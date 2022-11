Enrique Arriaga, Vizepräsident des Cabildo von Teneriffa: “Talentum entwickelt die von Unternehmen und Start-ups benötigte Ausbildung”

Enrique Arriaga, erster Vizepräsident und Inselrat für Straßen, Mobilität, Innovation und Kultur des Cabildo von Teneriffa, reflektiert in einem Interview für Impulsa Startups über verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der digitalen Transformation und Innovation im Cabildo, den von ihm verwalteten Bereichen und der Wirtschaft Teneriffas und versichert, dass “wir nach ergänzenden Alternativen zum Tourismussektor suchen müssen. Wir haben unter dieser Pandemie gelitten: Unsere große Abhängigkeit vom Tourismus hat dazu geführt, dass wir praktisch keine Wirtschaft haben. Hätten wir jedoch eine Basis eines anderen Unternehmenstyps gehabt, der globalisiert ist und über eine technologische Basis verfügt, hätten wir die Produktion nicht eingestellt”.

Laut dem ersten Vizepräsidenten des Cabildo von Teneriffa “haben wir seit Beginn der Legislaturperiode einen Masterplan für Innovation ins Leben gerufen, der darauf abzielt, die Prioritäten des Cabildo von Teneriffa festzulegen, um diese Wirtschaft in verschiedenen Bereichen zu generieren, wie z.B. im audiovisuellen Bereich - der sich bereits mit der ganzen Problematik der Produktionen befasst hat, aber wir wollen, dass er noch viel weiter geht -, im Bereich der 3D-Animation, der auch mit dem Sektor der Videospiele verbunden ist, im Bereich der erneuerbaren Energien und im Bereich der F&E&I-Forschung in all ihren Bereichen”.

Dieses ehrgeizige Projekt zur Umstrukturierung der Wirtschaft, so der Innovationsrat, “wird hauptsächlich von zwei technischen Büros und einem öffentlichen Unternehmen unterstützt”. Einerseits “ist die öffentliche Gesellschaft des Cabildo der Wissenschafts- und Technologiepark von Teneriffa, der die Aufgabe hat, all jenen zu helfen, die ein Start-up gründen wollen, indem er sie während des gesamten Prozesses mit Ratschlägen, den Phasen der Analyse des Geschäftsmodells und Business Angels unterstützt, um Finanzmittel für diese Unternehmen zu erhalten”.

“Dann gibt es noch den Standort der Unternehmen, den Standort in diesem Ökosystem, d. h. die verschiedenen Enklaven des Wissenschafts- und Technologieparks. Derzeit gibt es vier Enklaven auf der Insel Teneriffa: Cuevas Blancas, Hogar Gomero, La Laguna und den INfactory-Raum, die Dársena Pesquera. Und das ist auch ein bisschen die Funktion des Wissenschaftsparks, nämlich die Unterbringung in diesem Ökosystem, in dem sich alle Start-ups befinden”, versichert Arriaga.

“Wir haben die Ausbildung, die früher nur im Wissenschaftspark stattfand, auf ein höheres Niveau gehoben und ein Programm mit dem Namen Talentum, Talent auf Teneriffa, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Talente mit unseren eigenen Leuten zu schaffen und sie nicht von außen zu importieren”, sagt Enrique Arriaga.

Die Suche nach Talenten beginnt bereits im Kindesalter. Laut Arriaga “beginnen wir mit der Schaffung innovativer wissenschaftlicher Berufe bei den Jüngsten, ab dem Alter von 6 Jahren, mit verschiedenen Programmen, die wir mit Schülern der Sekundarschule, des Gymnasiums und der Berufsausbildung durchführen, und dann setzen wir auch die spezifische Ausbildung mit Meistern in Blockchain, Big Data, 3D-Animation… Wir haben sogar Master-Studiengänge mit der School of Industrial Organisation (EOI) und wir haben spezifische Ausbildungsprogramme mit der Universität von La Laguna durch das so genannte Talentum R&D, was in Wirklichkeit die Förderung der Forschung ist, in diesem Fall tun wir es mit dem Higher Council for Scientific Research, der Universität von La Laguna, dem Institut für Astrophysik der Kanarischen Inseln und dem Institut für Tropenkrankheiten, das sind die vier Linien der reinen Forschung, die wir haben”.

