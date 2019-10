Asamblea Municipal de Fuerteventura no se suma al pacto electoral de CC-NC

Las bases de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) han adoptado la resolución de no apoyar por “coherencia” la coalición electoral que han suscrito Coalición Canaria y Nueva Canarias para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.



AMF mantene una alianza con Nueva Canarias en Fuerteventura con la que gobierna en el Cabildo y en la mayoría de los municipios de la isla.



Esta formación considera que no sería coherente apoyar una confluencia política de la que forme parte Coalición Canaria, partido al que señala como máximo responsable de la situación que “se sufre” en la isla de Fuerteventura.



AMF ha asegurado que “manifiesta, entiende y comparte” el sentir de personas como Antonio Morales, Faneque Hernández (candidato en las últimas Elecciones Europeas) o María José López de pensar que “es un paso atrás en la unificación del nacionalismo canario al no ser coherente con el discurso político reciente de las últimas elecciones locales”.



El proyecto de Asambleas Municipales de Fuerteventura sigue apostando por un nacionalismo renovado, progresista y de izquierdas, indica en el comunicado.