Priscila de León, conseillère pour l'égalité au Conseil insulaire de Tenerife : “Les start-ups sont une stratégie contre l'emploi précaire”

Priscila de León, conseillère en matière d'égalité et de prévention de la violence sexiste au Conseil insulaire de Tenerife, décrit son rôle comme celui d'une distributrice d'idées. “Parfois, quand on me dit : ”Que faites-vous au Conseil ? Je leur réponds : Je suis une réceptrice de bonnes idées. Il est vrai que beaucoup de choses qui me viennent, je ne peux pas les faire, parce qu'elles ne sont pas de ma compétence, mais il est vrai que tout ce qui a trait aux femmes, plus tard je me vois dans les couloirs et dans le conseil de gouvernement en train de distribuer des projets, ceci est pour vous, ceci est pour vous.“

C'est le cas lorsqu'elle s'occupe de notre chaîne, Impulsa Startups, dans une affaire qui, a priori, ne semblerait pas entrer dans son champ d'action. Après un tour d'horizon des initiatives étatiques telles que l'Espagne, Nation Entrepreneuriale, où il est question de briser l'écart entre les sexes dans le domaine des start-ups, la conversation s'oriente vers de nouvelles perspectives.

Dans ce sens, Priscila de León souligne le travail de rendre les femmes visibles dans le domaine de la science. “L'une des dates que nous célébrons et faisons divers actes et, de manière coordonnée, entre la modernisation et nous, est la Journée de la jeune fille et de la science. Ce qui est fait, c'est de contacter les différentes écoles et instituts des îles, nous allons au parc scientifique et technologique et des activités sont réalisées à ITER à Granadilla”.

Cette campagne a également été menée par les centres éducatifs afin qu'ils voient que ces références existent, qu'ils demandent pourquoi ils n'étudient pas les sciences ? ou s'ils veulent étudier les sciences ou si, au contraire, ils veulent étudier les lettres ? Et puis bien sûr, s'ils connaissaient des femmes qui ont étudié les sciences ou pas, et bien sûr dans ces réunions avec les jeunes vous mettez aussi des références à eux.

“Nous allons dans les lycées et nous demandons : ”Avez-vous vu l'explosion du volcan ? Avez-vous vu les volcanologues ? Avez-vous vu des femmes volcanologues ? La réponse est non, même si nous avons sept femmes dans ITER. C'est là que nous devons aussi jouer un rôle de plus grande visibilité des femmes dans tous les domaines, mais surtout dans les médias. Nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment auprès des filles et des jeunes, pour promouvoir la visibilité du rôle des femmes, c'est-à-dire pour donner aux filles des références féminines à regarder au moment de choisir les carrières qu'elles vont vraiment faire“.

Le gouvernement espagnol a pour objectif de promouvoir les vocations dans les carrières STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques) chez les femmes, de l'enseignement primaire et secondaire à l'université. À cette fin, l'exécutif a annoncé des actions visant à accroître l'intérêt des jeunes femmes pour ces diplômes, à diversifier les critères de réussite et à offrir une formation spécifique aux enseignants.

Pour Priscila de León, “oui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler, de manière coordonnée depuis les Administrations, parce que c'est nécessaire, nous disons qu'au lieu d'avancer dans ce type d'action, nous avons reculé, dans le passé les carrières scientifiques et technologiques étaient plus égalitaires, il y avait le même nombre de femmes que d'hommes, mais il est vrai qu'aujourd'hui le nombre est moindre”.

“Je crois qu'il est important de donner l'option aux femmes, que les femmes le sachent, qu'elles le reconnaissent, il est également vrai que l'un des problèmes que nous détectons ici sur l'île de Tenerife, dans le cadre stratégique de Tenerife Violeta, le cadre qui régit, toutes les politiques d'égalité, est la fracture numérique, donc, oui, il est vrai que nous sommes ensemble avec toutes les entités du réseau, en essayant de trouver une solution à ce problème et en prenant des mesures pour mettre fin à la fracture numérique”, assure le conseiller pour l'égalité du Conseil de Tenerife.

La perspective des start-ups est nécessaire dans notre domaine parce que nous travaillons sur l'emploi, et surtout sur l'emploi des femmes, qui est souvent un emploi précaire, je crois que la vision des start-ups -avec un emploi de meilleure qualité- apporte une solution à la question“.

Concernant le rôle des femmes âgées, soutenant les initiatives des jeunes femmes qui entreprennent, “je pense que c'est très important, et c'est que, dans les lignes sur lesquelles nous travaillons en ce moment, il y a le programme pour les femmes âgées. Le Conseil est en train de développer une stratégie appelée Conecta Mayores (Connecter les personnes âgées) et c'est que chaque zone travaille avec les personnes âgées comme elle travaille avec l'égalité, de manière transversale, et chaque zone travaille sur sa propre, qui est la population âgée de sa perspective”.

“Je pense qu'il serait très intéressant de capter tous ces talents pour savoir comment en profiter, de créer une rencontre de talents seniors, parce que nous avons une population âgée qui heureusement se porte bien, physiquement et qui a une grande valeur, qui est l'expérience qu'elle a acquise. par des personnes éduquées, qui ont travaillé et qui ont cette capacité et ce temps, parce qu'en plus, nous nous rendons compte que notre population âgée se sent seule, se sent isolée et c'est une façon de se connecter avec ces jeunes qui n'ont pas cette expérience professionnelle ou d'entreprise”.