“Dann haben wir einen Teil spezifischer Schulungen, die auf die Bedürfnisse großer Technologieunternehmen zugeschnitten sind, die in der Regel qualifiziertes Personal suchen, aber keine der regulierten Schulungen bietet die Antwort auf ihre Bedürfnisse. Wir treffen uns also mit ihnen und stellen ein Schulungsprogramm auf, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Programm wird vom Unternehmen selbst angeboten, und das Cabildo finanziert das Ausbildungsprogramm”.

Letzteres sei “sowohl für das Unternehmen als auch für die Insel absolut profitabel, da wir in den letzten Jahren eine Einstellungsquote von 98 % hatten. Talentum umfasst alle Phasen der Talentgewinnung auf unserer Insel und funktioniert sehr gut. Und ich glaube, dass dies die Grundlage dafür ist, dass ausgebildete Menschen Start-ups gründen können”.

Laut dem ersten Vizepräsidenten des Cabildo von Teneriffa “haben wir durch diesen Masterplan für Innovation zwei technische Büros, die an ein externes Unternehmen vergeben sind. Das erste Büro ist dafür zuständig, die Unternehmen, die wir hier haben, in ihrem Internationalisierungsprozess zu unterstützen, ihnen zu helfen, hinauszugehen, sie an die Hand zu nehmen und ihnen auf dem internationalen Markt zu helfen, was für kleine Unternehmen manchmal kompliziert ist. Und das Unternehmen, das all dies tut, ist PwC, eines der vier großen globalen Beratungsunternehmen, das über Niederlassungen in der ganzen Welt verfügt und weiß, wie es uns dabei helfen kann, unsere Unternehmen im innovativen Sektor ins Ausland zu bringen”.

“Aber sie haben auch eine andere Aufgabe, nämlich Reichtum anzuziehen und Unternehmen dazu zu bewegen, sich auf Teneriffa niederzulassen, und zwar mit einem sehr klaren Programm, das wir alle kennen: Steuervorteile, Ausbildung, Unterkunft, unser Klima, unsere Anbindung, Rechtssicherheit usw... Und das erste, was die Unternehmen fragen, bevor sie hierher kommen, ist: Haben Sie ausgebildetes Personal, haben Sie Talente? Und wenn es kein Talent gibt, kommen sie nicht. Und wenn es kein Talent gibt, kommen sie nicht. Sehen Sie, es sind nicht einmal die Steuern, die die Unternehmen wirklich dazu bringen, zu kommen. Das ist der entscheidende Punkt, auf den wir uns sehr konzentrieren müssen. Talentum entwickelt die Ausbildung, die Unternehmen und Start-ups benötigen”, unterstreicht Arriaga die Bedeutung der Ausbildung für die Insel.

“Die duale Berufsausbildung ist eine große Chance, und - so Arriaga weiter - ich denke, es ist wichtig, dass dieser Sprung gemacht wurde, denn wir haben immer gesagt, dass die formale Ausbildung normalerweise am langsamsten und am schwierigsten oder am schwersten an die Realität anzupassen ist, und das Gute an der dualen Berufsausbildung ist, dass alles, was vielleicht nicht im Lehrplan steht, im Unternehmen gelernt wird, und ich denke, dass dieses Wissen über das wirkliche Leben grundlegend ist. Deshalb erwarten wir alle viel von dieser dualen Ausbildung in allen Disziplinen, und wir werden die Ergebnisse bald sehen”.

Laut Enrique Arriaga “haben wir ein ganz klares Programm für das Onboarding entwickelt, d. h. wie das Unternehmen bei seiner Ankunft behandelt werden muss, denn bisher haben sich bestimmte Organisationen darauf konzentriert, Unternehmen hierher zu bringen und sie dann wieder freizulassen, und oft sind die Unternehmen am Ende müde, haben Probleme, es gibt niemanden, der ihnen hilft, und sie gehen wieder. Und dann die Nachsorge, d. h. die Betreuung des Unternehmens während seiner gesamten Phase und seines Wachstums. Wir hatten auch Unternehmen, die Probleme mit der Anbindung hatten, und gerade weil wir ihnen diesen Dienst nicht zur Verfügung gestellt haben - was leicht hätte gelöst werden können -, sind sie ins Ausland gegangen, und wir mussten zurückgehen, um sie anzuziehen, wir sprechen zum Beispiel von Unternehmen im Animationssektor, die weltweit sehr wichtig sind”.

Das andere technische Büro, das wir haben“, fährt Arriaga fort, ”ist dasjenige, das nach Ressourcen, Subventionen und Hilfen sucht, sowohl für Unternehmen, die ins Ausland gehen, als auch für Unternehmen, die hier sind. Es ist ein Büro, das Ihnen jetzt mit all diesen Fonds der nächsten Generation sagt, welche Art von Beihilfe es für die von Ihnen durchgeführte Aktivität gibt, wir stellen die Informationen zur Verfügung, wir helfen Ihnen bei der Verwaltung und Bearbeitung. Ich habe also soeben eine Karte erstellt, die zeigt, wie wir alles im Bereich der Innovation zusammen mit dem Bereich der sozioökonomischen Entwicklung, mit dem Tourismus auf Teneriffa durch die Tenerife Film Commission und dann mit ITER, mit allen Referenzzentren für F&E&I zusammenbringen“.

Enrique Arriaga schließt mit Blick auf den Bereich Innovation und Forschung: “Dies ist ein Teil der Karte, die wir erstellt haben, um zu verdeutlichen, wie der Spielplan aussieht, damit uns kein Teil entgeht, der, wie gesagt, auf der Schaffung von Räumen, Hilfen, Beratung durch den Wissenschaftspark, Ausbildung von Talenten durch das Programm Talentum und vor allem auf der wichtigen Phase, in der wir uns jetzt befinden, der Koordinierung mit den verschiedenen Einrichtungen, die Unternehmen anziehen, wie die Handelskammer, Proexca, Why Tenerife, die Kanarische Sonderzone.... und wir versuchen, dies zu koordinieren”.

Der neue Wissenschaftspark Cuevas Blancas, dessen Hauptgebäude kurz vor der Einweihung steht und wo wir viele tausend Quadratmeter zur Verfügung haben, um mit dem Bau von Gebäuden und Firmensitzen für viele Unternehmen zu beginnen, wird weiter wachsen, und wir sind gerade dabei, 400 Fachleute auszuwählen, die Teil des Talentum-Programms eines großen multinationalen Unternehmens sein werden, um hier auf Teneriffa ein weltweites Referenzzentrum zu schaffen, das von Teneriffa aus globale Dienstleistungen anbietet, ähnlich wie Atos, das bereits fast 2.000 Fachleute beschäftigt“, sagt der erste Vizepräsident des Cabildo von Teneriffa. 2.000 Fachleute”, sagte der erste Vizepräsident des Cabildo von Teneriffa.

“Wir planen eine Reise in die Vereinigten Staaten, um mit Leuten aus den Bereichen Spiele, audiovisuelle Medien und Technologie zu sprechen. Letztlich geht es nur um Los Angeles und San Francisco. Es handelt sich um eine sehr ausgeklügelte Handelsmission: Wir legen die Ziele klar fest und gehen direkt zum Unternehmen, nicht durch kalte Türen im Handel, sondern durch heiße Türen, d. h. zum Sitz unseres Beraters hier im Land und in der Stadt, in der die Kunden des Unternehmens wahrscheinlich ansässig sind, so dass sie bereits mit ihnen über uns sprechen, das Treffen vorbereiten, und es ist viel fruchtbarer. Der Masterplan ist seit weniger als einem Jahr in Kraft, aber er trägt bereits erste Früchte, und jetzt müssen wir in diesem Sinne weiterarbeiten.

Innovation in Kultur und Mobilität

“In Bezug auf die digitale Transformation im Kulturbereich mussten wir während der Pandemie Innovationen in den Sektor einbringen, da wir praktisch keine Aufführungen geben konnten, da diese sehr eingeschränkt waren, und durch verschiedene Anwendungen und Unternehmen konnten wir unsere Museen virtuell öffnen, so dass die Menschen sie von zu Hause aus genießen konnten, das TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Mit Hilfe von Streaming-Übertragungen konnten wir auch Sinfonie- und Opernaufführungen anbieten”, sagt Arriaga.

“Wir haben auch ein Programm, das mit Innovation und Kultur zu tun hatte, bei dem Künstler ausgewählt und in eine jährlich wechselnde technologische Umgebung gebracht wurden, aus der sie ein Stück oder ein Kunstwerk entwarfen; es wurde Technarte Residency genannt, ein Programm, das ein Erfolg war”, sagt der Stadtrat.

