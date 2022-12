BEST Las Palmas und die ULPGC organisieren den ersten Workshop für grünes Unternehmertum mit dem Inkubator Impulsa Ventures

BEST Las Palmas (Board of European Students of Technology) ist eine Organisation, die sich aus Schülern verschiedener Schulen zusammensetzt und das Ziel verfolgt, die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die wissenschaftliche und technologische Entwicklung zwischen jungen Menschen aus ganz Europa zu fördern. Diese Organisation unterscheidet sich von anderen durch ihren unpolitischen Charakter und die Integration von mehr als 90 lokalen Gruppen in 32 verschiedenen Ländern. BEST Las Palmas wird in zunehmendem Maße von der Wirtschafts- und Technologieszene unterstützt, z. B. durch den Inkubator Impulsa Ventures, der dem Unternehmen zur Verfügung steht.

“Wir sind ein Verband, der sich hauptsächlich auf MINT (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Informatik) konzentriert”, sagt Alba Ramírez, Vorstandsvorsitzende von BEST Las Palmas, “aber seit einiger Zeit konzentrieren wir uns auch auf Fähigkeiten, die das Berufsprofil der Schüler vervollständigen. Sowohl BEST als auch der Startup-Inkubator Impulsa Ventures engagieren sich für technologische Anpassungen, die Unternehmern die Arbeit erleichtern und professionalisieren. Kreativität, Anpassungsfähigkeit und die Bewältigung der auftretenden Probleme sind die Dreh- und Angelpunkte ihrer Philosophie.

Das ganze Jahr über organisiert die Organisation verschiedene technische Veranstaltungen, an denen die Schüler teilnehmen können. Am 13. Mai wird David Sánchez, Vizerektor für Studenten, Alumni und Beschäftigungsfähigkeit, in Zusammenarbeit mit BEST Las Palmas einen Workshop über grünes Unternehmertum im Nexo Campus de Tafira-Gebäude veranstalten, an dem zwischen 25 und 40 Personen teilnehmen können. “Ich denke, wir stehen vor einer neuen und dynamischen Veranstaltung, die nicht darauf abzielt, Theorien oder Vorlesungen zu entwickeln, sondern dass die Studenten in der Lage sind, verwandte Probleme in ihrem Bereich zu erkennen und sie in der realen Welt anzuwenden”, sagt der Präsident.

Während dieser Tage werden die Studenten verschiedene Vorlesungen und Schulungsgespräche hören, die eng mit der Welt des Unternehmertums und der Start-ups verbunden sind. Nach einer Begrüßung und einer Präsentation, die gemeinsam von David Sánchez und BEST Las Palmas gehalten wird, beginnen die ersten Symposien. Domingo Alonso Group von Lovesharing wird der erste sein, der über Ökomobilität und Unternehmertum spricht. Im Anschluss daran wird ein Vertreter des ULPGC Integrated Manufacturing Centre über die Themen Technik, Nachhaltigkeit, Recycling und grüne Spin-off-Projekte sprechen. Darüber hinaus können sie nachhaltige Mobilitätsfahrzeuge oder Elektromotorräder testen.

Am Ende der Veranstaltung hat jede Gruppe die Möglichkeit, ihre unternehmerische Idee vor einer Fachjury zu präsentieren, die sich aus Vertretern von Impulsa Ventures, dem Vizerektorat und den Sponsorunternehmen (u. a. Banco Santander, Fundación Disa und Cajasiete) zusammensetzt. Die Gruppe mit der originellsten, am besten umsetzbaren, innovativsten und interdisziplinärsten Idee erhält einen Elektroroller als Preis. “Dies ist definitiv ein neues Projekt, das sehr gut zu unserer Identität bei BEST Las Palmas passt, und ich bin gespannt, wie die Gemeinde es aufnimmt - hoffentlich wird dies die erste von vielen Ausgaben sein”, sagt Ramírez.

BEST setzt sich ausschließlich aus Studenten der Universität von Las Palmas de Gran Canaria zusammen, die über einen ausgeprägten Unternehmergeist verfügen und ihr Studium mit dem Verein verbinden können. BEST bietet seit 2013 Kurse an. Einige Jahre lang wurden sie nur im Sommer abgehalten, wie z.B. Algorithmtation: from Algorithm to Implementation & Beyond oder Unity to Us! Entwickeln Sie Ihr erstes Android-Spiel. Aufgrund des großen Erfolgs werden diese Kurse seit 2016 auch im Winter und im Frühjahr angeboten, wobei der letzte Kurs “The Climate Control Guide to the Galaxy” ist.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana