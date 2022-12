Sting dará dos conciertos en Canarias en 2023

El músico británico Sting ofrecerá sendos conciertos en el campo de fútbol de Adeje (Tenerife) el 3 de junio de 2023 y en la Plaza de la Música de Gran Canaria al día siguiente, informaron la compañía Cherrytree y Live Nation.

En ambas actuaciones, enmarcadas en la gira My Songs, el ganador de 17 Premios Grammy, tanto con la banda The Police como en solitario, hará un repaso a sus canciones más queridas, escritas a lo largo de su prolífica carrera.

Estará acompañado por una banda de rock eléctrico para la interpretación de Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take o Message In A Bottle, entre otros temas.

Las entradas saldrán a la venta este martes en la web del artista, 222.sting.com, y a partir del jueves, en www.newevent.es y www.entradas.com.