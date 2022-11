Alma Cruz, CIDE Network: “Unser Ziel ist es, die Innovationskultur in der Wirtschaft zu fördern”

Alma Cruz Díez, Leiterin der Abteilung für Unternehmensinnovation des Kanarischen Technologieinstituts (ITC), und Guillermo Martín Hidalgo, Abteilungsleiter in derselben Abteilung, begrüßen Impulsa Startups, um die Arbeit des Kanarischen Netzwerks der Zentren für Innovation und Unternehmensentwicklung (Red CIDE) zu vertiefen und zu zeigen, wie es zur Förderung der Startup-Kultur auf den Kanarischen Inseln beiträgt.

Das CIDE-Netzwerk ist eine Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung, die von der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (ACIISI) gefördert und zu 85 % aus EFRE-Mitteln finanziert wird. Das Netzwerk besteht aus einer Gruppe von Einrichtungen, die vom ITC koordiniert werden und über einen Techniker verfügen, der auf die Beratung von F&E&I-Projekten spezialisiert ist und den Unternehmen in ihrem Gebiet ganztägig zur Verfügung steht, um Innovationsunterstützung zu leisten. Diese Einrichtungen sind über die gesamte Autonome Gemeinschaft der Kanarischen Inseln verteilt und die im Rahmen des Netzes angebotenen Dienstleistungen sind kostenlos und für alle Unternehmen zugänglich.

F. Was ist das CIDE-Netzwerk und welche Funktion hat es?

Guillermo Martín. Das CIDE-Netzwerk ist ein Netz von Innovations- und Unternehmensentwicklungszentren. Es wurde vor 15 Jahren auf die gleiche Weise gegründet, wie es heute funktioniert, mit Veröffentlichung der Grundlagen im Amtsblatt der Kanarischen Inseln und mit Aufrufen zur Einreichung von Bewerbungen von Organisationen ohne Erwerbszweck. Derzeit sind 26 Einrichtungen vertreten, die praktisch das gesamte Innovationsökosystem der Kanarischen Inseln abdecken.

Es gibt die Universitätsstiftungen, den Wissenschafts- und Technologiepark von Gran Canaria, die vier Handelskammern der acht Inseln und auf den Tourismus spezialisierte Einrichtungen wie Asolan oder Ashotel. Auf Teneriffa gibt es das Cabildo, die Tourismusförderungsgesellschaft SPET und Asinca. Und es gibt auch den Industrieverband der Kanarischen Inseln, auch wenn derzeit nur der Teil der Provinz Gran Canaria dabei ist. Außerdem gibt es den Metallverband, alle Arbeitgeberverbände, den Metallverband von Teneriffa und den Metallverband von Las Palmas (FEMEPA). Außerdem gibt es noch die Verbände, sowohl auf Teneriffa als auch auf Gran Canaria. Die Kanarische Stiftung für das Bauwesen hat sich ebenfalls dem CIDE Digital Network angeschlossen.

Das CIDE-Netzwerk deckt das geografische Gebiet der Kanarischen Inseln ab. Es gibt auch Spezialisten für Unternehmensgründungen wie Emerge oder Mentorday, die Vereinigung junger Unternehmer, die Aktionsgruppe Fischerei auf El Hierro... Mit anderen Worten, wir versuchen, alle acht Inseln abzudecken.

Es ist sehr wichtig, eine Politik zu erwähnen, die im Jahr 2009 entstanden ist: die Cluster, die innovative Unternehmenszusammenschlüsse sind. Wir sind durch den Cluster für technologische Exzellenz vertreten, der der einzige auf den Kanarischen Inseln ist, der auf nationaler Ebene registriert ist, und ein weiterer sehr wichtiger Cluster ist der maritime Cluster der Kanarischen Inseln.

Die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind ein Instrument für besondere Aufmerksamkeit und kostenlose Beratung zu Innovation und digitaler Transformation. Vor 15 Jahren befasste sich das CIDE-Netz nur mit der Innovation unter einem sektorübergreifenden Gesichtspunkt und nahm auch die digitale Transformation auf.

