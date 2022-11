Lesen Sie dies gut durch, denn 9 von 10 Menschen sind sich über den Unterschied zwischen Unternehmertum und Start-up nicht im Klaren

Dieser Kanal für innovatives Unternehmertum und Start-ups wurde im April 2022 ins Leben gerufen, und sein Publikum hat nicht aufgehört zu wachsen. Innerhalb von drei Monaten haben wir sowohl die Zahl der Seitenaufrufe als auch die der Nutzer verdreifacht, und der Anteil der internationalen Leser - wir haben Sprachversionen in Englisch und Französisch erstellt - beträgt jetzt 30 %.

Wir haben bereits mehrere Dutzend, mehr als hundert, Beamte in Institutionen oder Spezialisten für Unternehmertum befragt, und wir können ohne Angst, eine sehr falsche Zahl zu nennen, sagen, dass 9 von 10 Befragten sich nicht über den Unterschied zwischen einem Unternehmertum und einem Start-up im Klaren sind. Lassen Sie es uns also erklären.

Die Selbstständigkeit oder das traditionelle Unternehmertum strebt nur einen lokalen Markt an, mit wenig oder gar keiner Digitalisierung, mit nicht (oder kaum) skalierbaren Geschäftsmodellen, die daher keine privaten Investoren anziehen, was den Unternehmer zwingt, sich selbst zu finanzieren oder gegebenenfalls Bankschulden aufzunehmen (die zu einer Verbindlichkeit werden), die traditionell entweder keine Arbeitsplätze schaffen (außerhalb des Unternehmers) oder von geringer Qualität sind, die in einem Umfeld der Einsamkeit oder mit wenig Begleitung aufgebaut werden (Solo-Gründer), mit wenig oder keiner Marktforschung und Validierung der unternehmerischen Idee.

Aus all diesen Gründen ist statistisch erwiesen, dass die Misserfolgsquote hoch ist (Schätzungen zufolge scheitern 5 von 10 Unternehmungen vor Ablauf von 3 Jahren). Es ist ein System des Unternehmertums, das sowohl als autonome Gemeinschaft als auch als Land persönliche und soziale Frustration erzeugt.

Im Gegensatz dazu und im Einklang mit der Vision “Spanien als Unternehmerland” ist innovatives Unternehmertum oder Start-ups die Art von Unternehmertum, die einen globalen Markt anstrebt, auf dem Internet und/oder einer mittleren oder hohen Digitalisierung basiert, mit skalierbaren Geschäftsmodellen, die daher Investoren (private und öffentliche) anziehen, die externe Finanzierung erhalten oder anstreben, die zu einem Vermögenswert wird (und nicht zu Schulden oder Verbindlichkeiten), die dazu neigen, qualitativ hochwertigere Arbeitsplätze zu schaffen, und die in einer Gemeinschaft oder einem Ökosystem aufgebaut sind.

Bei diesem Ansatz wird die Bildung von Teams mit sich ergänzenden Kenntnissen und Fähigkeiten gefördert, wobei bewährte Methoden zum Einsatz kommen, die das Lernen fördern, um Fehler schnell zu korrigieren (zu den geringstmöglichen Kosten und in der kürzestmöglichen Zeit). Die Fehlerquote bei anfänglichen Geschäftsideen ist ebenfalls hoch, aber die Methodik des Pivotings oder der Schwerpunktverlagerung wird so lange angewandt, bis eine angemessene Übereinstimmung zwischen Produkt und Markt erreicht ist. Wenn das Projekt aufgegeben wird, ist der persönliche Schaden (Frustration, Zeit- und Geldverlust) geringer als beim traditionellen Unternehmertum.

Nach den Schätzungen des INE für das Jahr 2020 erreichen 99,23 % der spanischen Unternehmen nicht einmal die Definition einer mittleren Größe (zwischen 50 und 249 Beschäftigten), und 82,81 % haben weniger als drei Mitarbeiter, was ein entscheidender Faktor für das Ende des Unternehmertums ist: Unternehmertum findet in der Einsamkeit statt, nicht in einem Ökosystem.

Eine wichtige regulatorische Änderung: das Startup-Gesetz

Am 27. Dezember 2021 wurde im Amtsblatt des spanischen Parlaments der Gesetzesentwurf zur Förderung des Start-up-Ökosystems veröffentlicht, der am 13. Dezember 2021 dem Kongress zur parlamentarischen Behandlung vorgelegt wurde, ein Gesetz, das voraussichtlich im letzten Quartal 2022 in Kraft treten wird.

In der Begründung des Gesetzentwurfs, der im Volksmund als “Startups Act” bezeichnet wird, heißt es: “In den letzten Jahren hat das innovationsbasierte Unternehmertum an Boden gewonnen, angetrieben durch den Erfolg digitaler Unternehmen, die aus kleinen innovativen Projekten hervorgegangen sind, durch den Zugang zu einem immensen Wissens- und Datenschatz im Internet, auf dessen Grundlage neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden können, und durch Fortschritte im wissenschaftlichen und technischen Bereich, die es ermöglichen, Forschungsergebnisse in lebensfähige Unternehmen umzuwandeln”.

“Diese neue wissensbasierte Wirtschaft ist ein wichtiger Hebel für Wachstum und Wohlstand, da sie sich auf Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung stützt, dank der Größenordnung, die die digitalen Medien bieten, ein hohes Wachstumspotenzial aufweist, Forschung, Entwicklung und Innovation fördert und neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die soziale, wirtschaftliche, ökologische oder kulturelle Prozesse erleichtern oder verbessern.

In einer zunehmend globalisierten und interdependenten Wirtschaft mit der wachsenden Bedeutung von technologiebasierten Unternehmen und digitaler Telearbeit wird es immer wichtiger, Talente und Investitionen durch die Schaffung von Ökosystemen anzuziehen, die die Niederlassung von Unternehmern oder Telearbeitern, den so genannten “digitalen Nomaden”, begünstigen, die Gründung und das Wachstum (Scale-up) innovativer, wissensbasierter, digitaler und schnell wachsender Unternehmen, den so genannten Start-ups, fördern und Investoren anziehen, die auf die Gründung und das Wachstum dieser Unternehmen spezialisiert sind und auch als Business Angels bezeichnet werden.

Um dieses im Entstehen begriffene Ökosystem zu stärken und diese Art von Unternehmen als eine der treibenden Kräfte für die Erholung und Modernisierung der spanischen Wirtschaft zu fördern, enthält der Plan für Erholung, Transformation und Widerstandsfähigkeit die Strategie Spaniens als Unternehmernation mit einer Reihe spezifischer Maßnahmen in den Bereichen Steuern, Handel, Zivilrecht und Arbeit, die sich an den Programmen der fortschrittlichsten Länder und an den europäischen Standards in diesem Bereich orientieren, insbesondere an dem kürzlich unterzeichneten EU-Standard für Unternehmernationen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana