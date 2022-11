ENISA finanziert 100 Projekte für das digitale Unternehmertum von Frauen

Die ENISA-Linie Emprendedoras Digitales richtet sich sowohl an Start-ups als auch an Unternehmen, die ein Konsolidierungs-, Wachstums- oder Internationalisierungsprojekt planen.

Die Umsetzung dieser Linie zielt darauf ab, Unternehmensprojekte zu begünstigen, die von einer oder mehreren Frauen vorangetrieben werden, die eine relevante Führungs- oder Machtposition innerhalb des Unternehmens innehaben: im Aktienbesitz, im Verwaltungsorgan oder als Teil des Managementteams.

Zu den Unternehmen, die es geschafft haben, im Jahr 2022 über die Linie Emprendedoras Digitales eine enisa zu erhalten, gehören unter anderem PlayFilm, Freeme, BCome, eAgora Algorisme del Canvi und Lekkid. Sie sind ein Beispiel für einige Fälle weiblichen Unternehmertums, die von der ENISA in der Anfangsphase oder in aufeinanderfolgenden Expansionsphasen finanziert werden.

Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer technologischer Instrumente konzentrieren, wie z. B. Unternehmen aus allen Sektoren (nicht notwendigerweise aus dem technologischen Bereich), die sich in einem Prozess der Anpassung an neue Technologien befinden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu verbessern oder zu steigern, und die mit den erforderlichen Finanzmitteln rechnen können.

Beteiligungsdarlehen

Das Finanzierungsinstrument, das vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation finanziert und von der ENISA verwaltet wird, ist das partizipative Darlehen mit Beträgen zwischen 25.000 und 1.500.000 Euro, das keine anderen Garantien als die des Geschäftsprojekts selbst und ein solventes Managementteam erfordert.

Die Unternehmen müssen ihren Sitz in Spanien haben und technisch und wirtschaftlich tragfähige Geschäftsprojekte vorlegen sowie über ein innovatives, neuartiges Geschäftsmodell oder klare Wettbewerbsvorteile verfügen.

Die Realität ist, dass die Beteiligung von Frauen an technologiebasierten Start-ups immer noch gering ist. Nach den neuesten Daten, die im Rahmen der Entrepreneurship Map 2022 erhoben wurden, wurden nur 18 % der Tech-Start-ups von Frauen gegründet, obwohl letztere weniger scheitern als die von Männern gegründeten (27 % gegenüber 59 %).

Es ist notwendig, die Maßnahmen zur Förderung des digitalen Unternehmertums von Frauen fortzusetzen und die bestehenden geschlechtsspezifischen Unterschiede in diesem Bereich zu verringern. Dies ist eines der Hauptziele der Agenda “Digitales Spanien 2026” sowie des Digitalisierungsplans für KMU und des Plans für Erholung, Transformation und Widerstandsfähigkeit, der diese neue Finanzierungslinie beinhaltet.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

