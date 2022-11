Expertos apuntan al impacto de un objeto “de origen natural o artificial” a velocidad supersónica como causa del estruendo que ha sacudido Gran Canaria

Un fuerte estruendo se ha sentido este miércoles en Gran Canaria, en torno a las 15:40 horas, haciendo vibrar persianas y ventanas en varios puntos de la isla. El suceso podría haber sido provocado por “el efecto de un bólido”.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) sugiere que se ha detectado “una potente onda acústica” en la isla: “El análisis preliminar de los sismogramas, evidencia una forma compatible con una N-wave, producida por el impacto en el suelo de una onda de choque causada por un objeto, natural o artificial, moviéndose en la atmósfera a velocidad supersónica”.

No obstante, este suceso no ha originado ni daños personales ni materiales. Tal y como informó el 1-1-2 Canarias a este periódico, “se han recibido múltiples alertas desde diferentes zonas de la isla, que han sentido fuerte estruendo que les ha sobresaltado”. Hasta el momento, el servicio de emergencias no ha recibido “ninguna alerta que esté relacionada con daños materiales o de personas en ninguna zona de la isla”.

El @112canarias ha recibido cerca de 40 llamadas desde diferentes zonas de #GranCanaria comunicando que habían sentido un fuerte estruendo. En ninguna de ellas se ha notificado daños y tampoco se han registrado incidentes relevantes en la isla que pudieran estar relacionados — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 30 de noviembre de 2022

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informa de un temblor de 0,6 en la escala de Richter cuyo epicentro está en Agaete. La sacudida se sintió a las 15:35 horas de la tarde. Las estaciones sísmicas de Gran Canaria sí que registraron un fuerte temblor en la isla, tal y como se puede ver en este mapa del IGN que expresa las señales sísmicas detectadas.

Asimismo, el sismólogo del IGN, Itahiza Domínguez, descarta la posibilidad de que el estruendo haya sido producido por un terremoto.

El gran estruendo de esta tarde en Gran Canaria no fue producido por ningún terremoto. En nuestras estaciones sísmica vemos el ruido de algún tipo de explosión desconocida. Lo que vemos es sonido.

Por tanto esto se sale de nuestras competencias 😂 https://t.co/s9NuKNUrHt pic.twitter.com/S7yGWnzqoV — Itahiza (@ita_dc) 30 de noviembre de 2022

Algunas personas en redes sociales han comentado este suceso asombrados, afirmando que “retumbó todo” y que “les han vibrado persianas y ventanas”.

¿Cómo es posible que no se sepa nada, es una explosión fantasma o qué? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria retumbó todo... — Julián Martín (@_Julian_Martin_) 30 de noviembre de 2022

@IGN_Sismologia



tienen registro de algún evento en los últimos 15 minutos en Gran Canaria,

que se sepa, sentido desde Almatriche a Tafira en Las Palmas de Gran Canaria — María del Pilar (@LPA1210) 30 de noviembre de 2022

⚠️ Alerta temblor

En toda Gran Canaria se ha sentido durante un segundo como una explosión. Si alguien sabe algo que informe — 🕴 Excmo. Sr. Dron 🇮🇨 (@GC_Dr0n) 30 de noviembre de 2022