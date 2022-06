Gustavo Santana, Gobierno de Canarias: “Las islas tienen un ecosistema único para startups del sector de movilidad, un laboratorio perfecto”

Gustavo Santana, viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de Canarias, enmarcó que su área “tiene la responsabilidad sobre infraestructura y transporte. Dentro de las infraestructuras, están las viarias, las portuarias y después está la parte de transporte y cada una de éstas puede tener respecto al emprendimiento por muchas oportunidades, pero trabajando en diferentes ámbitos. La administración muchas veces no es la más innovadora, pero en esta legislatura sí hemos intentado y ahí ya podemos contar la labor que hemos desarrollado desde la Consejería para perseguir objetivos alineados con lo que quiere esta estrategia de nación”.

“Dentro de la viceconsejería tenemos el Laboratorio de Calidad y Tecnología de las Obras Públicas y de Edificación. Este servicio hace acciones que a lo mejor, podemos calificar como emprendimiento institucional que se basa en el aprovechamiento de por ejemplo, la ceniza del volcán para generar, por ejemplo, bloque para construcción. Hay una obligación en la ley que en aquellas edificaciones, donde los materiales de desecho son más de 50 toneladas, pues hay que reciclarlos. Algunos proyectos que estamos llevando a cabo es con esos residuos de materiales de construcción: cascotes, hormigones, azulejos...”, señala Gustavo Santana.

“Hacer este tipo de pruebas es muy costoso para una Startup y creemos que desde la administración, aunque no va a perseguir un fin mercantil, sí puede trabajar en el sentido de investigar si eso es posible y luego ya, hay otras maneras de no obligar o incentivar a las empresas del sector privado a que lo introduzcan mediante mejoras o puntuaciones en pliego y que ya se vaya introduciendo estos aspectos de la economía circular”, indica Santana.

“Otros de los proyectos que estamos haciendo, también del servicio de laboratorio, relacionados con la economía circular, es el aprovechamiento de los NFU (los neumáticos fuera de uso). Vamos a hacer una ley para el aprovechamiento en asfalto y no tener que exportarlo, sino en esa circularidad que se persigue en esta Comunidad y como objetivo, además de este Gobierno también, puede poder empezar a utilizar ese tipo de materiales y otros aprovechamientos”, apunta el viceconsejero.

Registro de operadores del transporte para la gestión de los datos

“Luego está la digitalización o la generación de datos y esto ya entronca con el área de transporte. Hay que contar también la particularidad que tiene Canarias, tanto a nivel competencial como a nivel de usos de modos de transporte. En esta comunidad hay una relación bastante potente y habitual, se puede decir hasta cotidiana en algunos casos, con los modos de transporte aéreo y marítimo, porque es nuestro cercanías, por así decirlo, ya que nos desplazamos bien usando el barco o bien usando el avión de una manera intensiva en ese transporte aéreo, marítimo, interinsular”.

“En Canarias tenemos un diferente nivel competencial respecto a quiénes son los responsables de esos modos de transporte respecto al aéreo. El responsable, del que tenemos conocimiento en la Consejería, es la Administración General del Estado. Respecto al Marítimo interinsular, el responsable es la Comunidad Autónoma Canaria. Respecto al Marítimo con Península, la Administración General del Estado. Después bajamos al transporte terrestre y ahí ya tenemos un nivel a una competencia a nivel insular. Quería hacer esta introducción porque uno de los campos donde soy consciente de que hay mucha mejora tanto en el uso de la infraestructura, desde un punto de vista de la gestión como en un punto también de información para el usuario, es en aprovechamiento de los datos que genera el transporte”, recuerda el viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno canario.

“Hablando tanto de personas, pasaje, modo aéreo, marítimo, terrestre, como también transporte de mercancías, VTC, taxis, transporte colectivo y otros modos de transporte más blando (patinetes, bicicletas…). Todo esto requiere de muchos datos y una de las iniciativas que hemos tenido, aprovechando también los programas europeos o estatales es solicitar una ayuda para crear un operador o como lo llamamos: ”un registro de operadores del transporte“, que hasta ahora no teníamos, porque lo que menos hemos encontrado es que no se unifica todos esos datos”, destaca Gustavo Sanata.

“Es cierto que a nivel insular los operadores de transporte terrestre discrecional que hay aquí tienen sus datos, pero sus datos no se comparten. Creo que una de las estrategias que vienen ligadas a la visión de España Nación Emprendedora pero también es estrategia del Gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería de Administraciones Públicas es el open data, la gestión del dato. Nosotros desde la Consejería estamos de acuerdo totalmente en ese sentido, pero somos conscientes de la dificultad de poder captar todos esos datos con esos niveles competenciales que hay, tanto de transporte terrestre, aéreo, marítimo”, considera Sanata.

“Podemos decir que tenemos algunos de los datos del marítimo insular porque tenemos acceso ya que los gestionamos directamente, pero no accedemos tan fácil a los datos de carácter insular de transporte de viajeros. Eso es lo que se quiere lograr, corregir con el registro de operadores, proyecto que está a punto de lanzarse a la licitación y un trabajo largo que probablemente se vea su efectividad dentro de unos años, no en esta legislatura, pero que hay que empezarlo, porque el no tener esa gestión de datos que después sirva para integrar también lo de otros modos, de aéreo, marítimo...”, asegura el viceconsejero.

Innovación en el sector transporte

Ante la llegada del 5G y el escenario de los coches con conducción inteligente, Gustavo Santana indica que “a nivel internacional se están haciendo pruebas a nivel de automatización, lo que tarde en llegar más o menos, no creo que dependa tanto de la administración pública. Es un tema que se mueve mucho en empresas. Lo que la administración pública tiene que hacer es adaptar la normativa, que va muchas veces, mucho más lento de lo que van los impulsos de este sector y de cualquier otro sector de las startups”.

Ante el dato de que la implantación de la señalización del tiempo estimado de llegada em Guaguas Municipales en Las Palmas de Gran Canaria había aumentado significativamente el número de pasajeros, Gustavo Santana asevera que “desde la Consejería y la Dirección General de Transporte estamos centrados en ámbito municipal e insular, de interior y luego interurbano. Pero dado que además queremos involucrar a los ayuntamientos a realizarlo, vemos en los planes de movilidad urbana sostenible un instrumento que para afectos de movilidad y afectos de ganar también en las ciudades y a los habitantes de ella y a los pueblos es imprescindible. Uno de los requerimientos que también recoge la normativa de nivel superior es para poder aportar dinero respecto a zonas de bajas emisiones y proyectos también de transporte, hablando de patinetas, bicicleta …”

La administración y el papel de las startups

Al hablar del papel de la administración pública sobre ser palanca de impulso de startups en fases iniciales dentro del sector que abarca la viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana declara que “no hemos estado haciendo esa actividad ni se hacía anteriormente. Todos somos conocedores dónde se encuentra el sector del transporte. Es un sector esencial. Además, en esta otra parte el Gobierno de Canarias tiene diferentes consejerías y aunque estoy de acuerdo que la labor impulso de las startups del sector debería ser apoyada y llevada también por la consejería en cuestión, es la Consejería de Economía la que está liderando este tema”.

Dialogando sobre las peculiaridades de movilidad y posibilidades que tiene Canarias que es especialmente propicia para que haya un ecosistema de startups en entorno de la movilidad, Gustado Santana afirma que “aquí vas a tener que integrar los diferentes modos de transporte con la movilidad rural, la movilidad turística y demás. En Canarias vivimos una intermodalidad obligada en el sentido de que una persona que vaya hoy de Gran Canaria a Tenerife puede haber utilizado: la guagua, el avión y un taxi, o un barco, un coche… y de una manera también más cotidiana. Con lo cual, para lo que está relacionado con el tema de la movilidad, pero también con el tema de los materiales, por las especiales condiciones que hay en Canarias, las islas tienen un ecosistema único para que las startups se desarrollen, es un laboratorio perfecto”.

“A esto añade ya otros instrumentos, tanto fiscales como de otro tipo, la Zona Especial Canaria, para una startup que muchas veces tienen que ver con la innovación y con el I+D. Están las exenciones fiscales para I+D, que aquí son especialmente incentivadoras respecto a lo que hay en la península. Tenemos el clima, el ecosistema perfecto. Tenemos un ecosistema mejor respecto a la península para la movilidad”, resalta el viceconsejero.

Para Santana, “otras cosas que se pueden innovar y crear startups -también relacionadas con la movilidad-, es la generación de combustible ecológico y electro-combustible. Aspectos del hidrógeno que van a tener que ver con industrias que son el sector de la movilidad virtualmente y que aquí por la distancia que tenemos, sería un muy buen sitio para investigar”.