Aufgrund von Covid-19 und der Enge haben wir uns für Telearbeit entschieden. Wir haben gesehen, dass die Regierung der Kanarischen Inseln dieses Vakuum, das wir hatten, verstärken wollte und die digitale Transformation um 10 oder 15 Jahre vorgezogen hat, wenn sie eine progressive Linie verfolgt hätte. Aus diesem Grund wurden im Januar die Grundlagen und der Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht und das digitale CIDE-Netz geschaffen. Das CIDE-Digitalnetz besteht aus sieben Einheiten, das Innovationsnetz aus 19, aber sie werden sicherlich in einem so genannten CIDE-4.0-Netz oder einem CIDE-Netz zusammengeführt, das die beiden derzeitigen Netze vereint. Beide werden vom Technologischen Institut der Kanarischen Inseln koordiniert.

Ein sehr wichtiger Punkt, der bei den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und der Gewährung von Finanzhilfen berücksichtigt werden muss, sind die Indikatoren, auf die wir uns stützen. Ich glaube, dass dieses Netz deshalb so erfolgreich ist, weil wir gesetzlich und durch den Anhang verpflichtet sind, bestimmte Indikatoren einzuhalten, die wir jährlich überprüfen und auditieren müssen. Wir müssen alle vier einhalten, und wir haben auch vier Audits. Die erste Prüfung ist die der ITC, die über ein computergestütztes System prüft, das wir haben, ein CRM, ein hochmodernes Element, in das wir jedes Jahr viel Geld investieren, um es zu warten, und mit dem wir die Arbeit der Techniker überprüfen.

Am Ende eines jeden Jahres geben wir ein weiteres Qualitätsaudit in Auftrag, bei dem nach dem Zufallsprinzip einige Freiberufler ausgewählt werden und die Qualität der Dienstleistung bewertet wird. Darüber hinaus gibt es eine weitere obligatorische und kostenlose Prüfung (da sie in den vorgesehenen Ausgaben enthalten ist) jeder Einrichtung, wenn sie sich selbst rechtfertigt. Und schließlich die vierte Prüfung, die von der Europäischen Union kommt.

Mit anderen Worten, das CIDE-Netzwerk ist ein sehr transparentes Projekt, bei dem es Indikatoren gibt, die sich rechtfertigen lassen, wie z. B.: Warum funktioniert es? Wie viele Unternehmen werden beraten? Welche Dienstleistungen werden erbracht? Welche Art von Projekten?

F. Was wären die wichtigsten Indikatoren in dieser Hinsicht?

Ich werde Ihnen die aktualisierten Daten ab dem 1. Juli mitteilen. Wir werden die vom CIDE-Netz angebotenen Dienste in drei Blöcke unterteilen. Der erste Block ist die Verbreitung. Es hat keinen Sinn, eine Dienstleistung zu erbringen oder eine Aktion durchzuführen, wenn die Gesellschaft nicht weiß, was wir tun. Darüber hinaus lautet unser Slogan oder Motto “Innovation in Ihrer Reichweite” oder “Innovation in der Reichweite der Gesellschaft”. In diesem Jahr haben die Mitglieder des Netzwerks bis zum 1. Juli 44 Veranstaltungen zum Thema Innovation und digitale Transformation organisiert. Wenn hingegen eine andere Einrichtung, eine Universität oder die Regierung der Kanarischen Inseln, eine Veranstaltung organisiert und uns einlädt, sind wir immer dabei, um unsere Arbeit zu verbreiten.

Das CIDE-Netzwerk ist in fast allen sozialen Netzwerken vertreten. Wir haben unter anderem Facebook, LinkedIn und YouTube, die wichtigsten Kanäle auf unserer Website, und auch die Erfolgsgeschichten sind sehr wichtig, und sie sind gut in unsere sozialen Netzwerke integriert. Bei den Erfolgsgeschichten handelt es sich um ein- bis zweiminütige Kurzvideos, in denen ein Unternehmer erklärt, wie der Techniker des CIDE-Netzwerks für digitale oder digitale Transformation ihn beraten hat, und in dem Video seine Einrichtungen zeigt, wie sich sein Unternehmen verbessert hat, die Ausgangssituation und die aktuelle Situation, und wie der Techniker ihm geholfen hat.

Die vom Techniker erbrachten Leistungen sind einfach. Wir gehen so weit, dass wir sie informieren und begleiten oder beraten. Wenn es nicht möglich ist, dass die Umsetzung in der Wirtschaft ankommt, können wir mit der Unterstützung von Universitäten und Wissensvermittlern versuchen, den Technologietransfer zu fördern. Aus all diesen Gründen sind Erfolgsgeschichten wichtig. Am Anfang haben wir mit vier oder fünf Videos angefangen, und jetzt machen wir etwa 23 Videos pro Jahr, eines pro Einheit, mehr oder weniger, die alle auf dem YouTube-Kanal verfügbar sind.

