Le gouvernement espagnol veut atteindre 1 327 salles de classe consacrées à l'entrepreneuriat dans le cadre de la formation professionnelle afin de promouvoir les start-ups dans toute l'Espagne.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, 1 327 classes d'entrepreneuriat pour la formation professionnelle seront financées en Espagne: 374 salles de classe entièrement nouvelles, qui viendront s'ajouter aux 496 salles créées grâce au financement de 2020 et aux 457 salles créées grâce au financement de 2021. Il s'agit d'un soutien organisationnel, technique et infrastructurel tout au long de ces phases de démarrage cruciales pour créer un cadre d'encouragement et de développement des startups.

Ces salles de classe cherchent à canaliser les initiatives entrepreneuriales des élèves à l'école, y compris celles des diplômés, au moyen d'un système d'accompagnement, d'orientation et de tutorat des idées entrepreneuriales qu'ils apportent avec eux-mêmes, ainsi qu'à travers leur participation à des projets avec d'autres entités et organisations. C'est ce que marque la résolution du 11 juillet 2022 du Secrétariat Général de la Formation Professionnelle, par laquelle est publié l'Accord du 23 juin 2022 de la Conférence Sectorielle de l'Enseignement, qui se traduit par l'approbation de la proposition de distribution territoriale et des critères de distribution des crédits gérés par les communautés autonomes dans l'exercice budgétaire de 2022.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du Plan de Modernisation de la Formation Professionnelle avec un financement provenant du budget du Ministère de l'Éducation et de la Formation Professionnelle et compris dans le cadre de la Composante 20 “ Plan Stratégique de Promotion de la Formation Professionnelle ”, faisant partie du Plan de Relèvement, Transformation et Résilience.