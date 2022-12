San Bartolomé de Tirajana positioniert sich als weltweit führend bei der Nutzung neuer Technologien

Das Centro Socio Cultural del Mayor de San Bartolomé de Tirajana war Schauplatz der Mobile Week, einer Veranstaltung, die Technologie und Bürger zusammenbringen soll. Im Laufe des Tages hatten Studenten, Unternehmer und Vertreter öffentlicher und privater Einrichtungen die Gelegenheit, sich über die neuesten Trends in der technologischen Welt und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben zu informieren.

Die Veranstaltung wurde offiziell vom Stadtrat für neue Technologien, Antonio Pérez, eröffnet, der das Engagement des Stadtrats für die Verringerung der Kluft zwischen den neuen Technologien und den Nutzern betonte und die Bildung als Schlüsselelement hervorhob, um die Familien in die Lage zu versetzen, die mit den Technologien verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.

Montse Guardia, Direktorin für Strategie und Gesellschaft bei Mobile World Capital Barcelona, wies darauf hin, dass dies das erste Mal sei, dass San Bartolomé de Tirajana und die Kanarischen Inseln im Allgemeinen ein Treffen dieser Art abhielten. “Unser Ziel ist es, die Instrumente und das Wissen der neuen Technologien zum Nutzen und zur Verbesserung des Lebens aller Bürger weiterzugeben. Von San Bartolomé de Tirajana aus werden wir uns mit der Welt verbinden”, fügte er hinzu.

Im Laufe des Tages fand auch ein runder Tisch mit dem Titel “Nachhaltigkeit, grüner und digitaler Wandel - San Bartolomé de Tirajana” statt, bei dem Fragen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, grünem und digitalem Wandel und dem Paradigmenwechsel hin zu einem Modell, bei dem die Digitalisierung ein Werkzeug zum Schutz der Umwelt ist, erörtert wurden.

Kurzum, die Mobile Woche in San Bartolomé de Tirajana war eine Gelegenheit, Technologie mit Bürgern zu verbinden und wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und den grünen und digitalen Wandel anzusprechen.

Während des Rundtischgesprächs mit dem Titel “Nachhaltigkeit, grüner und digitaler Wandel - San Bartolomé de Tirajana” diskutierten Experten wie Ismael Arribas, Lluís Torrent und Antonio Pérez über die Notwendigkeit, ein wirtschaftliches und soziales Modell anzunehmen, bei dem die Digitalisierung ein Instrument zum Schutz der Umwelt ist.

Darüber hinaus wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, der Bevölkerung neue Technologien auf einfache Weise nahezubringen, damit sie von allen Bürgern genutzt werden können. Víctor Melián, Generaldirektor für neue Technologien der kanarischen Regierung, betonte, dass bereits die Grundlagen geschaffen werden, um die Talente, die in andere Destinationen abgewandert sind, auf die Kanarischen Inseln zurückzuholen.

Der Stadtrat für Innovation der Stadtverwaltung von San Bartolomé de Tirajana, Antonio Pérez, betonte ebenfalls, wie wichtig es ist, auf ein nachhaltiges Reiseziel hinzuarbeiten und einen Maßstab für die Nutzung neuer Technologien zu setzen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