Unser erster Informationsdienst ist auch sehr wichtig, um Fragen zu beantworten wie: “Ich habe keine Website; ich weiß nicht, wie die elektronische Bescheinigung funktioniert; ich würde gerne im Internet präsent sein”. Oder um Fragen zu klären wie: “Ich möchte in meinem Unternehmen, auf meinem Hof oder auf meinem Anwesen ein System einrichten, mit dem ich mit meinem Mobiltelefon sehen kann, wie es den Pflanzen geht, ob es regnet, ob es nicht regnet, ob ich bewässern kann”. Jedes Unternehmen auf den Kanarischen Inseln kann sich bewerben, und wir haben bisher 2 669 Bewerbungen erhalten. Dies ist ein Indikator, den wir im Auge behalten, der immer weiter ansteigt und von dem ich mir wünsche, dass er 159.000 Auskunftsersuchen erreicht, denn das ist die Zahl der Unternehmen auf den Kanarischen Inseln.

Wir arbeiten nicht in Jahren vom 1. Januar bis zum Dezember, sondern vom Oktober des Vorjahres bis zum Oktober dieses Jahres, da wir uns nach den Grundlagen des Aufrufs richten, der im Oktober herauskam und beschlossen wurde, also gehen wir von Oktober bis Oktober. Die Daten, die ich Ihnen gebe, sind also Daten vom 16. Oktober 2021 bis zum 1. Juli 2022.

F. Welche Anfragen werden von Unternehmen an das CIDE-Netzwerk gestellt?

Die Unternehmen stellen uns viele Fragen, und ich halte dies logischerweise für den wichtigsten Service: Woher bekomme ich Geld? Wie kann ich mein Projekt durchführen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es auf den Kanarischen Inseln, auf regionaler, nationaler oder europäischer Ebene? Das CDTI? Aus diesem Grund ist der Techniker bereit, Sie zu informieren und sogar zu unterstützen und zu begleiten, bis Sie Ihren Antrag für diese Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen einreichen. In dem bereits erwähnten Zeitraum haben die kanarischen Unternehmen 4.410.000 € für die Beratung durch den Techniker des CIDE-Netzes erhalten.

Es gibt eine wichtige Sache, die ich Ihnen mitteilen möchte. Die kanarische Regierung zahlt die vollen Gehälter von 100 % der Techniker und Technikerinnen. Ich glaube, dass 90 % der Subventionen für die Ausgaben, die Gebühren, verwendet werden. Dazu kommen noch Reisekosten, Kooperationen, die Organisation einer Veranstaltung usw. Wenn Sie in Zukunft Mitglied des CIDE-Netzes werden, sollten Sie wissen, dass sie den Techniker, der Ihnen zur Verfügung steht und eine Reihe von Anforderungen erfüllen muss, finanzieren werden.

Alma Cruz. Das CIDE-Netz wurde eigentlich als Instrument der kanarischen Regierung konzipiert, um in einem Gebiet wie dem unseren, das nicht zusammenhängend ist, da es sich um Inseln handelt, Kapillarität zu erreichen. Einrichtungen, die der Geschäftswelt nahe stehen, helfen uns, das gesamte Thema der Systematisierung und Innovation in ihre Aktivitäten zu übertragen. Dies ist aber auch ein Weg, um möglichst viele Unternehmen auf möglichst direktem Weg mit allen Förderinstrumenten zu erreichen, die die kanarische Regierung den Unternehmen zur Verfügung stellt.

Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Unternehmen letztendlich auf der Suche nach Finanzierungen, Subventionen usw. sind. Deshalb wollen wir mit allen Verbreitungsmaßnahmen auch die Innovationskultur in unserem Unternehmensgefüge fördern, und zwar nicht nur durch Finanzierung, sondern auch durch Schulungen und Sensibilisierungstage. Es ist auch wichtig, die beiden Zentren zu erwähnen, die wir mit den Universitäten verbunden haben, denn dies ist ein viel direkterer oder konkreterer Weg, um spezifische Projekte näher an die wissenserzeugende Welt, d.h. an das “alltägliche” Unternehmen heranzubringen.

Dies ist eine Herausforderung für die kanarische Gesellschaft, praktisch für die gesamte autonome Gemeinschaft, aber auch für viele andere Länder. Aus diesem Grund versuchen wir, neben den Indikatoren, die diese Art von Maßnahmen unterstützen, auch Wissen in diese Unternehmen zu bringen. Wenn dann die Verwaltung selbst eine Art Feedback über die Funktionsweise der Programme haben möchte, haben wir dieses sehr wichtige Instrument, um die Unternehmen zu erreichen.

Eines der Auswahlkriterien für die CIDE-Zentren ist die Fähigkeit, eine größere Anzahl von Unternehmen zu beraten und zu betreuen. Es ist sehr wichtig, dass der Partner, d. h. das CIDE-Zentrum, über eine Reihe von Zielunternehmen verfügt, denen es diese Informationen und Ratschläge geben kann, denn dies ist letztendlich eine der Schwierigkeiten, die die Verwaltung hat, wenn es darum geht, ihre Botschaft und ihre Instrumente zu vermitteln.

Wir sind sehr stolz auf unser Netzwerk, denn wir kennen kein anderes Netzwerk, das so viele Jahre überlebt hat, und deshalb halten wir es für ein sehr wichtiges Instrument für die kanarische Regierung.

F. Wenn wir über die Hilfen sprechen, die in den letzten Jahren entstanden sind, insbesondere im Jahr 2021, und in Bezug auf die berühmten Fonds der nächsten Generation und die kleinen Unternehmen oder Unternehmer, was geschieht dann mit den Informationen über diese Arten von neuen Finanzierungslinien für Unternehmen?

G.M. Ich glaube, wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Next Generation stellt seit fast einem Jahr oder anderthalb Jahren Mittel zur Verfügung, aber sie beginnen erst jetzt, die KMU zu erreichen. Ein Boom für die Unternehmen, der auch mit unserem Innobono-Aufruf kämpft, ein sehr ähnlicher technologischer Bonus, ist das Digital Kit ToolKit, das praktisch von Next finanziert wird. Dies ist die am meisten nachgefragte und diejenige, zu der ich digitale Unternehmen am meisten berate. Es ist dem Innobono sehr ähnlich, das in diesem Jahr mit 7,5 Millionen Budgets für öffentliche Aufrufe auf den Kanarischen Inseln einen Rekord aufgestellt hat.

F. Ist der diesjährige Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen schon veröffentlicht worden?

G.M. Die Frist ist nun abgelaufen, und die Entschließung wird in Kürze veröffentlicht werden. In diesem Jahr wurden Innobonos und Digital Transformation zusammengelegt. Die Finanzierungslinien und das Budget der kanarischen Regierung für F&E-Innovation sind überstrapaziert. Wenn die kanarische Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht wird, stehen immer kanarische Unternehmen auf der Warteliste, was bei nationalen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen nicht der Fall ist. Zum Beispiel engagieren wir uns jetzt sehr für die CDTI-Finanzierung. Viele Next-Fonds werden von ihnen finanziert. Es handelt sich um zinslose Darlehen, auch wenn sie jetzt mit dem Euribor ein wenig steigen können, und sie müssen nicht zurückgezahlt werden. Es handelt sich um eine Art Zuschuss oder teilweise rückzahlbares Darlehen.

Next Generation arbeitet auch an Wasserstoff, an dem Programm für Elektroautos, MOVES, obwohl ich kein Spezialist auf diesem Gebiet bin. Ich glaube, dass wir noch nicht erlebt haben, dass so viel Geld an die Unternehmen zurückfließt, und dass die Verwaltungen irgendwann überfordert sein werden, denn es geht nicht nur um das Geld, sondern auch um die Verwaltung aus administrativer Sicht, um ein Projekt zu bewerten, zu korrigieren, Rückstellungen zu bilden und zu prüfen, ob es den Vorschriften entspricht.

Ich glaube, dass so viel Geld hereinkommt, dass die kanarische Regierung bereits mit der Handelskammer spricht. Sie leisten eine unglaubliche Arbeit und haben bereits rund 1.080 Millionen für die Auszahlung an Selbstständige verteilt. Viele der nächsten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen dieses Programms werden von den Handelskammern oder anderen Einrichtungen durchgeführt werden müssen, da die Verwaltung überfordert ist. Außerdem wird es ein neues operationelles Programm für die Kanarischen Inseln geben, das zusätzlich zu Horizont 2020, das weitere 20.000 Millionen Euro einbringen wird, weitere 1.000 Millionen Euro einbringen wird. Mit anderen Worten: Es wird einen kleinen Einbruch geben.

