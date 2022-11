Carlos Navarro, Direktor von Aciisi: “Wir müssen mit innovativem Unternehmertum auf die Gegebenheiten auf den Kanarischen Inseln reagieren”

Carlos Navarro, Direktor der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (ACIISI), erklärt in einem Interview mit Impulsa Startups, dass “wir uns wirklich ansehen müssen, was wir zu unterstützen versuchen, nämlich innovatives Unternehmertum, von dem viele denken, dass es sich nur um Technologieunternehmen handelt, und dass wir diese unternehmerische Kultur so anpassen müssen, dass sie den Gegebenheiten auf den Kanarischen Inseln entspricht, wie z. B. der Bedeutung von Themen, die mit sozialen Fragen verbunden sind”.

Auf den Kanarischen Inseln “haben wir gerade Glück im Bereich der Entwicklung aufstrebender und innovativer Unternehmen, was nicht nur die Arbeit von ACIISI ist, sondern die Arbeit der gesamten Regierung, insbesondere des regionalen Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung. Unsere Aufgabe bei der Kanarischen Innovationsagentur ist es, innovative Projekte zu beschleunigen, die von dieser Art von Unternehmen oder von anderen Unternehmen durchgeführt werden. Aber vor allem, indem wir uns auf diese Art von Projekten konzentrieren, die mit dem digitalen, technologischen Bereich verbunden sind, immer mit einem gewissen Grad an Raffinesse und Innovation”.

Für Carlos Navarro “ist dies eine Arbeit, die nicht nur von ACIISI geleistet wurde, sondern wir arbeiten auch sehr eng mit Emerge zusammen, denen ich für ihre Loyalität und selbstlose Arbeit danke, wenn es darum geht, politische Maßnahmen zu ergreifen, die vor allem junge Menschen erreichen müssen, weil wir die Aufgabe haben, die Wirtschaft zu diversifizieren und uns in Richtung einer besonders wissensbasierten Wirtschaft zu bewegen”.

“Wir müssen auch die industriellen Kapazitäten stärken, die wir haben und die sich als grundlegend erwiesen haben, insbesondere in Zeiten von Krieg und Pandemien. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, hier eine starke verarbeitende Industrie zu haben. Aber viele von ihnen, die wir schaffen müssen, haben logischerweise nicht diese Rohstoffe, und wir müssen mit einer mehr digital basierten Industrie aufsteigen, die auf Wissen basiert und auf all diese Entwicklungen setzt”, sagt Navarro.

Andererseits gibt es eine neue Plattform, die mit der Absicht geschaffen wurde, denjenigen zu helfen, die Unternehmer werden wollen: “In diesem Jahr haben wir ein neues Programm, ein Vorzeigeprogramm, das wir ”Canarias Stars“ nennen, eine völlig neue Aktion, die mit zwei Millionen Euro ausgestattet ist, von denen ungefähr eine Million Euro für die Unterstützung all dieser innovativen Projekte, Beschleunigung, Mentoring, Beratung... kurz gesagt, für die Begleitung von Menschen, die sich entschieden haben, Unternehmer zu werden und die ihre Projekte beschleunigen müssen, sowie für direkte Hilfen zwischen 70.000 und 75.000 Euro”. 70.000 und 75.000 Euro“.

“Wir arbeiten daran, die gesamte Bürokratie und alle Garantien so weit wie möglich zu vereinfachen, und darum geht es auch bei dieser Strategie der Unternehmernation und bei dieser Vision des Gesetzes über Unternehmensgründungen, bei der es genau darum geht, den Prozess der Entwicklung dieser Art von Unternehmen in Spanien und auf den Kanarischen Inseln zu rationalisieren. Wir bemühen uns, das Gesetz noch vor August in Kraft zu setzen. Wir werden sehen, ob wir es bis zu diesem Zeitpunkt auf den Weg bringen können. Wenn nicht, wird es kurz nach dem Sommer sein, und, wie ich schon sagte, wird es ein Novum sein, ein Engagement, an dem die Regionalministerin Elena Máñez sehr beteiligt ist. Es war ihr persönliches Engagement für diese Art der Unternehmensbeschleunigung, und wie ich schon sagte, ist es ein Vorzeigeprogramm, und wir werden dieses Engagement fortsetzen und haben einen Kurs festgelegt, von dem wir kein Jota abweichen werden. Im Gegenteil, wir werden sie weiter ausbauen. Das ist eine starke Aktion”, sagt der Direktor von ACIISI.

“Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das sich als sehr nützlich erweisen wird und das wir nicht allein von der Agentur ”erfunden“ haben, sondern das das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Ökosystem der Start-ups, mit dem innovativen Ökosystem ist, indem wir gefragt haben, was die wirklichen Bedürfnisse sind, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu beschleunigen, mit anderen Worten, wir sind zu den Menschen gegangen, die diese Erfahrung gemacht haben, die es bereits erlebt haben. Es ist ein Markenzeichen dieser Regierung, dieses Ministeriums und der Agentur selbst, dass wir gerne Hand in Hand arbeiten, dass wir gerne schnell vorankommen und dass wir auch gerne weit gehen. Und dafür ist es am besten, Hand in Hand zu gehen, und deshalb denke ich, dass wir beglückwünscht werden sollten”, so Navarros Meinung.

“Am 8. Juli werden wir auch eine Präsentation durchführen, um die Arbeit vorzustellen, die im innovativen Ökosystem der Kanarischen Inseln geleistet wird, um die guten Projekte zu erläutern, die wir haben, Unternehmen, die Geheimnisse sind, versteckte Juwelen, die niemand kennt, aber es sind Unternehmen, die einen großen Beitrag zu den Kanarischen Inseln leisten, die in der ganzen Welt mit einer internationalen Vision in den Vereinigten Staaten, in Europa, in Afrika und in vielen Ländern arbeiten, die mit Sektoren verbunden sind, von denen wir uns nicht vorstellen können, dass sie auf den Kanarischen Inseln arbeiten. Von der Chipindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zum Gesundheitswesen. Es gibt so viele Unternehmen, die kanarisches Kapital sind, und wir müssen sie unterstützen”.

Die Möglichkeit, mehrere Projekte gleichzeitig durchzuführen, ist nicht immer durch eine einzige Gruppe von Personen möglich. Diese Projekte werden dank der Koordination zwischen ACIISI und der kanarischen Arbeitsverwaltung durchgeführt. Carlos Navarro bekräftigte, dass “wir aus der Not eine Tugend gemacht haben, indem wir uns ständig zusammenschließen, wenn es darum geht, Projekte, Initiativen und Aktionen auszutauschen, von denen wir wissen, dass sie zu uns passen, und, wie ich schon sagte, nicht nur zum Kanarischen Arbeitsamt. Ich spreche nicht nur über das Regionalministerium, sondern über die gesamte Regierung. Mit den engsten Kollegen ist es logischerweise viel routinierter. Aber auf der Ebene der gesamten Regierung gibt es eine hervorragende Koordinierung mit der Präsidentschaft und mit anderen Bereichen, mit denen wir verbunden sind”.

“Die Agentur hat ihr Budget in diesem Jahr aufgestockt, und wir werden das ganze Jahr über weitere Mittel einwerben. Ich möchte auch die Arbeit des gesamten Teams der Agentur, aller unserer Beamten, hervorheben, die vor allem während der Pandemie in den schwierigsten Momenten großartige Arbeit geleistet haben. Auch bei Krisen, wie dem Vulkanausbruch auf La Palma. Ich glaube, dass sich diese Agentur in einem sehr günstigen Moment befindet, einem Moment, in dem sie ins Rampenlicht der Medien gerückt ist und auch in den Mittelpunkt des Interesses der Regierung gerückt ist, trotz all der Probleme, die wir zu lösen haben. Wir sind entschlossen, mit einem Konsens in der Agentur und in der Innovation in die Zukunft zu blicken”, betonte Navarro.

