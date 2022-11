Die PERTE Naval finanziert die Diversifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Marinesektors.

Der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto, hat in Vigo das Strategische Projekt für die Wiederbelebung und den wirtschaftlichen Wandel (PERTE) für die Marineindustrie vorgestellt. Die Entwicklung dieses Projekts sieht eine Gesamtinvestition von 1.460 Millionen Euro vor und wird voraussichtlich zur Schaffung von rund 3.200 hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen.

Für Minister Reyes Maroto “zeigen wir mit dem PERTE-Naval das Engagement der Regierung für die Förderung der spanischen Schiffbauindustrie, einem strategischen Sektor unserer Wirtschaft. Mit diesem Projekt werden wir seine Diversifizierung und seine nachhaltige, technologische und digitale Entwicklung fördern und so zur industriellen Autonomie Spaniens und Europas beitragen. Unser Ziel ist es, mit dieser PERTE einen bedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu erzielen, die industriellen Kapazitäten unseres Landes zu stärken, zur technologischen und digitalen Entwicklung des Marinesektors beizutragen und qualifizierte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen”.

Gründung der PERTE-Allianz für die Marine

Zur Förderung des Rahmens für die öffentlich-private Zusammenarbeit wurde die PERTE Naval Alliance eingerichtet, ein Raum für die Beteiligung und den Dialog zur Unterstützung der PERTE-Ziele, zur Maximierung der Kooperationsmöglichkeiten, zur Ermittlung von Synergien und zur angemessenen Überwachung der Funktionsweise und der Auswirkungen der Instrumente.

Den Vorsitz des Bündnisses hat der Industrieminister inne, den stellvertretenden Vorsitz übernimmt die Vorstandsvorsitzende von PYMAR, Almudena López del Pozo, die sich “für das in mich gesetzte Vertrauen in diese Position und das ständige Engagement des Ministeriums für die Marineindustrie” bedankt. Sie hat auch das Engagement von Pymar zum Ausdruck gebracht, die Umsetzung des PERTE-Programms für die Marine zu fördern, das für die Gestaltung des Marinesektors der Zukunft von strategischer Bedeutung ist“.

Darüber hinaus nehmen mehrere Ministerien mit Zuständigkeiten in Bezug auf die im Rahmen von Naval PERTE entwickelten Themen sowie Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaftsorganisationen des Sektors teil. Konkret handelt es sich um Juan Diego Díaz Vega, Präsident des spanischen Windenergieverbands (AEE), Pedro Mier, Präsident des branchenübergreifenden Verbands der spanischen Elektronik- und Kommunikationsunternehmen (AMETIC), José Miguel Guerrero Sedano, Präsident von CONFEMETAL, Iñigo Aristegui, Leiter von Naval von CCOO Industry und Mikel Zarandona, Vertreter von Naval von UGT-FICA.

Entwicklung des PERTE der Marine

PERTE Naval wird Projekte fördern, die die Wertschöpfungskette im Marinesektor verändern. Zu diesem Zweck wird es eine Beihilfelinie für umfassende Maßnahmen zur Modernisierung und Diversifizierung des Marinesektors mit einem Budget von 200 Millionen Euro geben, die vom Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus verwaltet wird und deren Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im November veröffentlicht wird.

Folgende Projekte sind förderfähig: Diversifizierung (Innovation in der Wertschöpfungskette), Digitalisierung (digitale Transformation der Kette) und Nachhaltigkeit (Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Umweltverbesserung). Darüber hinaus muss ein bereichsübergreifender Ausbildungs- und Umschulungsplan vorgelegt werden.

Eine zweite Beihilfelinie ist ebenfalls vorgesehen, um bestimmte Glieder der Wertschöpfungskette zu unterstützen, die für den Wandel besonders wichtig sind, mit besonderem Schwerpunkt auf FuEuI und Digitalisierung. Das Programm für Wissenschafts- und Innovationsmissionen, das vom Zentrum für die Entwicklung industrieller Technologien (CDTI) entwickelt wurde, umfasst eine Mission, die auf Anwendungstechnologien im Marinesektor abzielt und mit 30 Millionen Euro ausgestattet ist, um die FuEuI-Kapazitäten dieses Sektors zu stärken und mittelfristig seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Bei dieser Mission wurden fünfzehn Projekte mit einem Budget von 57,2 Millionen Euro eingereicht, für die ein Zuschuss von 42,1 Millionen Euro beantragt wurde. An diesen 15 Projekten sind 75 Unternehmen beteiligt, von denen 43 KMU sind. Insgesamt nehmen Einrichtungen aus 14 autonomen Gemeinschaften teil, und die häufigsten Themen der Projekte sind: Offshore-Windenergie, Wasserstoff und Hafenlogistik.

Zusätzlich zu den beiden vorgenannten Linien umfasst das PERTE-Programm erleichternde Maßnahmen wie die Unterstützung von Krediten für den Schiffbau, wodurch in den letzten anderthalb Jahren 31 Vorhaben mit einer Gesamtsubvention von 91 Millionen Euro genehmigt werden konnten. Ebenfalls im Jahr 2021 wurden Verbesserungen bei den Beihilfen des Industrieministeriums für Forschung, Entwicklung und Innovation im Schiffbau eingeführt. Zum Beispiel die Anhebung des jährlichen Beihilfehöchstsatzes für den gesamten Sektor aus dem Umstrukturierungsfonds oder die Ausweitung des Begriffs des Begünstigten auf Unternehmen, die an einem Kooperationsprojekt teilnehmen.

Andererseits bietet PYMAR über den Garantiefonds für die Schifffahrt, an dem das Industrieministerium zusammen mit der baskischen Regierung, der Xunta de Galicia, der Regierung der Kanarischen Inseln und den Werften beteiligt ist, den Werften, die Bürgschaften und Beratungsdienste beantragen, direkte Hilfe an, um die notwendigen Finanzierungen und Garantien für ihre Bauprojekte zu erhalten. Über diesen Fonds hat Pymar Garantien in Höhe von mehr als 3.700 Millionen Euro für 296 Schiffe übernommen. Abschließend sei noch auf die Unterstützung durch das Steuerleasing hingewiesen. Seit 2018 wurden 35 Steuerleasing-Vorgänge mit einem Volumen von mehr als 2.060 Millionen Euro und mehr als 15 Millionen Arbeitsstunden formalisiert.

An der Veranstaltung in Vigo nahmen der Erste Vizepräsident und Minister für Wirtschaft, Unternehmen und Innovation der Xunta de Galicia, Francisco Conde, der Bürgermeister von Vigo, Abel Caballero, die Vorstandsvorsitzende von Pymar, Almudena López del Pozo, sowie Unternehmens- und Gewerkschaftsvertreter aus dem Marinesektor und verwandten Branchen wie Windkraft, Metall oder Technologie teil.