F. Gibt es Maßnahmen, die speziell auf die Förderung der Startup-Kultur oder der Innovation und Unternehmensgründung aus der Perspektive eines Start-ups (skalierbares Geschäftsmodell, globaler Markt und Technologiebasis) abzielen, oder werden sie durchgeführt?

G.M. Im Juli fand eine von Emerge organisierte Veranstaltung in Anwesenheit der Regierung und unseres Präsidenten statt. Auf der Website des CIDE-Netzwerks gibt es ein Widget, mit dem Sie die kurz- und mittelfristig organisierten Veranstaltungen einsehen können. Manchmal konnten wir mehrere Veranstaltungen hintereinander oder am selben Tag organisieren. Mit anderen Worten: Auf der Ebene der Veranstaltungsförderung unternehmen wir meines Erachtens erhebliche Anstrengungen und haben alles im Blick, was mit der Gründung von Unternehmen, Start-ups usw. zu tun hat.

Mit der Covid-19-Pandemie haben wir gesehen, dass der Tourismus allein nicht ausreicht, um das produktive Gefüge der Kanarischen Inseln zu erhalten, und dass wir daher versuchen müssen, andere boomende Sektoren wie den audiovisuellen Sektor, die Animation und alles, was mit IKT zu tun hat, zu fördern. Wir müssen uns unseres Rohmaterials bewusst sein und mit dem arbeiten, was wir hier haben. Ein Unternehmen für audiovisuelle Animation ist ein klares Beispiel dafür, wie man sich mit grauen Zellen, Computern und Kreativität vergrößern kann. Die Schlüsselbegriffe der Innovation sind Ideen und Kreativität.

Ich könnte Ihnen keine nennen, die zu 100 % mit Start-ups zu tun haben. Ich weiß, dass die Handelskammer mit dem Programm Olympo Boxes zusammenarbeitet, um die Gründung von Start-ups zu fördern, zusammen mit dem Verein mentorDay, der auch viel mit Unternehmertum, Coaching und jungen Unternehmern arbeitet, und mit dem Verein Emerge. Eine der Herausforderungen des CIDE-Netzes ist die Förderung der Teilnahme von Unternehmen am Programm Horizont Europa, dem Finanzierungsprogramm schlechthin für F&E&I, bei dem die kanarischen Unternehmen das Schlusslicht bilden, auch wenn sie sich langsam verbessern.

F. Warum ist es Ihrer Meinung nach für die kanarischen Unternehmen so schwierig, an Kooperationsprojekte oder europäische Finanzierungen, wie das ehemalige Rahmenprogramm, heranzukommen?

A.C. Es gibt Projekte, die ein erhebliches Volumen oder Budget haben, was für die Größe der kanarischen Unternehmen kompliziert ist. Darüber hinaus hat Horizon 20 eine komplexe Komponente der Anwendungsforschung. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Zugang zu diesen Mitteln erschweren, z. B. europäische Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. In der Innovationsabteilung des CIDE-Netzes gibt es eine ganze Reihe von europäischen und regionalen Projekten. Wir gehören verschiedenen Netzwerken an, die Dienstleistungen anbieten, die über uns kanalisiert werden. Wir sind Mitglied des EBN-Netzwerks, des European Business and Innovation Network, und nehmen am Erasmus-Programm für junge Unternehmer teil, das Mittel für Ausbildungsaufenthalte in mehreren europäischen Ländern und anderen Drittländern bereitstellt.

Wir bemühen uns auch um gemeinsame Projekte und vor allem darum, neue Dienstleistungen zu finden, die wir dann umsetzen und unseren Unternehmen anbieten können. Wir haben auch Programme über das Enterprise Europe Network, mit denen wir versuchen, die Teilnahme von Unternehmen an Horizont Europa zu verbreiten und zu fördern und sie bei der Suche nach internationalen Partnern für die Bildung von Konsortien und die Teilnahme an Technologietransfertreffen zu unterstützen. Es gibt viele Aktivitäten oder Projekte, die wir mit anderen Mitteln durchführen und die wir über das Netz verbreiten, um diese Dienste so vielen Nutzern wie möglich zugänglich zu machen.

Das Enterprise Europe Network ist ein sehr leistungsfähiges Netz, dem PROEXCA, die ITC und die Handelskammer von Santa Cruz de Tenerife und Gran Canaria angehören. Sie bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an und arbeitet und spezialisiert sich auf die von der Kommission gesetzten Trends in Bezug auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Einbindung von europäischen Mitteln.

