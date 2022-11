Das 26-GHz-Band ist für 5G in Europa unerlässlich

Die Regierung leitet eine öffentliche Konsultation zur Grundverordnung und zur Ausschreibung für das 26-GHz-Band ein, eines der vorrangigen Bänder für die Einführung von 5G in Europa. Die Konsultation läuft noch bis zum 27. Oktober 2022.

Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation hat über den Staatssekretär für Telekommunikation und digitale Infrastrukturen eine öffentliche Konsultation zu den Grundlagen für die Ausschreibung von Konzessionen für den öffentlichen Funkbereich im 26-GHz-Band, einem der vorrangigen Bänder für die Einführung von 5G in Europa, eingeleitet.

Die Bedingungen für die öffentliche Versteigerung von Konzessionen im 26-GHz-Band im offenen Verfahren werden ebenfalls bekannt gegeben.

Der Auftrag sieht die Ausschreibung von 12 staatlichen Konzessionen im öffentlichen Rundfunkbereich (2.400 MHz) und 38 regionalen Konzessionen (400 MHz) in Blöcken von 200 MHz vor - für einen Zeitraum von 20 Jahren, der um weitere 20 Jahre verlängert werden kann.

Mit dieser öffentlichen Konsultation wird ein weiterer Schritt zur Ausschreibung des 26-GHz-Bands unternommen, der die Einführung der 5G-Technologie in Spanien fördern wird.

Diese Maßnahme ist Teil der im Konjunkturprogramm enthaltenen Meilensteine für die zweite Hälfte des Jahres 2022. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie zur Förderung der 5G-Technologie und der Agenda “Digitales Spanien 2026, die von der Regierung gefördert wird.

Die Konsultation läuft noch bis zum 27. Oktober 2022 und kann hier durchgeführt werden.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

