Tenerife accueille la première édition de TEDNOMAD

Tenerife Digital & Nomad Fest, TEDNOMAD, est le nom du nouveau festival qui s'est tenu le 2 juin au Lago Martiánez de Puerto de la Cruz, un nouvel événement consacré à la réflexion sur le changement de notre façon de nous rapporter au travail et aux nouvelles technologies associées à un avenir de plus en plus proche. Il a duré quatre jours et a compté plus de trente intervenants répartis en 20 activités, avec des représentants de certaines des entreprises les plus importantes du secteur. Parmi elles, les entreprises de Bit2Me, Fellow Funders, Flexjobs et Plaiground. En outre, ces activités ont été réalisées en anglais et en espagnol et des conférences, des tables rondes, des concerts et des réunions ont également eu lieu.

Pour la réalisation de ce festival, certaines des entreprises les plus remarquables du secteur au niveau mondial ont été impliquées dans le but que les présentations et les rencontres avec leurs protagonistes servent à laisser leur empreinte sur le lieu où il est célébré. En outre, TEDNOMAD a été très utile pour les entrepreneurs du secteur du tourisme ou de la technologie, les propriétaires de “startups”, les fournisseurs de services de “coworking” ou de “coliving”, ainsi que les travailleurs indépendants ou salariés qui veulent connaître le style de vie qui propose la fin du présentéisme au travail.

Les entreprises de Tenerife, l'une des communautés de travailleurs à distance les plus importantes et les plus éclectiques au monde, doivent relever le défi de s'adapter à ce changement de paradigme imminent. C'est pourquoi les experts enquêtent sur les nouvelles formes d'habitat que propose ce phénomène, ainsi que sur les moyens d'adapter ces mêmes espaces aux nouveaux besoins.

Le festival a accueilli un panel consacré aux défis bureaucratiques auxquels sont confrontés les nomades numériques ou les visas, et la coordinatrice de l'innovation et des TIC de la Chambre de commerce de Tenerife, María Victoria Cairós, a expliqué pourquoi Tenerife serait un endroit idéal pour travailler.

Un autre des thèmes abordés lors de l'événement était la cybersécurité, avec la participation exclusive de Marcus Hutchins, l'un des pirates informatiques les plus connus au monde, et de Susana Fernández, avocate et présidente de l'Association nationale des professionnels de la sécurité : Ethical Hacking.

Digital Nomad Fest aspire à être à la tête des événements les plus remarquables du secteur technologique en Espagne. Pour cette raison, il fonctionnera, d'une part, comme un laboratoire d'apprentissage pour se concentrer sur tous les aspects du travail intelligent, depuis le défi bureaucratique que tout travailleur indépendant ou visa doit relever, jusqu'à la manière de gérer les relations personnelles dans un environnement nomade.

Ce premier sommet dédié à la créativité et à la technologie accueillera les meilleurs professionnels du domaine numérique. TEDNOMAD se tiendra également à Malaga dans le courant de l'année. Les deux éditions serviront d'espace de réflexion sur un phénomène en expansion dont on estime que plus d'un milliard de personnes feront partie d'ici 2030.