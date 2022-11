Grüne Startups auf den Kanarischen Inseln: Beschäftigung, Ausbildung und Innovation in neuen Geschäftsmodellen auf der EnergyTech

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Landes, unserer Wirtschaft und der Umwelt sind die Sektoren Energie und ökologischer Wandel zwei der Wirtschaftsmotoren, auf denen die Strategie der spanischen Regierung “Spanien als unternehmerische Nation” basiert. Darüber hinaus handelt es sich um Bereiche, die für tiefgreifende Verbesserungen und Effizienzsteigerungen anfällig sind, die durch technologische Innovationen und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen durch Neugründungen erreicht werden können. Eine der 10 treibenden Kräfte des Plans ist die Energie und der ökologische Übergang, “ein Sektor von grundlegender Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Landes, unserer Wirtschaft und der Umwelt”.

Die Stiftung Emprende Canarias hat eine Initiative zur Förderung von Unternehmensgründungen in den international als EnergyTech und CleanTech bekannten Sektoren gestartet, die sich positiv auf die Schaffung von Arbeitsplätzen auswirkt. Nach Ansicht dieser Stiftung, die vor kurzem in das PIDI-Netzwerk des CDTI aufgenommen wurde, sind der Schutz der Umwelt durch Modelle für erneuerbare Energien oder die Verpflichtung zu einem bewussten Ressourcenverbrauch einige der Parameter, die eine Wende in der Energiewirtschaft einleiten. Ein Trend, der sich fortzusetzen scheint und der einen neuen Raum für innovative Vorschläge und Start-ups geschaffen hat, die diese Maximen in ihrem Modus Operandi verfolgen.

EnergyTech- und CleanTech-Startups sind der Schlüssel für den Weg zu Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung, der in den Energiewendeplänen der Regierung skizziert wird. Diese Pläne zielen auf die Entwicklung von Produktions-, Geschäfts- und Sozialmodellen ab, die weniger abhängig von fossilen Brennstoffen sind. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für Unternehmen immer wichtiger. In der Tat setzen Unternehmen aller Größenordnungen ihre Nachhaltigkeitsstrategien mit Schwerpunkt auf dem Klimawandel und der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft um.

EnergyTech-Unternehmen stellen Technologien in den Dienst von Energieeffizienz, nachhaltiger Mobilität, neuen Energieerzeugungsquellen, Energiespeicherung und neuen Geschäftsmodellen. Andererseits umfasst der Begriff CleanTeach Unternehmen, die neue Technologien mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt einsetzen.

Das Weltwirtschaftsforum schätzte vor einem Jahr das wirtschaftliche Potenzial der ökologischen Nachhaltigkeit für die nächsten zehn Jahre auf 8,7 Billionen Euro und 395 Millionen Arbeitsplätze, von denen die Energie in den nächsten zehn Jahren 3 Billionen Euro und 87 Millionen Arbeitsplätze schaffen könnte.

So entfiel von den EU-Mitteln für den Wiederaufbau nach der Pandemie, die unter der Bezeichnung Next Generation EU bekannt sind und die Spanien in den allgemeinen Staatshaushalt für 2021 aufgenommen hat, der größte Betrag auf das Ministerium für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung. Dieses Ministerium ist für den Bereich Energie zuständig: fast 7 Milliarden Euro, ein Viertel der Gesamteinnahmen. Ein Teil dieses Budgets wird in Form von Zuschüssen für Unternehmen zur Stärkung ihrer Nachhaltigkeitspläne verwendet.

EnergyTech- und CleanTech-Start-ups sind der Schlüssel zur Schaffung von Modellen für erneuerbare Energien und zum Engagement für ressourcenbewussten Konsum. Dies sind nämlich die Parameter, die den Wendepunkt der Energiewende markieren.

Existenzgründungen: zwei der weitreichendsten Gesetzesänderungen seit Jahrzehnten bei der Entstehung von Selbständigkeit

Spanien steht kurz davor, zwei der weitreichendsten Gesetzesänderungen in der Art und Weise, wie Selbstständigkeit geschaffen wird, seit Jahrzehnten vorzunehmen. Im Dezember 2021 billigte der Ministerrat die Befassung des spanischen Parlaments mit dem Entwurf eines “Gesetzes zur Förderung des Ökosystems für Start-ups”, besser bekannt als Start-up-Gesetz.

Das Startup-Gesetz öffnet endlich den rechtlichen und steuerlichen Rahmen für eine Art von Unternehmen, die sich von KMUs in der Art und Weise unterscheiden, wie sie sich finanzieren und Talente anziehen oder halten, was eine differenzierte Behandlung erforderte, die es in Spanien bisher nicht gab.

Derselbe Ministerrat billigte auch das Gesetz Crea y Crece, das die Möglichkeit schafft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 1 Euro zu gründen, wodurch das bisher geltende gesetzliche Minimum von 3.000 Euro entfällt. Die telematische Gründung von Unternehmen wird durch die zentrale Anlaufstelle des Informationszentrums und des Netzes für Unternehmensgründung (CIRCE) gefördert, die eine Verkürzung der Gründungszeit und eine Reduzierung der Notar- und Registerkosten garantiert. Dieses Gesetz wurde am 30. Juni im Kongress verabschiedet und wird derzeit im Senat bearbeitet, wobei die endgültige Verabschiedung unmittelbar bevorsteht.

Die Verordnung enthält Maßnahmen zur Verbesserung alternativer Finanzierungsinstrumente für das Unternehmenswachstum im Vergleich zur Bankfinanzierung, wie Mikrofinanzierung, Crowdfunding, kollektive Investitionen und Risikokapital.

Die “Estrategia España Nación Emprendedora” (Strategie Spaniens als Unternehmernation) markiert den Weg zum ökologischen Übergang und zu sauberen Energien

Spanien hat sich mit der Strategie “Spain Entrepreneurial Nation” zum Ziel gesetzt, ein attraktives Land für Existenzgründer zu werden. Ihr Ziel ist es, ihre Gründung und Entwicklung durch vier Ziele zu erleichtern und zu fördern: Investitionen, Talente, Skalierbarkeit und die Unterstützung des öffentlichen Sektors für das Unternehmertum.

Die “Estrategia España Nación Emprendedora” strebt für das Spanien des Jahres 2030 an, eine innovative Nation und ein Anziehungspunkt für Investitionen zu sein, und setzt zu diesem Zweck vier Ziele. In Bezug auf Investitionen zielt sie darauf ab, den Prozess der Reifung von Investitionen in Spanien zu beschleunigen, um die Wirtschaft zu stärken; in Bezug auf Talente zielt die Strategie darauf ab, diese zu entwickeln, anzuziehen und zu halten, mit dem Ziel, Spanien in ein Paradies für Talente zu verwandeln.

Die Skalierbarkeit von Unternehmen ist ein weiteres Ziel, weshalb Initiativen gefördert werden sollen, damit es in Spanien immer mehr Unternehmen gibt, die skalieren und exponentiell wachsen können, um florierende Sektoren zu konsolidieren und mehr Arbeitsplätze zu schaffen; das vierte Ziel der Strategie ist die Schaffung eines unternehmerischen öffentlichen Sektors, indem der öffentliche Sektor zu einer agilen Verwaltung wird, die günstige rechtliche Rahmenbedingungen schafft, Risikokapitalinvestitionen fördert und den Hebel für Innovationen ansetzt.

Um alle Ziele zu erreichen, leitet der Hohe Kommissar für Spanien als Unternehmernation 50 Maßnahmen ein, die in der 'Estrategia España Nación Emprendedora' (Strategie Spanien als Unternehmernation) enthalten sind. Zu diesen Maßnahmen gehören das bereits erwähnte Gesetz über Unternehmensgründungen und andere, die sich auf die Tatsache auswirken, dass Spanien einen grünen Wandel braucht. Jetzt ist diese Nachfrage nach sauberen Energien noch dringlicher, und die daraus resultierenden Veränderungen werden zu einem außerordentlichen wirtschaftlichen Aufschwung führen, den wir mehr denn je brauchen.

Qualitativ hochwertige Arbeitsplätze können nur Hand in Hand mit dem Streben nach nachhaltigem Wohlstand gehen. In unserem Land gibt es bereits Unternehmen, die sich für die Verringerung des Plastik- und Abfallverbrauchs einsetzen, die nur recycelte Materialien verwenden oder die ihre Kunden mit 100 % grüner Energie versorgen. Ein Unternehmen kann seine Daten nutzen, um Marketingkampagnen durchzuführen, aber auch, um die Umwelt zu verbessern.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana