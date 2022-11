Kostenlose Online-Workshops und persönliche Beratung zur Digitalisierung von Unternehmen auf dem Weg zu Industrie 4.0 und 5.0

Das regionale Ministerium für Tourismus, Industrie und Handel der Kanarischen Inseln bezuschusst ein Programm, das sich an diejenigen richtet, die für Digitalisierungs-, Vermarktungs-, Marketing- oder Internationalisierungsprozesse von Industrieunternehmen auf den Kanarischen Inseln verantwortlich sind. Die Anmeldung für diese kostenlosen Online-Workshops beginnt am kommenden Montag, dem 5. September. Diese Initiative zielt darauf ab, die digitale Transformation der kanarischen Industrie zu fördern und ihren Internationalisierungsprozess durch die effektive Nutzung neuer virtueller Märkte zu unterstützen, die die Ausweitung neuer Nischen und bisher unentdeckter Geschäftskanäle ermöglichen. Zu diesem Zweck umfasst diese Ausbildung, die von spezialisierten technologischen und kommerziellen Beratern durchgeführt wird, praktische und proaktive Lernmethoden bei der Entdeckung neuer Geschäftsmöglichkeiten für die Industrie in Aspekten wie digitalen Geschäftsumgebungen, unterstützten Intelligenzmodi für die Kundenbetreuung, Offshoring und Mobilität oder Big Data und den Fortschritten der künstlichen Intelligenz im kommerziellen Sektor, um nur einige zu nennen. Die Anmeldefrist beginnt am kommenden Montag, dem 5. September, um 9:00 Uhr und endet am Donnerstag, dem 15. September, um 14:00 Uhr. Die Schulung ist kostenlos und findet online im Webinar-Format statt, mit einem Tutoring- und Beratungsdienst für jeden Teilnehmer. Dieses Programm steht allen offen, die in einem Industrieunternehmen auf den Kanarischen Inseln eine verantwortungsvolle Position in den Bereichen Digitalisierung, Kommerzialisierung, Marketing oder Internationalisierung innehaben. Alle Informationen über das Programm finden Sie unter folgender Internetadresse: https://asinca.com/p/talleres-40.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana