Die Zukunft der Modebranche, analysiert in Gran Canaria auf der Konferenz über Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Kreislaufwirtschaft

Die Abteilung für Industrie, Handel und Handwerk des Cabildo de Gran Canaria fördert über Gran Canaria Moda Cálida ein Schulungsprogramm zu den Themen Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Kreislaufwirtschaft. Dieses Treffen, das heute in der Casa Condal de San Fernando beginnt, wurde von der Asociación Creadores de Moda de España (ACME) konzipiert, die sich erneut mit der Inselgesellschaft zusammenschließt, um eine Ausbildungsinitiative für Fachleute und künftige Modefachleute auf der Insel zu entwickeln.

Designer und Experten für Kreislaufwirtschaft werden den Teilnehmern helfen, die Schlüssel zur Zukunft der Modebranche zu ergründen. Rechtsrahmen, Aktionspläne, Kooperationsstrategien, Erfolgsgeschichten oder Finanzierungsmaßnahmen für die Entwicklung von Kreislaufmodeprojekten werden einige der Themen sein, die während der beiden Tage erarbeitet werden.

Die Stadträtin für Industrie, Handel und Handwerk des Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, gibt heute den Startschuss für ein Programm, das am 18. und 19. Juli hochkarätige Fachleute des Sektors an die Sommeruniversität von Maspalomas im Süden Gran Canarias bringt.

Der Designer Moisés Nieto und die Designerin und Forscherin Isabel Berz werden die Protagonisten der heutigen Gespräche sein. Der Designer aus Jaén, eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich der nachhaltigen Mode in unserem Land, wird dem Publikum von seinem Werdegang erzählen, in dem sein Engagement für originelle Upcycling-Projekte, die Verwendung von Stoffen aus recycelten Materialien und sein Einsatz für die Wiedergewinnung und Umwandlung von traditionellem Handwerk hervorstechen.

Isabel Berz, Modedesignerin und Forscherin, wird die Schlüssel zum Verständnis der Innovations- und Wachstumschancen von Modeunternehmen durch transnationale Zusammenarbeit erläutern und die Teilnehmer über die verschiedenen Initiativen der Europäischen Union informieren, an denen sie sich beteiligen können.

Der zweite Tag beginnt mit der Teilnahme von Albert Guerrero, Direktor für Qualität und Nachhaltigkeit bei Lola Casademunt. Seine Arbeit an der Spitze der Nachhaltigkeitsstrategie dieser bekannten katalanischen Marke wird als praktisches Beispiel dienen, um den Teilnehmern den neuen Rechtsrahmen zu erläutern, in dem die Modeindustrie in Europa und ihre Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, von nun an agieren werden.

Der Tag wird mit dem Beitrag der Expertin für digitale Inhalte und Kreislaufwirtschaft María Giraldo fortgesetzt. Servitization, Sensibilisierung, Supra-Recycling, Re-Costing werden die Schlüsselbegriffe ihrer Rede sein, in der sie über die großen Geschäftsmöglichkeiten sprechen wird, die sich der Modeindustrie in diesem neuen Kontext bieten.

Den Abschluss der Schulungen bildet am Dienstag ein von der Geschäftsführerin von ACME, Pepa Bueno, moderierter Runder Tisch, an dem die Direktorin von Gran Canaria Moda Cálida, Araceli Díaz Santana, sowie die Designer Jorge Toledo de Chela Cló, Elena Morales und Aurelia Gil teilnehmen, die alle führend in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Handwerk auf der Insel sind.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana