200 Personen nahmen an der Konferenz über den Strategieplan für Governance und Innovation des Cabildo de Gran Canaria teil

Mit einer Investition von 33 Millionen Euro für die Entwicklung von 112 Projekten innerhalb von drei Jahren setzt das Cabildo de Gran Canaria seinen Strategieplan für Governance und öffentliche Innovation (PEGIP) um, den “Fahrplan” der Inselgesellschaft für die Modernisierung ihrer Governance-Prozesse, die Umgestaltung ihrer internen Funktionsweise und die Förderung von Verwaltungsinnovationen “mit dem Ziel, ein Maßstab für Bürgernähe und Service zu werden, um die Lebensqualität zu verbessern und die nachhaltige Entwicklung der Insel zu fördern”, so der Präsident der Insel, Antonio Morales.

Morales erläuterte, dass das PEGIP seit einem Jahr umgesetzt wird und sich an vier Achsen orientiert: offene Verwaltung, intelligentes Regieren im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung, einfache und schnelle öffentliche Dienstleistungen sowie menschliches, organisatorisches und technologisches Kapital als wesentliche Vermögenswerte. “In seiner Gesamtheit umfasst es Projekte unterschiedlicher Art und Beschaffenheit, die jedoch auf ein offenes Verwaltungsmodell abgestimmt sind, das sich der Entwicklung eines Systems der institutionellen Integrität mit hohen Qualitätsstandards verschrieben hat und dringend auf eine Vereinfachung der Verwaltung und eine umfassende Digitalisierung hinarbeiten muss”, betonte der Präsident des Cabildo de Gran Canaria.

Während der zweitägigen Konferenz wurden mit Hilfe renommierter Verwaltungsexperten die Situation des Strategieplans für öffentliche Verwaltung und Innovation der Island Corporation und die von der Institution ein Jahr nach seiner Umsetzung erzielten Fortschritte eingehend analysiert sowie die Herausforderungen, mit denen die öffentlichen Verwaltungen konfrontiert sind, und die Möglichkeiten, diese zu bewältigen, um sich auf die neuen Probleme der Bürger einzustellen und ihnen bessere Dienstleistungen anzubieten.

Die Eröffnungszeremonie fand am Mittwoch, den 29. Juni, unter Teilnahme des Präsidenten des Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, des Stadtrats für Präsidentschaft, Teodoro Sosa Monzón, und der Stadträtin für öffentliche Verwaltung und neue Technologien, Margarita González Cubas, statt. Anschließend hielt Alejandro Parres García, Koordinator des Bereichs Präsidentschaft, Modernisierung und Verwaltungsinnovation des Cabildo, die Eröffnungsrede zum Thema “Das PEGIP als Hebel für die Umgestaltung des Cabildo de Gran Canaria”.

Es folgte der Beitrag von Rafael Jiménez Asensio, promovierter Jurist der UPV/EHU und akkreditierter Universitätsprofessor (ANECA und AQU), “Das ewige Dilemma: Kontinuität versus Wandel”. Governance, Open Government und öffentliche Innovation als Herausforderungen für den öffentlichen Sektor“.

PEGIP-Achse 1: “Offene und innovative Regierung, moderiert”

Es folgte die Vorstellung der Projekte im Rahmen der Achse 1 des PEGIP: “Offene und innovative Regierung”, moderiert von Vicente Redondo Guarás (Inseldirektor für Transparenz) und Jorge Pérez Artiles (Inseldirektor für Partizipation), mit einer Diskussion am runden Tisch über die PEGIP-Projekte im Rahmen dieser Achse, mit der Präsentation “Förderung partizipativer Prozesse”. Plattform “participa.grancanaria.com” von Jorge Pérez Artiles (Inseldirektor für Partizipation).

Lucas Ferrera Hernández, leitender IT-Techniker des Cabildo von Gran Canaria, stellte die Aktualisierung/Neugestaltung des Unternehmens-Webportals“ vor, während die Intelligente Plattform für die Verwaltung und massive Analyse wirtschaftlicher und sozialer Daten (DATAGRAN)” von Miguel García Brosa, Geschäftsführer der Gesellschaft für die Entwicklung der Telekommunikation von Gran Canaria, präsentiert wurde.

Im Anschluss daran wird Tamyko Ysa Figueras, Professorin für Strategie und öffentliches Management (ESADE, Barcelona), am Forum Smart Governance aligned with the 2030 Agenda“ teilnehmen und einen Vortrag mit dem Titel Rethinking the Administration in face of old problems and new challenges” halten.

