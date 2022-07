En Espagne, vous pouvez désormais créer une société avec un euro de capital, être actif en quelques heures, le tout en ligne et sans notaire.

Jeudi dernier, le Congrès des députés a approuvé la loi sur la création et la croissance, avec laquelle l'Espagne se place parmi les pays les plus avancés pour faciliter la création d'entreprises, réduire les obstacles réglementaires et promouvoir la restructuration et la viabilité des entreprises, parmi les principaux jalons du plan de relance. Ils seront envoyés au Sénat pour achever leur processus parlementaire.

La loi sur la création et la croissance des entreprises (“Crea y Crece”) encourage la création d'entreprises et facilite leur croissance et leur expansion, en particulier pour les PME. L'amélioration du processus de croissance des entreprises est essentielle, selon des données récentes, pour accroître la productivité, la qualité de l'emploi et l'internationalisation.

Dans cet objectif, la loi réduit et accélère les procédures et les conditions de constitution d'une société à responsabilité limitée, favorise sa croissance par l'amélioration de la réglementation, généralise l'utilisation de la facturation électronique, établit des mesures pour lutter contre les retards de paiement dans les opérations et encourage le financement alternatif en promouvant des mécanismes tels que le crowdfunding, l'investissement collectif ou le capital-risque.

La création d'une entreprise sera plus facile et plus rapide

La Loi Créer et Croître facilite la création d'une entreprise, en réduisant le coût économique et en simplifiant les procédures pour sa constitution. Avec cet objectif, la possibilité de créer une société à responsabilité limitée avec un capital social de 1 euro est établie, par rapport au minimum légal de 3.000 euros établi jusqu'à présent, permettant aux entreprises d'utiliser ces ressources dans des usages alternatifs et facilitant la création de nouvelles entreprises.

De cette manière, l'Espagne s'aligne sur une grande partie des pays de notre environnement dans lesquels un capital minimum n'est pas exigé, favorisant ainsi l'esprit d'entreprise.

De même, la constitution télématique de sociétés est facilitée par le guichet unique du Centre d'information et réseau pour la création d'entreprises (CIRCE), qui garantit une réduction des délais de création et des frais de notaire et d'enregistrement.

Mesures visant à promouvoir la croissance des entreprises

En outre, le projet de loi améliore l'efficacité du cadre réglementaire des activités économiques en simplifiant la législation existante, en éliminant les réglementations inutiles et en établissant des procédures plus souples.

La loi sur les mesures de libéralisation du commerce est modifiée, élargissant le catalogue des activités économiques exemptées de licence. Les activités qui ont été considérées comme inoffensives par au moins une communauté autonome sont intégrées dans la liste des réglementations de base de l'État.

De même, la loi sur la garantie de l'unité du marché est modifiée pour renforcer la coopération entre les différentes administrations publiques et les mécanismes de protection des entreprises et des consommateurs contre les mesures qui ne respectent pas les principes de proportionnalité et de nécessité.

Renforcement du financement

La norme intègre des mesures visant à améliorer les instruments de financement de la croissance des entreprises qui sont des alternatives au financement bancaire, comme le crowdfunding ou le financement participatif, l'investissement collectif et le capital-risque.

Dans le domaine du crowdfunding, la loi Create and Grow adapte la réglementation nationale à la réglementation européenne, introduisant plus de flexibilité pour que ces plateformes puissent fournir leurs services en Europe. En outre, la protection des investisseurs est renforcée et la création de véhicules pour regrouper les investisseurs et ainsi réduire les coûts de gestion est autorisée. Pour élargir l'univers des projets d'entreprise éligibles, les seuils d'investissement par projet sont relevés (de 2 à 5 millions d'euros) et les limites d'investissement par projet pour les investisseurs particuliers sont modifiées, qui deviennent les plus élevées entre 1 000 euros ou 5 % du patrimoine.

Le secteur du capital-risque est encouragé, en élargissant le type de sociétés dans lesquelles ces entités peuvent investir, y compris les sociétés financières à forte composante technologique.

Enfin, les chiffres reconnus pour les fonds fermés sont élargis, y compris les structures ayant une grande expérience dans d'autres pays voisins. Il s'agit de fonds de dette qui peuvent investir dans des prêts, des factures ou des papiers commerciaux, contribuant et améliorant le financement des entreprises dont la structure financière s'est détériorée en raison de la pandémie.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif, le caractère obligatoire du rapport trimestriel est supprimé, les moyens télématiques sont établis comme moyen de communication par défaut et le régime de diversification des investissements des entités de capital-risque est assoupli.