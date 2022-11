Natalia Fernández, Flick Group: “Bei Corporate Venturing passen Managementwissen und Innovation perfekt zusammen”

Natalia Fernández Flick ist seit 2011 Geschäftsführerin der Flick Group, “ein paar Jahre, in denen wir uns - wie viele Unternehmer auf Gran Canaria - leider mehr auf die Verwaltung unserer Unternehmen konzentrieren mussten, in einer Situation, die zuerst von der Krise im Jahr 2008 und jetzt von der Pandemie geprägt war, mit einer etwas extremen Situation, die auch mit der Transformation des Automobilvertriebs einherging”.

Die Pandemie “hat die Notwendigkeit mit sich gebracht, in hohem Maße zu digitalisieren, auch in Verbindung mit den Marken, aber ja, weil es eine Revolution oder eine Beschleunigung des gesamten Teils des Verkaufs oder des digitalen Kundendienstes gegeben hat, der bis 2019 in unserem Sektor aufgrund der Art des Geschäfts sehr persönlich war. Ich glaube, dass unsere gesamte Organisation - in den Kundendienstabteilungen - digitale Systeme, Fernservice über verschiedene Kanäle und die Vorbereitung oder Schulung von Kundendienstteams, die auf die Bereitstellung von Multikanal-Service und nicht nur Face-to-Face-Service spezialisiert sind, einführen musste.

“In diesen Jahren haben wir intern die Erfahrung gemacht, dass wir eine Dienstleistung wie den Kundendienst, die zuvor vollständig intern war, auf den Markt gebracht haben. Wir haben unsere Kundendienstkapazitäten genommen und diese Dienstleistung an Drittunternehmen verkauft, die den gleichen Bedarf hatten und die mehr Logik hatten, so dass in gewisser Weise Synergien entstanden sind. Weil die Prozesse gleich oder ähnlich und skalierbar sind”.

“All diese Erfahrungen haben in unserem Unternehmen die interne Vision entstehen lassen, dass es Dinge gibt, die man als internes Geschäft, als eine gewöhnliche Aktivität, integriert hatte und die man nun nach außen tragen kann, oder ich denke, dass wir auch die Angst genommen haben, immer alles alleine zu machen, immer 100 % man selbst, und mit anderen Unternehmen oder anderen Sektoren oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mehr auf diese Bereiche spezialisiert sind, in denen man nicht präsent war”.

Der Mobilitätssektor inmitten eines Wandels

Natalia Fernández bestätigt: “Es handelt sich vor allem um eine Revolution in Bezug auf die Verbrauchergewohnheiten. Und ich glaube auch, dass die Pandemie das Verständnis der Kunden für Mobilität stark beschleunigt hat, dass viele Dinge oft aus der Ferne erledigt werden können oder dass man an Orte gelangen kann, ohne unbedingt physisch anwesend zu sein. Und dann haben sich auch die Verbrauchergewohnheiten geändert, und zwar in allen Sektoren im Allgemeinen.

“Es gibt viel mehr Menschen, die zu Hause in Restaurants essen, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die Essen nach Hause liefern, und es gibt eine weitere Gewohnheit, nämlich den Online-Einkauf, die sich auf die Mobilität auswirkt. Dann gibt es Pay-per-Use, Carsharing, ich muss nicht unbedingt ein Auto haben, das zu 100 % mir gehört, aber ich kann es teilen, es zeitweise haben. Ich bin viel flexibler und es gibt tausend Möglichkeiten, das zu finanzieren. Die Person hat einen Kostenvoranschlag im Kopf, was sie pro Monat in die Mobilität investieren will, genau wie bei den Ausgaben für Bildung oder Wohnen”, beschreibt der Direktor der Flick Group.

Corporate Venturing, Innovation durch Managementkompetenz

Wir sprechen von Corporate-Venturing-Erfahrungen, einer neuen Form des Unternehmertums, die viele Unternehmen einsetzen, um Innovationsprozesse anzukurbeln, indem sie direkt mit Unternehmern und Start-ups in Kontakt treten und so Talente, Technologien und neue Geschäftsmodelle anziehen.

Wir sprechen von Unternehmen, die das Bedürfnis haben, die digitale Transformation in Angriff zu nehmen oder Geschäftsmodelle direkt umzuwandeln, und zwar Hand in Hand mit Berufsbildung, lokalen Entwicklungsagenturen, öffentlichen Einrichtungen, dem Start-up-Ökosystem und einer Vision von Corporate Ventures mit verschiedenen Akteuren. Natalia Fernández bestätigt diese Vision: “Ich denke, dass wir viele Menschen, die im Unternehmen sind, wie gewohnt schätzen müssen, all diese Pandemieprozesse, diese Krisenprozesse, die wir zu bewältigen hatten, können auch zu diesen aufstrebenden Unternehmen und Unternehmern beitragen, ein Managementwissen, das jemand, der gerade erst anfängt, vielleicht nicht hat. Hier können sie die perfekte Verbindung zwischen Managementwissen und Innovation finden”.

Die Vereinbarung mit der Louzao-Gruppe

Laut dem CEO der Flick Group “wurde das Verkaufsmodell als Agent, bei dem die Marke als solche direkt verkauft oder eine direktere Beziehung zum Verbraucher hat, auch durch den Online-Verkauf vorangetrieben. Es verändert die Art und Weise des Vertriebs, das traditionelle Vertriebsmodell, das weltweit umgesetzt wird, erheblich. Wir haben verstanden, dass wir aufgrund unserer Eigenheiten einen sehr begrenzten Markt haben und dass der Trend auf dem Automobilmarkt darin besteht, sehr große Konzerne zu gründen, die ein großes Volumen haben, damit sie mit dieser veränderten Vertriebsform zurechtkommen, die notwendigerweise große Konzerne mit einem sehr großen Volumen erfordert”.

Natalia Fernández erinnert daran, dass “wir bereits eine sehr gute berufliche Beziehung zu Grupo Louzao hatten und wir eine Vereinbarung getroffen haben, in der sie die Verwaltung und den Vertrieb des Autohauses übernommen haben”. Die Louzao-Gruppe wurde 1962 gegründet, und die Kanarischen Inseln sind der erste Vorstoß außerhalb des galicischen Territoriums, für den sie die volle Unterstützung der Flick-Gruppe bei der Übertragung der Konzession hatte, wobei sie von den bestehenden Einrichtungen auf Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura profitierte. “Aber letztendlich sind wir Geschäftsleute, also passt man sich einer Situation an, man passt sich einem Markt an und man muss sehen, was in der Zukunft kommt und was auf dem Spiel steht: der Wunsch nach Innovation, nach Unternehmertum, stirbt nicht”, betont Fernández.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana