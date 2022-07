Subventions pour des projets audiovisuels ou de jeux vidéo et financement de start-ups dirigées par des femmes aux Canaries.

Le gouvernement espagnol a également annoncé le lancement, ce samedi 9 juillet, de l'appel à subventions pour des projets expérimentaux et innovants dans le domaine de l'audiovisuel et du jeu vidéo à travers les technologies associées au metaverse et au Web 3, destiné aux PME et aux indépendants avec des projets compris entre 15 000 et un million d'euros.

Le Fonds Next Tech, géré par l'OIC, a également été lancé, qui a déjà réalisé ses deux premiers investissements dans des fonds destinés à des entreprises disruptives dans le domaine technologique, et la ligne de financement de l'ENISA a été lancée pour soutenir l'entrepreneuriat numérique féminin, dont 75 entrepreneurs ont déjà bénéficié.

De même, après le transfert des fonds aux communautés autonomes, à l'automne, les principaux programmes nationaux seront lancés pour l'inclusion numérique de l'ensemble de la population sur tout le territoire, la formation des dirigeants de PME, la reconversion des travailleurs et la formation de spécialistes du numérique.

“L' Espagne est à l'avant-garde dans le déploiement du plan de relance”

Toutes ces actions placent l'Espagne comme l'État membre leader dans le déploiement du Plan de relance, ayant été le premier pays à demander le premier et le deuxième paiement grâce à l'accomplissement des étapes et des objectifs, comme annoncé le 8 dans un acte La présentation de la mise à jour de l'Agenda numérique de l'Espagne pour l'horizon 2026 a été présentée lors d'une cérémonie au ministère des Affaires économiques, avec la participation du président du gouvernement, Pedro Sánchez.

Dans ce sens, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne et commissaire à la concurrence et au numérique, Margrethe Vestager, a félicité l'Espagne pour son “ travail impressionnant ” avec le plan de relance, étant “ clairement à l'avant-garde ” dans le déploiement de ce dernier. Le plan espagnol, a-t-elle déclaré, est totalement aligné sur la vision européenne à l'horizon 2030 et représentera une impulsion transformatrice pour le pays.

Le ministre des Universités, Joan Subirats, a également pris part à l'acte. Il s'est fixé pour objectif de faire en sorte que le débat technologique soit présent dans tous les cursus universitaires, en profitant de la capacité de 83 universités réparties sur tout le territoire espagnol, avec 1,6 million d'étudiants et 160 000 enseignants.

Le ministère des universités a lancé UniDigital, une aide visant à promouvoir l'investissement dans les infrastructures, les développements technologiques et les projets d'innovation pédagogique afin d'améliorer les ressources universitaires en matière de numérisation ; de réduire la fracture numérique du personnel universitaire et des étudiants ; de promouvoir des projets interuniversitaires d'innovation numérique à caractère stratégique et interdisciplinaire, et de promouvoir la formation numérique, dans le but d'obtenir une augmentation de l'“indice de numérisation des universités”.

La priorité du ministère des Universités est de faciliter la tâche des universités pour qu'elles deviennent des acteurs centraux dans les processus de transformation numérique qui ont lieu dans nos sociétés.

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a indiqué qu'après la pandémie, le défi pour l'industrie, le commerce et le tourisme est de réparer les dommages causés dans un contexte de changements technologiques et productifs. “ Nous mobiliserons plus de 30 000 millions d'euros d'investissements publics qui permettent de coordonner les actions des secteurs public et privé à travers le développement des chaînes de valeur des secteurs moteurs, contribuant à leur transformation et à leur modernisation ”, a-t-elle souligné.

De son côté, la ministre des Sciences et de l'Innovation, Diana Morant, a souligné le ferme engagement du gouvernement à augmenter les incitations à l'investissement privé dans la R&D, notamment à travers les différentes lignes de subventions offertes par le Centre pour le développement technologique industriel (CDTI) et financées en partie par les fonds de récupération de la prochaine génération.

“Nous savons que l'innovation comporte toujours un risque intrinsèque. Parfois vous gagnez et d'autres fois ce que vous investissez n'est pas récupéré. Et ce gouvernement veut être aux côtés des entreprises pour relever ces défis sociétaux, gagner et perdre avec elles, dans un nouveau modèle d'État entrepreneurial”, a-t-il souligné.