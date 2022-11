Die sechs öffentlichen Universitäten Madrids schließen sich dem ELLIS-Netzwerk für künstliche Intelligenz an, um internationale Talente anzuziehen

Das Europäische Laboratorium für Lern- und Intelligente Systeme (ELLIS) hat seinem Exzellenznetz eine weitere Einheit hinzugefügt: die ELLIS Madrid Unit. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Professoren und Forschern der sechs öffentlichen Universitäten der Gemeinschaft Madrid, die 35. ELLIS-Einheit und die zweite ELLIS-Einheit in Spanien.

Die Universitäten Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica und Rey Juan Carlos werden ihr Fachwissen im Bereich des maschinellen Lernens im Rahmen des ELLIS-Netzes zusammenführen, um ein neues Forschungsumfeld zu schaffen, das internationale Talente in die Region Madrid locken wird. Dieses Referat wird von Pedro Larrañaga geleitet und von Concha Bielza mitverwaltet, beide sind Professoren an der Polytechnischen Universität Madrid.

Die Universität Complutense ist in der ELLIS-Einheit in Madrid durch ihre Gruppe für Quanteninformation und -berechnung (GICC) an der Fakultät für Physik vertreten, die von Miguel A. Martín-Delgado, Professor für theoretische Physik und ELLIS-Fellow, geleitet wird.

ELLIS ist ein paneuropäisches Exzellenznetzwerk für künstliche Intelligenz (KI), das 2018 gegründet wurde und die besten KI-Forscher in verschiedenen Teilen Europas zusammenbringt, indem es eine Reihe strenger Kriterien erfüllt, um Exzellenz und ein Höchstmaß an Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene sicherzustellen.

Die ELLIS Madrid Unit wird sich auf die Entwicklung innovativer und interpretierbarer kausaler maschineller Lernmethoden auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie für dynamische Szenarien (longitudinale, zeitliche, Datenströme) konzentrieren. Ziel der Mitglieder ist nicht nur die Durchführung von Spitzenforschung im Bereich des methodischen und angewandten maschinellen Lernens, sondern auch die Entwicklung hervorragender Ausbildungsprogramme für künftige Führungskräfte auf diesem Gebiet. In der Region Madrid, in der zahlreiche Unternehmen und Start-ups angesiedelt sind, plant das Referat auch langfristige Projekte mit der Industrie, um internationale Talente anzuziehen.

Die Gruppe für Informations- und Quanteninformatik (GICC) an der Fakultät für Physik der Universität Complutense Madrid ist ein Pionier bei der Formulierung und Entwicklung von maschinellem Quantenlernen und künstlicher Intelligenz (KI). Es hat die ersten Quantenagenten entwickelt, die nachweislich einen Quantenvorteil gegenüber ihren klassischen Pendants haben. Es hat Quantenoptimierungsalgorithmen mit Anwendungen in der Logistik, Quantenmethoden zur Lösung linearer Gleichungen, robuste Datenklassifizierer, Bioinformatik usw. entwickelt. Ganz allgemein war die GICC-Gruppe ein Pionier in der Quantencomputerforschung in Spanien und in der Lehre, indem sie die ersten Masterstudiengänge in diesen Disziplinen an der Complutense-Universität Madrid anbot.

“Die ELLIS Madrid Unit zielt darauf ab, Spitzenforschung, Wissenstransfer und industrielle Innovation zu fördern. Probabilistische grafische Modelle, Bayes'sche Statistik, statistische Lerntheorie, Zeitreihen, Signalverarbeitung und Quantencomputing sind die Kernkompetenzen der ELLIS Madrid Unit, die durch Anwendungsbereiche wie Biometrie, Computer Vision, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und Klima sowie Robotik und intelligente Fahrzeuge bereichert werden”, sagt Concha Bielza, Professorin für Statistik und Operations Research. “Die Zugehörigkeit zum ELLIS-Netz bedeutet die Förderung von Synergien zwischen Hochschulen und Technologieunternehmen in der Region”, fügt Pedro Larrañaga, Professor für Informatik und Künstliche Intelligenz, hinzu.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana