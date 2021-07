Suspenso en transparencia para los colegios profesionales y las cámaras de comercio de Canarias

Los colegios profesionales y las cámaras de comercio de Canarias tuvieron una nota media de 4,5 en el Índice de Transparencia del año 2019 y ahora han sido emplazadas a autoevaluarse y a presentar su declaración de transparencia correspondiente a 2020 en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia antes del 31 de julio para cumplir el mandato de la ley.

A una semana de que acabe la segunda y última prórroga del plazo, buena parte de las entidades que el año pasado incumplieron no han comenzado a cargar aún su declaración de transparencia. Las entidades que persistan por segunda vez en el incumplimiento de las obligaciones informativas establecidas en las leyes de Transparencia serán apercibidas, a los efectos de que sus órganos de gobierno, sus colegiados y las instancias de control del Gobierno de Canarias dispongan del debido conocimiento.

En el ejercicio anterior se convocó a los 62 colegios profesionales y a las cuatro cámaras de comercio de Canarias. De ellas, solo 46 rindieron cuentas ante el órgano garante de la transparencia, presentando su declaración de transparencia correspondiente a 2019; y las 20 que no lo hicieron han sido calificadas como incumplidoras de las obligaciones informativas de la Ley de Transparencia de Canarias.

Las 46 corporaciones declarantes registraron una nota media de 4,5 puntos. "Dado que era el primer año en que se les emplazaba a chequear sus portales de transparencia y autoevaluarse, la puntuación de 4,5, sin ser satisfactoria, no es tan negativa como pudiera parecer si se tiene en cuenta que el primer año que se chequearon los portales de transparencia de las administraciones públicas la nota media fue inferior a 4", ha señalado el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

Sin embargo, el comisionado añade que seis años después de estar en vigor la Ley de Transparencia de Canarias "no puede ser aceptable que algunos colegios profesionales sigan sin dar cuenta a sus colegiados y a la ciudadanía en general de las informaciones que les requiere la normativa". "Son organizaciones democráticas, donde sus órganos de gobierno se eligen por votación y obligadas por la ley a rendir más cuentas que las entidades privadas y menos que las instituciones públicas. Muchas no han cambiado sus hábitos a pesar de las leyes de transparencia", apostilló.

De las 46 entidades, 19 superaron el 5; 10 alcanzaron una puntuación superior a los 9 puntos y dos, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y el Colegio Profesional de Químicos de Canarias, consiguieron un 10. Asimismo, 15 entidades superaron los 7 puntos en esta primera evaluación del ITCanarias, correspondiente al ejercicio 2019.

Por otro lado, 27 entidades tuvieron un ITCanarias inferior a 5 puntos y 21 no alcanzaron el 3, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia. No obstante, 20 corporaciones no presentaron su declaración de transparencia, por lo que no han facilitado información sobre cómo están cumpliendo con las obligaciones informativas que les exigen tanto la Ley de Transparencia de Canarias como la estatal.

Entre esas 20 entidades figuran el Colegio de Mediadores de seguros titulados de Las Palmas, Colegio de Procuradores de los tribunales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Consejo Canario de Colegios de Procuradores o el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife.

Algunos de los contenidos informativos que estas entidades tienen que publicar en sus portales de transparencia son: la normativa aplicable y la información relativa a las funciones que desarrolla; el organigrama; los órganos de gobierno, de dirección o de administración, indicando sus competencias y funciones, o la identificación y el perfil y trayectoria profesional de los/las responsables de los diferentes órganos y de los directivos.