PEGIP-Achse 2: Intelligentes Regieren

Anschließend wurden die Projekte der Achse 2 des PEGIP vorgestellt: Smart Governance, moderiert von Cosme García Falcón (Geschäftsführer des SPEGC), mit einer Diskussion am runden Tisch über die PEGIP-Projekte in dieser Achse. In diesem Schwerpunkt gab es vier Präsentationen: “Agenda 2030. Ausarbeitung der Roadmap des Cabildo de Gran Canaria” von Jorge Pérez Artiles, Inseldirektor für Partizipation; “Förderung der Initiative Smart Gran Canaria” von Cosme García selbst und Miguel García Brosa, Geschäftsführer von SODETEGC); “Projekt Alertagran” mit Federico Grillo Delgado (Leiter der Abteilung Notfälle im Technischen Dienst der Umwelt des Cabildo de Gran Canaria) und Gonzalo Gutiérrez González (Techniker im Technischen Dienst der Umwelt).

Carmelo Santana (Leiter des Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria) und Fernando Fernández Pinazo (zuständiger Ingenieur für den Reinigungs- und Verteilungsdienst des Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria) ergänzten die Präsentation der Aktivitäten der Achse 2 mit dem “Aquagran-Projekt”.

Am gestrigen Donnerstag, dem 30., begann Matilde Castellanos Garijo, Absolventin der Rechtswissenschaften, Master in öffentlichem Management, öffentlichen Finanzen und Steuern von der Uned/Instituto de Estudios Fiscales und in öffentlicher Rechnungsprüfung von der UCLM, mit dem Vortrag “Rethinking Internal Control: Data, Automation and Intelligence”.

PEGIP-Achse 3: “Einfache und schnelle öffentliche Dienstleistungen”

Anschließend wurden die Projekte der Achse 3 des PEGIP vorgestellt: “Einfache und schnelle öffentliche Dienstleistungen”, moderiert von Alejandro Parres García (Inselkoordinator des Regierungsbereichs Präsidentschaft, Modernisierung und Verwaltungsinnovation des Cabildo de Gran Canaria), gefolgt von der Diskussionsrunde mit mehreren PEGIP-Projekten: “Vereinfachung und Umsetzung von E-Government-Diensten: Weniger ist mehr” von Hermelinda López Bonilla (leitende AE-Technikerin im Cabildo de Gran Canaria).

Die Präsentationen “Elektronische Dokumentenmanagementpolitik und elektronische Archivierung” von Juan Francisco Tacoronte López (Direktor des Generalarchivs des Cabildo de Gran Canaria) und “Verbesserung der Erfahrung des Bürgers bei der Interaktion mit dem Cabildo: CHATBOT Arminda” von Sonsoles Miguel Rocío (Absolvent in Betriebswirtschaft und Management, Master in Bankwesen und Finanzen, der dieses Projekt im Cabildo de Gran Canaria leitet) vervollständigten diesen Schwerpunkt.

Es folgte ein Vortrag von Carles Ramió Matas (Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universitat Pompeu Fabra Barcelona) zum Thema “Die Herausforderungen der Verwaltung für 2030: Notwendige Veränderungen im Personalmanagement, Organisationsmodell und in der Technologie”.

PEGIP-Achse 4: “Menschliches, organisatorisches und technologisches Kapital als immaterielle Vermögenswerte”

Es folgte die Vorstellung von Projekten im Rahmen des Schwerpunkts 4 des PEGIP: “Menschliches, organisatorisches und technologisches Kapital als immaterielle Vermögenswerte”, moderiert von Sarah Cristina Culebras López (leitende Technikerin in der allgemeinen Verwaltung der Personalverwaltung des Cabildo de Gran Canaria).

“Management von IKT-Projekten: Fallstudie XP0006/2019 Entwicklungsdienst und Kontinuitätsmanagement verschiedener Plattformen” von Alejandro Reyes Falcón (Leiter der Abteilung für die Entwicklung und das Management von E-Government im Cabildo de Gran Canaria) und “Neue Regelung des Verfahrens zur Verwaltung der Reservelisten für Zeitarbeitskräfte” in einer Präsentation von Margot Henríquez García. Leiter der Abteilung für Zulassung und Rekrutierung.

Equal Tenders gewann das innovative Brainstorming zur Verbesserung öffentlicher Ausschreibungen

Den Abschluss der Konferenz bildet ein Brainstorming innovativer Ideen von öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Partnern des Sektors im PechaKucha-Format, bei dem die beiden am besten bewerteten Ideen vom Cabildo de Gran Canaria ausgezeichnet und in das PEGIP aufgenommen werden.

Vorschläge wurden u. a. von Fundación Emprende Canarias, Telefónica, Accenture, Deloitte, Inerza und Lycos eingereicht. Das siegreiche Projekt bzw. die siegreiche Idee -ex aequo mit zwei anderen- war das “Anonymisierte Rückmeldesystem zwischen Unternehmen und öffentlichen Beschaffungsstellen für Ausschreibungen”, das es den Beschaffungsstellen und den Lieferfirmen ermöglicht, in einem geschützten, anonymisierten und vertragskonformen Umfeld miteinander zu kommunizieren. Dies ist der Vorschlag des Start-ups Equal Tenders, das von Impulsa Ventures ins Leben gerufen und von der Fundación Emprende Canarias vorgestellt wurde.

