'Weiss & Morales', la nueva serie que se rodará en las Islas Canarias

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado este viernes la próxima serie que se grabará en las islas: Weiss & Morales. Se trata de un procedimental de 4 episodios protagonizado por el actor Miguel Ángel Silvestre y la actriz Katia Fellin, y coproducida por RTVE, Portocabo y las alemanas Nadcon, ZDF y ZDF Studios.

En la presentación participaron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, y el CEO de Portocabo y productor de la serie, Alfonso Blanco ‘Fosco’.

Al encuentro también acudieron representantes políticos de las diferentes localidades donde se grabará la serie: Gáldar, Agaete, Santa Brígida, Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Teror, Telde y Firgas.

El presidente Cabildo de Gran Canaria ha agradecido a la productora Portocabo “su apuesta por Canarias y su contribución para ”dejar patente la identidad de nuestra tierra, nuestro acento y nuestra realidad social, y también a que numerosos técnicos, actores y actrices puedan participar en esta producción“.

Morales resaltó el impacto económico de la industria audiovisual en Gran Canaria, cifrado en cerca de 135 millones de euros en 2022 y 2023, a falta del cierre presupuestario definitivo de 2023. “Los incentivos fiscales, paisajes diversos, la industria de servicios e infraestructuras como Gran Canaria Platós y la puesta en marcha en breve del plató virtual, así como la colaboración de las instituciones, hacen posible que hoy estemos presentando esta serie”, manifestó.

El productor de la serie, Alfonso Blanco explicó que “el momento de la presentación es como el nacimiento de un niño” que en este caso “nace con unas perspectivas muy buenas”.

“No voy a negar”, agregó Blanco, “que tenemos un diamante en bruto que creemos que nos va a dar muchas alegrías y que viene a continuar la línea que abrimos con ‘Hierro’, donde demostramos que, como periféricos, la conexión gallego-canaria funcionó de maravilla y demostró que la voz de la periferia es importante. Y también que contar cosas con realismo, con cercanía y respeto por la tradición, con cariño por el entorno donde suceden, no solo no es un hándicap, sino que es un plus gigantesco”.

Además, señaló que este “proyecto orgánico” entre España y Alemania “hace la serie más ambiciosas presupuestariamente, a nivel de distribución y también creativo”. Añadió que “es una serie que tiene verdad y conecta con el territorio. Y Canarias tiene un tesoro paisajístico y cultural”.

“Lo que me gustaría”, finalizó, “es que después de ‘Hierro y ‘Weiss & Morales’, Portocabo dejara de ser una excepción. No hay tantas productoras que cuenten historias desde aquí y hechas por técnicos y creativos locales con esta buena combinación de paisajes, clima, logística y buenos profesionales”. En este sentido, adelantó que alrededor de medio centenar de actores y actrices de Canarias participarán en la serie.

El presidente del Gobierno de Canarias incidió en que la presencia institucional implica que la promoción del mercado audiovisual es uno de los asuntos que en Canarias suscita la unanimidad de todas las instituciones, y eso es una buena noticia, porque es el modo canario de hacer las cosas“.

Finalmente, el presidente del Ejecutivo regional canario señaló que “hay un proyecto que es bueno para Canarias” y que solo desde la unidad de acción de todas las partes implicadas es posible hacer frente a las complejidades logísticas, vinculadas muchas veces al cierre de calles o a la obtención de permisos para rodar en parajes naturales, según explicó.

En la serie, el inspector español Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) y la inspectora alemana Nina Weiss (Katia Fellin) se verán obligados a trabajar juntos, pese a sus diferencias en cuanto a metodología y carácter. El rodaje de Weiss & Morales comenzará en los próximos días y tendrá lugar íntegramente en las Islas Canarias. En cada uno de sus cuatro capítulos (90 minutos), la serie presentará un caso que los protagonistas tendrán que resolver.