Mobilität, Big Data und Innovation

In Bezug auf die Mobilität teilt Enrique Arriaga mit, dass “wir viel im Bereich der Mobilität mit Big Data arbeiten. Wir haben die Daten von der Telefongesellschaft gekauft, um Herkunfts-Ziel-Matrizen zu erstellen und herauszufinden, wie sich die Menschen auf der Insel bewegen. Wir haben die Insel zunächst in 8 Zonen eingeteilt, dann in 16, und jetzt sind wir bei 280 Zonen angelangt, mit denen wir ein klares Bild davon haben, wie sich jede Person bewegt. Wir geben dies an die Algorithmen der Big-Data-Abteilung von TITSA weiter. Und sie berechnen die Frequenz und die Route von TITSA neu, so dass wir etwas tun, was es vorher nicht gab”.

“Früher gab es Wege, und die Menschen passten sich an die vorhandenen Wege an, und jetzt haben wir Titsa selbst während der Pandemie - die eine ziemlich komplizierte Zeit war - an die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen angepasst, die sich im Vergleich zu vor und nach der Pandemie ebenfalls verändert haben. Normalerweise gibt es für Busunternehmen zwei Fahrpläne pro Jahr, einen Sommer- und einen Winterfahrplan. Während der Pandemie haben wir jedoch Variablen zur prozentualen Belegung und zu den Personen, die alle vom Gesundheitsamt festgelegten Beschränkungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Anspruch nehmen, einbezogen. Wir mussten also jeden Tag alle Titsa-Routen neu berechnen, und es gab einen Moment, in dem die Algorithmen nicht mehr ausreichten”, sagt Arriaga.

Der Mobilitätsbeauftragte der Insel erklärt: “Nach der Pandemie hat sich das Mobilitätsverhalten der Menschen auf der Insel verändert, und wir sammeln ständig alle diese Daten, um zu sehen, ob wir im Hinblick auf den im September beginnenden Winterfahrplan viele der TITSA-Strecken neu konfigurieren können, um sie an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen. Ein Beispiel ist die Strecke Santa Cruz - Playa de Las Americas, auf der die Zahl der Nutzer um 50 % gestiegen ist. Früher fuhren viele Menschen, die in der Tourismusbranche arbeiteten, mit dem Auto. Heutzutage ist dies aufgrund der Kraftstoffpreise nicht mehr rentabel, so dass die Frequenz erhöht werden musste. Das Gleiche gilt für die Einführung der Jugendkarte mit einem Einheitstarif für Jugendliche, die dazu geführt hat, dass alle Jugendlichen, die früher mit dem Auto nach Las Americas gefahren sind, um nachts in die Diskotheken zu gehen, jetzt den Bus nehmen, weil er kostenlos ist. Dies hat uns veranlasst, die Frequenz auch nachts zu erhöhen und die Sicherheit unserer Jugendlichen zu gewährleisten, die in diesem Gebiet nicht mehr ihr Leben riskieren”.

“Die Haltestellen sind mit QR-Codes ausgestattet, so dass man beim Lesen weiß, an welcher Haltestelle man sich befindet, und automatisch erfährt, wo die Busse sind, die zu einem fahren. Alle Technologien, mit denen die Busse ausgestattet sind, von verschiedenen Systemen, die mit Menschen zu tun haben, mit der Anpassung an Menschen mit unterschiedlichen Mobilitäts- oder Sehproblemen. Bei vielen der neuen Busse wird zum Beispiel bei der Ankunft an der Haltestelle über einen Lautsprecher gesagt, um welche Linie es sich handelt. Dieser Bus hat die Nummer 110, so dass eine Person mit eingeschränktem Sehvermögen weiß, dass dies der Bus ist, und einsteigen kann.

“Alles, was mit der Nachhaltigkeit der Flotte zu tun hat, haben wir bereits im Rahmen des nächsten Vertrags praktisch alle Busse ausgetauscht. Hunderte von Bussen, die bereits hergestellt werden, sind Hybridbusse, und die nächsten Aufträge werden sich auf Elektro- und Wasserstoffbusse beziehen. Wir integrieren auch diese neue Technologie, vor allem Wasserstoff, der auch am kompliziertesten in unsere Flotte einzubauen ist, d.h. im Falle der Mobilität”, schließt Arriaga ab.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana