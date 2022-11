Impulsa Startups erstellt vier Sprachversionen seiner Inhalte und trägt bereits 20 % zu seinem Publikum bei

Impulsa Startups erstellt vier Sprachausgaben seiner Inhalte in Spanisch, um sie an Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch anzupassen. Dies ist das erste Mal in der 22-jährigen Geschichte von Canarias Ahora und den 10 Jahren von elDiario.es, dass Inhalte in einer anderen Sprache als Spanisch veröffentlicht werden.

“Canarias Ahora und Impulsa Ventures werden Aktivitäten und Programme entwickeln, die diesen Wandel anregen und in denen junge Menschen Ressourcen und Räume finden, um ihre neuen digitalen Unternehmen zu gründen, mit denen sie die Welt verändern wollen. Und wo Unternehmer und Freiberufler lernen, wie sie ihren Tätigkeiten ein zweites Leben geben können, um sie an diese globale und digitale Welt anzupassen”, so Carlos Sosa in seinem Eröffnungsbeitrag auf dem Kanal.

“Deshalb wendet sich Canarias Ahora an Impulsa Startups nicht nur, um zu informieren, sondern auch, um zu handeln. Und zwar ausgehend vom kanarischen Horizont und nicht als einzelnes Tätigkeitsgebiet, denn unsere Welt und unsere Start-ups sind heute global, im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, 5G, Sensorisierung, Robotern oder Metaverse”, fügte Sosa hinzu.

Aus diesem Grund werden relevante Inhalte, die auf Spanisch veröffentlicht werden, oder Artikel, die speziell für andere Regionen bestimmt sind, auf Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch gespiegelt und machen bereits 20 % der Zuschauer des Senders aus.

Zehn Länder konzentrieren sich auf das Lesen in den vier Sprachfassungen: die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Polen, Schweden, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Portugal, Italien und Irland. Bei einer Analyse nach Subkontinenten verteilt sich das Lesen in anderen Browsern als Spanisch hauptsächlich auf Nordamerika (7,5 %), Nordeuropa (6,3 %), Osteuropa (2,4 %) und Osteuropa (1,9 %).

