Città della Scienza e dell'Innovazione: un nuovo modello di città più resiliente, verde ed equo

Il ministro della Scienza e dell'innovazione Diana Morant ha sottolineato l'importanza di politiche locali innovative e trasformative per creare un nuovo modello di città più resiliente, verde e con livelli più elevati di coesione e uguaglianza.

Il Ministero della Scienza e dell'Innovazione ha lanciato l'invito “Città della Scienza e dell'Innovazione” del 2022, che distingue le città che puntano fortemente sull'innovazione con politiche pubbliche in questo settore e che potenziano sul loro territorio strutture, Le istituzioni e le imprese locali con una forte componente scientifica, tecnologica e innovativa.

Questa distinzione riconosce anche il ruolo rilevante degli enti locali nella promozione dei loro territori come elemento cruciale che determina lo sviluppo economico e sociale.

Nell'ambito di questo invito saranno attribuiti fino a un massimo di 10 riconoscimenti in ciascuna delle tre categorie previste, destinati a città fino a 20.000 abitanti; a città tra 20.001 e 100.000 abitanti o a città con più di 100.000 abitanti. Il termine per la presentazione delle domande inizia il 18 ottobre 2022 e termina il 28 ottobre 2022.

Il presente invito si concentrerà in particolare sulle iniziative innovative di fornitura di servizi pubblici, e-government, libero accesso all'informazione e acquisto pubblico di innovazione come strumento trainante della R&S&I, nonché le azioni che allineano gli enti locali agli obiettivi della strategia Orizzonte Europa.

La distinzione di “Città della scienza e dell'innovazione” avrà una validità di tre anni, trascorsi i quali dovrà essere rinnovato.

Red Innpulso

Le città riconosciute con questa distinzione fanno parte della “Rete delle Città della Scienza e dell'Innovazione” o Rete INNPULSO, che è un forum di incontro e di definizione di politiche locali innovative.

Attualmente, 83 città di tutte le dimensioni fanno parte della rete Innpulso, uno spazio in cui si condividono anche buone pratiche nella gestione di politiche innovative e iniziative di comunicazione per trasferire questi progetti ai cittadini.

La rete è inoltre un attore sempre più attivo nella promozione di politiche innovative, quali l'acquisto pubblico di innovazione, il sostegno alle PMI e agli imprenditori e la definizione di criteri di innovazione. Inoltre promuove e sostiene la partecipazione a progetti nell'ambito dei programmi europei.

Traduzione di Francesca Usai

