Startups aus dem Hafensektor, die von Impulsa Ventures ins Leben gerufen wurden, erhalten die Unterstützung der Canary Islands Maritime Association in Ports 4.0

Das Modell der offenen Unternehmensinnovation wurde von Puertos del Estado und den spanischen Hafenbehörden übernommen, um im Rahmen der vierten industriellen Revolution Talente und Unternehmertum für den öffentlichen und privaten Hafenlogistiksektor in Spanien zu gewinnen, zu unterstützen und zu fördern.

Das Hauptziel von Ports 4.0 ist die aktive Förderung und Einbeziehung disruptiver oder inkrementeller Innovationen als Element der Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Gefahrenabwehr im spanischen Hafenlogistiksektor. Es ist sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor von Interesse, den Übergang zur digitalen Wirtschaft zu erleichtern, der durch die Pandemie beschleunigt wird.

Ports 4.0 fördert die Schaffung oder Konsolidierung eines Netzwerks von Start-ups, Spin-offs oder neuen Geschäftsbereichen im Technologiebereich in bestehenden Unternehmen, die innovative Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse für den Hafenlogistiksektor mit Marktorientierung entwickeln.

Der Startup-Inkubator Impulsa Ventures hat diesen Sektor von Anfang an ins Visier genommen, denn Experten wie José Llorca, Leiter der Innovationsabteilung von Puertos del Estado, bezeichneten den Fonds Ports 4.0 als “eine große Chance für Startups”. “Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, das für die Unternehmer risikolos ist und von der öffentlichen Verwaltung gefördert wird”.

Unterstützung des Kanarischen Schifffahrtsverbandes bei Ports 4.0

Die Kanarische Seefahrtsvereinigung ist ihrerseits für die Begleitung von Start-ups im Mentoring-Prozess zuständig und hilft bei der Inkubation und Beschleunigung des Prozesses. Sie überwachen auch die Ideen und Projekte, die sich in der Planungs- und Umsetzungsphase befinden.

AMACA ist eine gemeinnützige Organisation auf regionaler Ebene, der Schifffahrtsunternehmen, Reeder oder Empfänger und Stauereibetriebe oder Schiffsbe- und -entlader angehören können. Ihr Zweck oder ihr Ziel kann sich jedoch auch auf andere Aktivitäten sowie auf Verbände, Unternehmen oder Fachleute aus dem maritimen Sektor erstrecken.

Laut Óscar Bergasa, dem Präsidenten des Verbandes, “ist AMACA als innovative Unternehmensgruppe konzipiert und wurde mit dem Ziel gegründet, die Verbandspolitik zu verändern. Sie ist eher als Geschäftszentrum denn als traditioneller Arbeitgeberverband konzipiert und soll die mit dem Meer verbundene Wirtschaftstätigkeit ankurbeln und die Synergien von Strategien und Arbeit zusammenführen”.

25 Unternehmer in 7 Start-ups mit unterschiedlichen Wertvorstellungen

Rund 25 Unternehmer haben in den letzten zwei Monaten an ihren Vorschlägen für den maritimen Hafensektor gearbeitet. Die Technologien reichen von Computerbildgebung, Sprache-zu-Text, spezialisierten Beschäftigungsplattformen, auf den Sektor angewandtem Influencer-Marketing bis hin zu öffentlichen Ausschreibungen im Hafensektor.

Die Startups trafen sich vor kurzem mit den AMACA-Mitgliedern, die die Gelegenheit hatten, dem Pitch oder der Präsentation der Start-ups beizuwohnen und dazu beizutragen, ihre Wertangebote auf der Grundlage ihrer gesammelten Erfahrung und ihres fundierten Wissens über die mit dem Verband verbundenen Branchen und Teilsektoren zu perfektionieren. Diese Treffen gehen Hand in Hand mit der ständigen Verbesserung der Produkte und des Leistungsangebots der Startups.

Das Unternehmen Rocanegra Consultores, das von seinen Partnern ursprünglich mit dem Seeverkehrs- und Hafengeschäft verbunden war, wird das Unternehmen in diesem Prozess als Berater und Analytiker begleiten.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.