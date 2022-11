Neugründungen in der Bau- und Materialbranche auf den Kanarischen Inseln: neue Geschäftsmodelle

In der Strategie Unternehmerische Nation Spanien der spanischen Regierung wird der Bau- und Baustoffsektor als ein unternehmerischer Sektor mit vielen Möglichkeiten für Innovationen bezeichnet. “Das Baugewerbe muss Innovationsprozesse integrieren, um schneller, sicherer und umweltfreundlicher zu bauen, und sich dabei auf Technologien wie BIM, den Einsatz von Drohnen oder modulare oder vorgefertigte Elemente stützen. Durch Energieeffizienz wird in Bereichen wie Sanierung, Renovierung und Neubau Nachhaltigkeit angestrebt und gleichzeitig die Rentabilität von Immobilienunternehmen verbessert”.

Die Werkstoffinnovation ist ein Teil der Antwort auf die Herausforderungen, die sich bei der Umgestaltung des gesamten Sektors stellen. Die Möglichkeiten erweitern sich mit integrierter rechnergestützter Werkstofftechnik, 3D- oder 4D-Charakterisierung, additiver Fertigung usw. Die Entwicklung neuer Materialien oder die Entdeckung neuer Eigenschaften herkömmlicher Materialien führt zu einer effizienteren Nutzung natürlicher Ressourcen und bietet neue Möglichkeiten für den Bau.

So ermöglichen beispielsweise fortschrittliche multifunktionale Anwendungsmaterialien die Kombination verschiedener Eigenschaften in einem einzigen Material; Verbundwerkstoffe ermöglichen verbesserte thermische, elektrische und feuerbeständige Eigenschaften durch Techniken wie Injektion, Infusion, Pultrusion oder Konsolidierung von Prepregs; und metallische, leichte oder hochfeste Legierungen.

Die Integration von Technologien eröffnet Möglichkeiten in Bereichen wie der intelligenten Automatisierung (im Falle der Hausautomation), der Nutzung von Energiemanagementsystemen oder anderen Diensten, der Zugangssicherheit oder der Aktivitätskontrolle usw.

Die Erleichterung des Zugangs zu Wohnraum, ob zur Miete oder im Eigentum, oder der Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei Immobilien sind Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft heute stellen muss. Die Art und Weise, wie die Menschen leben oder arbeiten, und die neuen Familientypen beeinflussen die Geschäftsmodelle (die bereits bestehenden Eigentums- oder Nutzungsmodelle). Derzeit gibt es Initiativen, die sich an Alleinerziehende, das gemeinsame Sorgerecht oder Alleinstehende richten.

Neben dem Mehrfamilienhaus gibt es auch Trends wie das Zusammenwohnen oder das gemeinschaftliche Wohnen und das Cohousing für Gemeinschaften von Erwachsenen, Familien oder jungen Menschen, die sich für gemeinschaftliches Wohnen als Eigentum oder zur Miete engagieren.

Unternehmerischer öffentlicher Dienst und Ausschreibung von Bauleistungen

Die regierungseigene Strategie für ein unternehmerisches Spanien sieht eine unternehmerische öffentliche Funktion mit der Schaffung von Innovationsprogrammen innerhalb der öffentlichen Verwaltung vor. “Ziel ist es, die Innovationsbereitschaft und das Unternehmertum der öffentlichen Bediensteten zu fördern, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen zu suchen und den Wandel in der Verwaltung selbst voranzutreiben”.

Zu den Aktionslinien gehören die Förderung der ständigen Weiterbildung der öffentlichen Bediensteten, die Verbreitung bewährter Verfahren, die Förderung der Eigeninitiative, der Bürgerorientierung und der Berufung zum Dienst. Innovative Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die den Wandel vorantreiben können, werden ermittelt, und es werden u. a. Aktivitäten oder Ideenwettbewerbe, Wissensaustausch und Aufenthalte in anderen Bereichen der Verwaltung organisiert“.

Die kanarische Regierung selbst verfügt über ein eigenes Labor für Qualität und Technologie für öffentliche Arbeiten und Bauwesen. “Dieser Dienst führt Maßnahmen durch, die man vielleicht als ein institutionelles Unternehmen bezeichnen kann, das zum Beispiel Vulkanasche zur Herstellung von Bausteinen verwendet. Das Gesetz schreibt vor, dass in Gebäuden, in denen mehr als 50 Tonnen Abfall anfallen, diese recycelt werden müssen. Einige der Projekte, die wir durchführen, bestehen aus diesen Bauabfällen: Schutt, Beton, Fliesen...”, erklärte Gustavo Santana, stellvertretender Minister für Infrastruktur und Verkehr der kanarischen Regierung, kürzlich in einem Interview mit Impulsa Startups.

Eine weitere regionale Initiative ermöglicht es Startups im Bereich des 3D-Drucks in den Bereichen Gesundheit, Wasser oder Landwirtschaft, die neuen ITC-Ressourcen zu nutzen. Mit einer Fläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern und einer Investition von fast einer Million Euro in hochmoderne Ausrüstungen hat sich dieses Zentrum für industrielle Bearbeitung und fortschrittliche Elektromechanik seit 1999 auf die additive Fertigung von porösen Titanimplantaten für die Knochenrekonstruktion spezialisiert und hat derzeit mehr als 350 Eingriffe am Menschen (individuelle 3D-Konstruktion) und mehr als 20.000 Implantate in der Veterinärmedizin (Massenproduktion) durchgeführt. Das ITC erweitert seine Kompetenzen im Bereich der feinmechanischen Fertigung auf Funktionsteile mit hohem Mehrwert und Prototypen in größeren Abmessungen und aus neuen Materialien (Aluminium, Stahl, Inconel usw.). ITC baut seine Kapazitäten in der additiven Fertigung und der elektromechanischen Fertigung mit Blick auf die lokale Industrie aus.

Laut dem jüngsten Bericht von Seopan, dem Verband der Bauunternehmen und Infrastrukturkonzessionäre, erreichen die öffentlichen Bauaufträge in Spanien im Jahr 2021 ein Volumen von 23.648.352 Millionen Euro, 68 % mehr als 2020 und 29,6 % mehr als 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie.

Bauwesen tech Startup Forum y Rebuild

Vom 26. bis 28. April fand in Ifema, Madrid, eine neue Ausgabe des Construction Tech Startup Forums statt, eine Bühne, auf der ein einzigartiger nationaler Wettbewerb mit den Startups stattfand, die aus der Baubranche hervorgehen, um die notwendige Transformation zu vollziehen, und auf der die Contech Startup Map vorgestellt wurde.

Die Rebuild 2022, das große technologische Gipfeltreffen für Fachleute des Bausektors in Spanien, hat bei ihrer fünften Auflage alle Rekorde gebrochen: 17.344 Besucher, 372 ausstellende Unternehmen, 581 internationale Experten beim Nationalen Kongress für Architektur 4.0. “Diese Veranstaltung hat sich zum wichtigsten jährlichen Treffpunkt für Fachleute aus der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens entwickelt, was in diesem Jahr aufgrund des geopolitischen und wirtschaftlichen Kontextes, in dem sie stattfand, wichtiger denn je war”, so die Organisatoren.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana