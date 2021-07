La batalla de Canarias para no perder los incentivos que llevan a la industria internacional a elegirla como plató de cine

Han Solo, Furia de titanes, Aliados, Fast and Furious… Canarias ha sido plató cinematográfico de numerosas producciones internacionales a lo largo de los últimos años. También son numerosos los spot publicitarios de grandes marcas que se ruedan en las Islas. ¿Las razones? Además de su paisaje y entorno, los incentivos fiscales que la han venido diferenciando del resto del Estado. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias estas grandes producciones podrán beneficiarse de una deducción de un máximo de 5,4 millones de euros. Sin embargo, desde hace unas semanas este incentivo ha sido objeto de polémica ya que un decreto del mes de mayo de 2020 del Gobierno central unificó a todas las comunidades autónomas esa deducción fiscal en un máximo de 10 millones, mientras las Islas mantenían lo recogido en su estatuto. Ante las peticiones del Ejecutivo regional, el pasado 24 de junio se fijó en otro real decreto un nuevo tope en 12,4 millones de euros para Canarias, una medida que alivia a esas empresas audiovisuales, pero que el Gobierno canario, así como distintos cabildos de las Islas ven insuficiente.

La pasada semana, el Parlamento de Canarias cerró filas para reclamar que se respete su Régimen Económico y Fiscal (REF), es decir, ese conjunto de medidas económicas destinadas a compensar de forma directa la lejanía e insularidad del Archipiélago. El pleno de la Cámara Regional aprobó además emitir un informe negativo en cuanto a la reducción de ese diferencial fiscal. Pero ¿Qué se pretende conseguir? El Gobierno de Canarias insiste en reclamar que las producciones puedan tener en las Islas un diferencial del 80% superior a la deducción estatal.

Aunque los cuatro grupos políticos del equipo de Gobierno regional, encabezado por Ángel Víctor Torres (PSOE), han insistido en que continuarán defendiendo ese diferencial para las Islas, desde la vicepresidencia del Ejecutivo, ocupada por el también consejero de Hacienda, Román Rodríguez, han elevado el tono en los últimos días, llegando a solicitar el pasado viernes una reunión de “urgencia” con el PSOE estatal para abordar este asunto. De momento, se permanece a la espera de que se convoque la Comisión Bilateral con la que se espera que se desatasque el asunto. De momento, no hay fecha oficial. El portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, señaló este mismo lunes que cree que el discurso plurinacional del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, puede ayudar a solucionar el conflicto competencial entre Canarias y el Estado por este incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, el viceconsejero Juan Márquez (Podemos) remarca que no se renuncia a esa demanda unánime de llegar a los 18 millones de máximo que se pueden deducir, de manera que se mantenga ese diferencial del 80%, “que sí tenemos ya reconocido en los tipos aplicables y nos hace muy competitivos”. No obstante, añade que lo más importante en este momento es la seguridad jurídica que se necesita mientras se continúa con la negociación política del REF ya que todo avance en este sentido es muy necesario. Así mismo, apunta que no se puede olvidar que “la atracción de rodajes es solo una parte de la diversificación económica. Apoyar a impulsar el sector audiovisual canario es también una prioridad de nuestra Viceconsejería”, añade.

¿Qué producciones se suelen beneficiar?

En 2020, en las Islas figuran hasta siete producciones susceptibles de acogerse a incentivos fiscales. Sin embargo, el Gobierno regional no dispone de los datos de cuáles lo solicitarán con total seguridad, ya que se resuelve directamente a través de la Agencia Tributaria. En el mes julio, las producciones presentan en su declaración de la renta sobre el ejercicio anterior su intención o no de acogerse a estos incentivos. Por ello, el Gobierno central publicó a finales de junio en el mismo real decreto de fiscalidad energética una ampliación del límite de deducción al que podrían acogerse las producciones internacionales, pasando así de 5,4 millones a 12,4. El Gobierno regional sí suele disponer de los datos de aquellas producciones nacionales que vayan acogerse a dichos beneficios, ya que Canarias les otorga 20 puntos más en los requisitos, por lo que suelen solicitar un certificado a esta administración.

Solo en 2020, entre las producciones internacionales más potentes con las que contó Canarias destaca Midnight Sky, de George Clooney o Kamikaze, serie de HBO. Entre las españolas, se rodó en el Archipiélago la temporada dos de Hierro (Movistar), la primera serie en rodarse en España tras el confinamiento, así como Sky Rojo (serie para Netflix). Las historias de ambas están puramente ambientadas en el entorno donde se cuenta la historia, la primera en la isla del Meridiano y la segunda en Tenerife. Por lo que les interesaba principalmente el paisaje.

En 2021 al Gobierno de Canarias le constan seis largometrajes, de momento, y dos series de televisión que podrían acogerse a los beneficios fiscales el próximo año. Una de esas series internacionales, de Apple TV, lleva por nombre Foundation. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su parte, aportaba este lunes el dato de que en los últimos seis años se han rodado solo en esa isla 43 largometrajes, 13 series de televisión, 35 programas de televisión, 28 producciones de animación digital y 469 spots publicitarios.

El Clúster Audiovisual de Canarias valora la solución a “corto plazo”

Conformado por 65 empresas del sector, el Clúster Audiovisual de Canarias valora la ampliación del importe de deducción máximo en 12,4 millones como una solución a corto plazo. No obstante, en un comunicado reciente instó a políticos y administraciones a defender “aspirar a conseguir el máximo anual que a Canarias le corresponde según el porcentaje establecido del 80% (para la situación actual, 18 millones) y, también, a que los límites que se establezcan en la futura reforma del REF adopten la fórmula de porcentajes y no mediante cifras concretas”.

El Clúster ha resaltado que “el sector audiovisual canario lleva conviviendo más de un año con la incertidumbre y la inseguridad jurídica”. En este sentido, defienden otras mejoras en los incentivos fiscales tales como que se adopte el modelo de incentivo internacional, “más eficaz y operativo que el nacional”, que se basa en la inversión directa del productor en el territorio. Así mismo, insisten en que se reduzca el límite mínimo por debajo de 1 millón de euros para la inversión directa del productor ya que consideran que se están desaprovechando oportunidades de que sea usado por un mayor número de productores canarios.