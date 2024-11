Mazón difunde un SMS para intentar embarrar a Teresa Ribera después de que contase que le costó cuatro llamadas localizarle la tarde de la DANA

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha difundido una captura de un SMS de Teresa Ribera enviado a las 20.20 del martes 29 de octubre, el día de la DANA, para intentar trasladar la idea de que la vicepresidenta tercera del Gobierno no se puso en contacto con él hasta esa hora. Mazón trata de responder así a una entrevista en la que la Ribera explicó que no consiguió contactar con él hasta que le llamó por cuarta vez.

En el SMS que difunde Mazón, la ministra le transmite que están “pendientes y preocupados” y le pide que le diga “cualquier cosa” en la que el Gobierno pueda “ayudar”. “El presidente de la CHJ está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y protección civil en ello. Aemet siguiendo evolución”, le dice ella. Mazón lo ha compartido en Twitter con el mensaje: “Basta de manipulación. Este SMS [se mandó] a las 20.20 después de enviar la alerta y sin cobertura en el Cecopi. Eso es lo que ocurrió”.

Pero, en realidad, ese mensaje de Ribera se produjo después de que le intentase llamar sin éxito en tres ocasiones, entre las 19.35 y hasta las 20.20. Lo hizo a través de su secretaria, del gabinete telegráfico de Moncloa y de su jefe de Gabinete, según explican fuentes del Ministerio. En ese momento, ante la ausencia de respuesta, Ribera le manda ese SMS. Después, su equipo consigue localizar al president a través del teléfono móvil de alguien que estaba junto a él y que se lo pasa físicamente. En su tuit, Mazón no hace ninguna alusión a las llamadas de la vicepresidenta, pero sí asegura que estaba “sin cobertura”.

La polémica comenzó después de que el vicesecretario de Institucional del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmase que Ribera se ausentó de la gestión de la DANA y “no estaba en el comité de crisis improvisado por Moncloa”. La ministra respondió horas después, a través de una entrevista de Hora 25, para defender su gestión y contar que llamó a Mazón después de que durante la reunión del Cecopi personas de la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtieran de que estaban bloqueados.

“Llamaron al secretario de Estado, él me avisó y me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón (...) Fue una conversación corta: presidente, ¿qué ha ocurrido, en qué te podemos ayudar y qué quieres que hagamos? Él me dijo: ”la situación iba bien, pero se ha desbordado esta tarde. Perdóname, te llamo en 10 minutos“. Esa fue la conversación que tuvimos. Lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente”, fue la explicación de la ministra en la Cadena SER.

Durante la tarde, después de las acusaciones de Pons, desde el equipo de la ministra de Transición Ecológica insistieron en que estuvo en Bruselas el 29 de octubre pero “en todo momento trabajando y localizable”. Más tarde, después de la llamada a Mazón, la vicepresidenta tercera del Gobierno continuó “pendiente de la evolución de la DANA y en contacto con los otros ministerios alertados ante la situación”, participó telemáticamente en el comité de crisis constituido la misma noche del 29 y adelantó su regreso a Madrid en el primer vuelo disponible el miércoles 30.