Für den Direktor von ACIISI “müssen wir eine vollständige Einigung mit allen Kräften erreichen. Deshalb sprechen wir mit allen Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften, den NRO, den Arbeitgebern, den Arbeitgeberverbänden, den Universitäten, den Forschungszentren, den Stadtverwaltungen, mit allen Parteien darüber und versuchen, einen Pakt für die Wissenschaft zu schließen, den wir in diesem Monat vorstellen werden. Ein Pakt, in dem wir uns alle dazu verpflichten, die Finanzierung dieser Bereiche zu fördern, die Notwendigkeit einer besseren Verwaltung des Ökosystems und die Beteiligung aller Akteure an dieser gemeinsamen Sache zu fördern. In diesen Dingen müssen wir einen festen Kurs haben”.

“Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist nicht nur, all diese Talente anzuziehen, sondern auch zu wissen, wie man sie auf den Kanarischen Inseln halten kann, was sehr wichtig ist. Viele dieser Unternehmen haben dieses Problem. Und manchmal ist es auch schwierig, sie auf den Kanarischen Inseln zu halten, weil wir uns in einer globalisierten Welt befinden. Von den Kanarischen Inseln aus müssen wir versuchen, unsere Talente so weit wie möglich zu halten, die Talente, die abgewandert sind, und die Talente, die nicht mehr zurückkommen, anzuziehen, sie zu verbinden. Das ist ein Thema, das ich immer verteidige: Wir haben viele Talente, die über die ganze Welt verstreut sind”, sagt der Direktor von ACIISI.

Wir haben viele Menschen“, fährt Navarro fort, ”die im Ausland in allen möglichen hochrangigen Bereichen arbeiten und trotzdem Kanarier sind, die mit ihrem Land verbunden sind, vielleicht aus verschiedenen persönlichen Gründen und nicht nur aus beruflichen. Aber es sind immer noch Kanarier, die weiterhin anrufen und sich von dort aus beteiligen wollen, um den Kanarischen Inseln zu helfen. Und ich glaube wirklich, dass dies eine Besonderheit des Inselbewohners ist, und wir müssen wissen, wie wir sie nutzen können. Deshalb sage ich: Was gut für den Kontinent ist, ist nicht immer gut für die Inseln, und was gut für die Inseln ist, ist nicht immer gut für den Kontinent. Deshalb haben wir die Aufgabe, die Welt zu verstehen, zu wissen, welche Rolle die Kanarischen Inseln spielen, und von dort aus das aufzubauen, was wir wirklich aufbauen können“.

In Bezug auf junge Talente bekräftigt Carlos Navarro, dass “die Berufsausbildung eine große Unbekannte ist, aber immer weniger. Die Nützlichkeit dieser Art von Studien hat sich erwiesen, und ich glaube, dass wir heute mehr denn je ein Wiederaufleben und Interesse an der beruflichen Bildung erleben. Ich habe wirklich den Eindruck, dass es einen zunehmenden Bedarf an dieser Art von Beruf, Studium und Beratung gibt. Unternehmen und Branchen verlangen danach. Es besteht ein hohes Maß an direkter Beschäftigungsfähigkeit und enormen unternehmerischen Fähigkeiten. Sobald man die Pläne für die Berufsausbildung und die Entwicklung dieser Programme kennenlernt, ist es wirklich etwas Spektakuläres. Und es bringt uns auch dazu, das alte Schema zu überdenken, nach dem es so aussieht, als ob wir, wenn wir die Universität nicht erreicht haben, auch nicht den Zenit der Ausbildung erreicht haben, und das ist ein großer Fehler. Und was ist mit dem Unternehmertum, mit dem viele Unternehmen aus der Professionalisierung heraus gegründet werden? Ich teile diese etwas klassische Vorstellung von dem, was mit der beruflichen Bildung vorgeschlagen wurde, nicht. Das ist ein völlig absurder Mythos”.

Der Direktor von ACIISI hebt auch Diginnova hervor, “ein spektakuläres Programm, in das wir dieses Jahr 5 Millionen Euro investiert haben und das eine sehr wirkungsvolle Aktion ist”. “Sie ist mit der Berufsausbildung und den Studenten verbunden. Sie wird von den beiden Universitätsstiftungen artikuliert, ist aber nicht ausschließlich an Studenten gebunden. Wir betrachten Personen, die eine Berufsausbildung absolvieren, als voll qualifiziert für die Teilnahme an diesen Programmen”. Das Programm “bildet derzeit 800 Personen aus, die wir für 10 Monate in 440 Unternehmen unterbringen werden, wobei wir ihnen ein Gehalt zahlen. Obwohl es sich um einen Praktikumsvertrag handelt, haben wir uns dafür entschieden, den maximalen Betrag, der in einem Praktikumsvertrag gezahlt werden kann, festzulegen, da wir keine ”Bequita“ wollten. Wir wollten wirklich, dass die Arbeit, die diese Menschen tun werden, oder das Lernen, das sie tun werden, wertgeschätzt wird, und nachdem sie ein Ausbildungsprogramm im Bereich Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit durchlaufen haben, werden sie in Unternehmen, in Forschungszentren und auch zur Entwicklung innovativer Projekte eingesetzt. Projekte, die im Moment in jedem Unternehmen notwendig sind. Sie müssen begleitet werden”.

“Diese Leute können den Unternehmen dabei helfen, Zugang zu den Leitungen zu bekommen, die wir in der öffentlichen Verwaltung haben, sowohl in dieser Agentur als auch in anderen Bereichen der Regierung. Aber auch mit einem großen Interesse an der Beschaffung von Finanzmitteln, die von den Ministerien aus dem Mechanismus für Wiederaufbau und Resilienz (RRM) kommen. In vielen Fällen fällt die Finanzierung durch die Maschen, weil es an Wissen oder Unterstützung mangelt oder weil wir dem täglichen Leben nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Diese regionalen, nationalen und europäischen Linien sind also dank der Eingliederung dieser Personen, deren Ziel es ist, neben der Ausbildung und der beruflichen Weiterentwicklung ein Projekt zu erhalten, mit dem diese Person auch verbunden ist und ein langfristiges Arbeitsverhältnis eingeht, näher gerückt. Es ist ein Projekt, das alle Aspekte der Diversifizierung berührt”, sagt Carlos Navarro.

Was die offene Innovation oder das “Corporate Venturing” betrifft, ist Navarro der Meinung, dass “es fantastisch ist. Sie geht auch von Unternehmen aus, die zu Partnern werden. Es tauchen immer mehr Fonds auf, die diese Art von Initiativen unterstützen, manche auf die eine, andere auf die andere Weise. Ich bin überzeugt, dass wir hier ein wichtiges Ökosystem für die Finanzierung innovativer Projekte entwickeln werden. Es besteht ein großes Interesse an der Bereitstellung von Mitteln”.

“Apropos Studenten: Nicht nur Unternehmen, sondern auch die Universität selbst fördert universitäre Spin-offs. Hier gibt es eine weitere, völlig neue, noch nie dagewesene Aktion: das iCourage-Programm. Es wird von den beiden Universitäten gefördert, um die Gründung innovativer Unternehmen, insbesondere universitärer Spin-offs, zu beschleunigen und Wissen zu schaffen, zu übernehmen und weiterzugeben. Auch an den Universitäten haben wir viele Kapazitäten, die es zu nutzen gilt. Wir haben uns auch zur Finanzierung und zu einem Programm verpflichtet. Jede Universität hat ihr eigenes Programm zur Förderung von Universitäts-Spin-offs und zur Förderung des Wertes der Forschung, die wir an unseren Universitäten entwickelt haben. Dies ist eine völlig neue Aktion, und ich glaube, wenn ich das gesamte Aktionsprogramm dieses Regionalministeriums betrachte, und jetzt bei der Agentur bleibe, dass das Engagement für das Unternehmertum, das wir in dieser Legislaturperiode und in diesem letzten Jahr eingegangen sind, beispiellos ist. Das hat es noch nie gegeben”.

Am 5. Juli wurde der Beschluss der Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen für die Vergabe von Projekten der sozialen Innovation in Höhe von mehr als 300.000 Euro bekannt gegeben. Dies ist das zweite Jahr, in dem das regionale Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung über die ACIISI diese Beihilfelinie ankündigt, um die Entwicklung einer nachhaltigeren Kanarischen Insel in sozialer und ökologischer Hinsicht weiter voranzutreiben und dazu beizutragen, das Beschäftigungsniveau und die Lebensqualität der Bürger zu sichern, wie Carlos Navarro während des Gesprächs betonte.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana