Rennes... Cuenta, además, con varios conciertos como parte de intercambios culturales en países como Rusia, España, Croacia, Bélgica, Alemania, Holanda, Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rico, Guatemala y Estados Unidos.

El miércoles día 16, será el turno para Bending Line Trío,dinámico grupo de jazz fundado por Luis Sánchez Guerra, Tuomas J. Räsänen y Kai Gibson mientras estudiaban en Berklee College of Music, (Boston, EE. UU), y que les llevó a actuar durante tres años en diversos escenarios de de Boston, (EE.UU), además de alimentarse de la vibrante escena musical tanto dentro como fuera de Berklee lanzando algunos sencillos bajo los nombres del pianista Luis Sánchez y Kai Gibson Somewhere in Between, Shortcut, Bright Blue y el EP llamado Sunday, December 2nd. Ahora, tras una prolongada pausa debido a la pandemia en la que cada uno de sus integrantes se ha consolidado como artista independiente, vuelven a unirse presentando un repertorio rico en composiciones originales, frescas, innovadoras y nutridas de la profunda tradición de música improvisada que hace vibrar a estos músicos.

Otra importante cita tendrá lugar este domingo día 13 a las 20.00 horas, cuando Idafe Pérez Quinteto protagonizará la nueva entrega del Jazz Entre Amigos con el concierto Cedar Walton, El Regreso en homenaje al excepcional pianista y compositor. Uno de los más importantes del jazz de los años 80 en Estados Unidos y que compartió escenario con los legendarios Blakey, Golson, Hubbard, Gordon.

La programación diaria de Fábrica La Isleta estápublicada en su web donde se pueden adquirir las entradas de forma anticipada y a menor precio. Todos los eventos se celebran en su nueva sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con fácil aparcamiento.