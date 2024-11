🎙 PODCAST | Iker Jiménez y la DANA: bienvenidos al bulo del misterio

Todo tipo de bulos, desinformaciones e intoxicaciones han circulado por las redes y por los medios de comunicación convencionales desde que la DANA provocara en Valencia una de las mayores catástrofes de nuestra historia. Quizás uno de los bulos más importantes gira en torno al parking de Bonaire, donde no se han encontrado fallecidos. No es eso lo que muchos dijeron. Algunos youtubers, otros propagadores del odio… Y un presentador de televisión que ha cambiado el rumbo de su nave. O, quizás, no tanto: Iker Jiménez.

Con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas profundizamos en el fenómeno de la desinformación en torno a la DANA. Con Marcos Méndez, director de Vertele, conocemos en qué ha derivado la trayectoria profesional del periodista Iker Jiménez.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

