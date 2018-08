La Ascav celebra el recurso contra las medidas de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre alquiler vacacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha valorado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya recurrido las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores.



La Ascav, en un comunicado, ha destacado que la CNMC haya vuelto al ataque impugnando no sólo las normativas referentes a las viviendas vacacionales de las autonomías, sino también las ordenanzas municipales aprobadas en Madrid, Bilbao y San Sebastián porque no tienen como objetivo la defensa del “interés general”, sino limitar una actividad con la única intención de favorecer al sector tradicional, como hoteles y apartamentos turísticos, en detrimento del resto.



"Como viene argumentando Ascav desde hace años y ratificando la CNMC, estas medidas no persiguen garantizar una mayor calidad de los alojamientos turísticos y proteger a los ciudadanos sino incidir en prohibiciones carentes de argumentos", ha señalado.



Asimismo, ha recordado que la CNMC recuerda que fue creada como “superregulador” de los mercados que tiene competencias para impugnar ante los Tribunales de Justicia dichas normativas autonómicas y municipales con rango inferior a Ley, que presenten obstáculos para que exista una competencia efectiva en el mercado.



Con respecto a Canarias, la Ascav informó a la CNMC de las intenciones de la futura normativa y sus insistencias en volver a prohibir la vivienda vacacional en zonas turísticas y mixtas, así como el alquiler parcial de viviendas.



Por ello, ha continuado, todo hace presagiar, que el regulador volverá a advertir al Gobierno de Canarias del “batallón” de irregularidades que contiene el nuevo borrador de decreto, si es que no lo ha hecho ya, ante las que no tendrán cabida “enmiendas parciales”.



También ha rememorado que, en lo que se refiere al actual decreto vigente, el Gobierno de Canarias aprobó la normativa, a pesar que las advertencias previas tanto de la CNMC como de Ascav, que le indicaban que eran contrarias a la ley.



Ha criticado que aún así, la Consejería de Turismo insiste, con el único apoyo de la patronal hotelera de la provincia de Tenerife, ha seguido adelante con las limitaciones contrarias a derecho "a las que ya nos tienen acostumbrados y que, acabará nuevamente en los tribunales".



No obstante, la asociación se ha mostrado partidaria de un pacto nacional que trate de arrojar algo de luz a toda esta maraña a través de un gran grupo de trabajo que acerque a representantes de todas las comunidades autónomas a una conferencia sectorial en la que la Ascav estará representada a través de la Federación Nacional de Viviendas Turísticas.



Según la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, la naturaleza del arrendamiento de las viviendas vacacionales tienen su raíz fundamental en una relación entre particulares, lo cual articula el derecho civil, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado.



Por lo que éste, dispone de recursos necesarios suficientes para intervenir cuando así lo estime y desee, ha defendido.



"En Canarias no se tienen en cuenta las diferentes realidades, pues, hasta este momento resulta público, notorio y evidente que existe sólo una, que es además contraria a los intereses generales de los canarios como parte implícita de un recurso, el turístico, que es de todos", ha agregado.