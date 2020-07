CC exige que se aplique el protocolo contra el acoso sexual ante la denuncia presentada contra el alcalde y un concejal de Puerto del Rosario

Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario presentó este martes, 21 de julio, un escrito dirigido al alcalde, el socialista Juan Jiménez, exigiéndole que de forma inmediata dé instrucciones para que se apliquen todos los protocolos y mecanismos frente al acoso y la violencia sexual para prestar la ayuda y atención necesaria a la mujer que presentó una querella por acoso sexual contra el propio alcalde y el concejal. Yaiza Sotorrio fue nombrada personal de confianza de la corporación municipal, pero fue cesada. La querellante atribuye su cese a la denuncia de acoso sexual que asegura haber sufrido por parte del concejal de Obras y Servicios y miembro de la Junta de Gobierno, José Juan Herrera. En el documento presentado ante el Juzgado, Sotorrio recuerda que el responsable la amenazó con su expulsión si no accedía a mantener relaciones sexuales con él.

Una exasesora se querella contra un concejal de Puerto del Rosario por acoso sexual y contra el alcalde por inacción

Saber más

“No entendimos cómo ayer mismo y después de que se conociera a través de los medios de comunicación esta denuncia, la concejala responsable de Igualdad dijera que no se había activado el protocolo ante posibles casos de acoso y violencia de género. Por eso exigimos que se hiciera ya. Lo primero es garantizar a esta mujer el acceso a todos los recursos públicos, protocolos y asistencia legal, para que pueda defender sus derechos”, indicó Manuel Miranda, portavoz de Coalición Canaria.

El partido nacionalista también considera que el propio alcalde y el concejal denunciado deben dar explicaciones públicas de forma inmediata, porque se trata de unos hechos muy graves y que afectan a la integridad de una mujer. "Respetamos los procesos judiciales que puedan derivarse de esta denuncia, pero no podemos compartir que 24 horas después de conocer la querella el sistema de apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual no se haya activado, y que el alcalde y el concejal implicados sigan actuado como si no hubiera pasado nada, sin dar una sola explicación".