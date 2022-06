Rodolfo Carpintier, investisseur, explique que les jeunes ne sont pas les seuls à parier sur les start-ups.

Rodolfo Carpintier a étudié la philologie allemande et s'est ensuite qualifié dans le monde de l'investissement en obtenant une maîtrise en gestion internationale et en gestion générale. Il est spécialisé en tant qu'investisseur dans les entreprises dans lesquelles sont développés à la fois le Big Data et les algorithmes mathématiques. Avec plus de 25 ans d'expérience, ce qui le caractérise le plus, c'est son grand enthousiasme lorsqu'il s'agit d'aider les entrepreneurs à faire réussir leurs startups.

En plus d'être un investisseur, il a également de l'expérience dans l'enseignement, avec différents cours donnés dans diverses universités. “C'est ainsi que je les ai aidés à créer les start-ups qu'ils avaient en tête”, explique-t-il.

Les jeunes sont l'avenir du pays et, ces dernières années, ils sont nombreux à avoir tenté leur chance dans le monde des start-ups, qu'ils soient issus de l'université ou de la formation professionnelle. M. Carpintier explique que, quel que soit le domaine d'études dont on est issu, ce n'est pas un facteur important lorsqu'il s'agit de créer sa propre entreprise. “La formation professionnelle offre également de grandes opportunités commerciales. À tous ceux qui veulent entrer dans ce monde, il donne quelques conseils : ”Il faut s'assurer que l'idée en vaut la peine, il faut la tester pour se convaincre que l'on a vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être réalisé et quand on est convaincu que cela vaut la peine, il faut le réaliser“. L'idée est importante, mais la création de l'entreprise l'est encore plus.

Les jeunes ne sont pas les seuls à investir dans la création d'entreprises. Après les récentes crises en Espagne, on a assisté à un boom des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat par nécessité. M. Carpintier est favorable à ce type d'entrepreneurs “ils utilisent le travail indépendant pour travailler sur ce qu'ils aiment et cela va se produire de plus en plus”. C'est une croissance qui s'est produite ces dernières années et, comme il l'explique, elle se poursuivra, car il y a beaucoup de personnes qui “travaillent pour gagner leur vie par leurs propres moyens”.

Mais avant de créer une entreprise, il y a un certain nombre de points importants à éclaircir, car chaque investisseur examine et analyse chaque start-up en détail. Pour Carpintier, il est très important d'évaluer l'initiative avant de la lancer. “Vous pouvez tester l'idée à travers les réseaux sociaux et voir si les gens réagissent vraiment positivement à votre projet”. Une fois que vous aurez analysé l'effet qu'elle a sur les autres personnes, vous pourrez décider si elle va fonctionner ou non. L'important pour Carpintier est d'essayer et de tester. “Les idées sont nombreuses, le plus important est de savoir comment les mettre en œuvre”, conclut-il.

La diversité culturelle génère un magma d'idées nouvelles et innovantes.

Une fois l'idée formée et mise en œuvre, il est très important de créer une bonne équipe polyvalente. Ces dernières années, l'idée d'équipes mixtes internationales, c'est-à-dire de collaborateurs d'une entreprise provenant de différents pays, a fait son chemin. “La diversité dans les équipes est la meilleure chose au monde”, explique Rodolfo Carpintier,

Fort d'une vaste expérience en matière d'investissement dans des start-ups de différents pays d'Amérique latine, il explique que, dans de nombreux cas, elles sont encore plus avancées qu'en Espagne, comme dans le cas de l'Argentine, qui a été pionnière en matière de licornes (entreprises qui atteignent une valorisation de 1 000 millions de dollars sans être présentes en bourse).

“J'aime les équipes mixtes où il y a à la fois des hommes et des femmes de différentes nationalités. Car cela crée un magma d'idées nouvelles et innovantes et fait fonctionner l'entreprise d'une manière différente”, conclut-elle.

Au sein de l'Espagne, des différences peuvent également être constatées lorsqu'il s'agit de créer ou d'investir dans différentes start-ups. Par exemple, les îles Canaries sont sans doute les grandes oubliées du pays. Pour Carpintier, les îles Canaries ont une situation fiscale privilégiée par rapport au reste du pays et c'est un point en leur faveur qu'il faut exploiter. En outre, s'agissant d'une communauté où le tourisme est ce qui la caractérise le plus, le pourcentage de personnes de nationalités différentes qui y vivent est beaucoup plus élevé que dans le reste de la péninsule. Cela en fait la région la plus diversifiée du pays et celle où l'anglais est le mieux parlé. Un grand point positif de son point de vue. “J'ai vécu longtemps aux Canaries quand j'étais jeune. J'ai commencé à y étudier et j'y suis très attaché”, dit-il. C'est pourquoi il a un lien avec les îles. “Chaque fois que j'ai été invité à donner des conférences, j'ai adoré”. Il nous dit aussi qu'il a aidé plusieurs entrepreneurs des îles qui ont voulu aller sur le continent.

Le financement dans les phases initiales

De tous les aspects liés à la création d'une entreprise, le financement est sans aucun doute le plus important. On estime qu'il y a une tendance croissante à investir dans les start-ups dès les premiers stades. M. Carpintier explique que ces dernières années, l'Espagne a mobilisé beaucoup d'argent en provenance de l'UE, en levant de grands fonds d'investissement. Cela signifie que les petits investisseurs ne recherchent que des entreprises qui ont déjà mis en place leur activité et qui sont à un stade plus avancé de leur vie, laissant de côté les petites entreprises qui viennent de naître.

C'est pourquoi les business angels se sont davantage concentrés sur l'investissement dans des entreprises en phase d'amorçage, car les fonds n'en disposent pas. C'est pourquoi, même si elle en est au stade de l'amorçage, l'entreprise doit déjà disposer d'un ensemble complet de directives lorsqu'elle recherche un financement. Il convient de noter que chaque investisseur a ses propres lignes directrices et une façon différente de voir les choses. M. Carpintier explique que pour lui, il est nécessaire que l'équipe qui a créé l'entreprise soit convaincue que l'idée fonctionne et qu'elle l'a déjà prouvée : “c'est un peu ce que l'investisseur recherche, pas une seule personne mais une idée plus ou moins consolidée avec une mini-équipe pour commencer”, explique-t-il. Avoir une idée claire et savoir qu'elle fonctionne est la chose la plus importante pour une start-up.

En plus de financer une entreprise avec de l'argent naturel, comme cela a toujours été le cas, la monétisation virtuelle a également créé une monnaie avec laquelle investir. Cette monnaie est appelée jeton et n'est pas encore largement utilisée. Carpintier explique que, bien qu'il s'agisse d'une monnaie dont tout le monde parle, la grande majorité des entreprises ne peuvent toujours pas être tokenisées : “Pour pouvoir lancer un token, il faut avoir une masse critique que les startups n'ont pas”, explique-t-il. Selon lui, il existe des entreprises, telles que “Beep to me”, qui se sont lancées dans la tokenisation, mais ce ne sont pas de simples startups, elles ont déjà une longue histoire.

Enfin, M. Carpintier conclut en donnant un conseil à tous ceux qui veulent investir dans des entreprises en phase d'amorçage : “Soyez prudent, n'investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre”. Il explique qu'avant d'investir, il faut savoir qu'en matière d'investissement, le pourcentage le plus élevé sera perdu, mais qu'il faut avoir l'œil pour pouvoir réinvestir dans ceux qui se portent bien. En d'autres termes, si vous voulez investir, vous devez diviser l'argent total en parts égales et le miser dans différentes sociétés, afin d'essayer de perdre le moins d'argent possible. Comme dernier conseil, il dit qu'avant d'investir seul, il est préférable d'investir avec des personnes expérimentées. Apprenez avant de commencer.