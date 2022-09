Jonathan Gil, Consigliere di Governo Aperto e Informazioni del Consiglio di Fuerteventura: “L'isola sta diventando un paradiso per i nomadi digitali”

Jonathan Gil Cruz, Consigliere di Governo Aperto, Informazione, Trasparenza e Partecipazione Civica del Consiglio di Fuerteventura ha ricevuto Impulsa Startups per parlare della trasformazione digitale in vari ambiti del suo Consiglio.

P. La pandemia di Covid-19 ha reso necessaria la trasformazione digitale delle imprese e delle istituzioni pubbliche. Come hai vissuto tu o come ha vissuto il Consiglio di Fuerteventura questa accelerazione del processo di trasformazione digitale dello stesso Consiglio?

Jonathan Gil Cruz. Ci ha colpiti come tutti gli altri cittadini. Credo, inoltre, che sia una delle poche cose buone che ci ha dato questa pandemia. Ci ha fatto capire che la digitalizzazione non viene applicata all'amministrazione e che siamo molto verdi al riguardo. Da qui la necessità della digitalizzazione e della ricerca di altri mezzi di comunicazione. Ci ha anche influenzato sul funzionamento interno e sul modo di riunirci. Parallelamente, il Capitolo è impegnato in una linea di finanziamento che darà i suoi frutti intorno ai mesi di aprile e maggio 2023 e che ci aiuterà a fare un salto qualitativo e quantitativo in questo ambito.

P. Quali sono i vostri piani specifici in materia di governance aperta, informazione, trasparenza e partecipazione civica? Sono quattro le aree interessate dalla digitalizzazione.

J.G.C. Per quanto riguarda l'area della partecipazione civica, si parla molto della teoria secondo cui il cittadino deve in qualche modo partecipare alle decisioni che vengono prese nella pubblica amministrazione, ma non si è passati alla pratica, o non come dovrebbe essere, dal mio punto di vista. Una settimana fa abbiamo presentato un gioco di ruolo di partecipazione civica con il quale intendiamo far conoscere al cittadino attraverso associazioni e altre entità come impegnarsi in un processo di partecipazione civica, e con cui far conoscere il regolamento di partecipazione civica che è stato approvato nel nostro Capitolo poco più di un anno fa.

Vogliamo che ci sia uno strumento adeguato per far pervenire il regolamento ai cittadini, ed è per questo che stiamo pensando a come farlo in modo più pratico e comprensibile e a come incoraggiare i cittadini a partecipare. Credo che con il gioco di ruolo abbiamo raggiunto questo obiettivo. Inoltre, parallelamente, la Smart Island ci porterà quel portale di governo, trasparenza e partecipazione civica. Cerchiamo di avere più di uno strumento potente. In effetti, un mese e mezzo fa abbiamo presentato al consiglio comunale quel progetto di Smart Island che coinvolge i comuni dell'isola, oltre al Cabildo, e che non sarà solo uno strumento potente, ma sarà accompagnato da un lavoro formativo e divulgativo per il cittadino.

Stiamo concentrando i nostri sforzi per avvicinare l'amministrazione a questa partecipazione civica in modo che questa diventi una volta per tutte, e che la cittadinanza influenzi il processo decisionale della pubblica amministrazione.

P. Quali sono i principali canali attraverso i quali i cittadini accedono alle informazioni del Capitolo?

J.G.C. All'interno di questo programma di Smart Island si contempla un nuovo sito web del Consiglio Insulare di Fuerteventura. Avevamo un problema in questo senso perché c'era un enorme amalgama di pagine di informazioni che molte volte, almeno visivamente, non sembravano del Capitolo stesso, non avevano nulla a che fare l'una con l'altra.

Stiamo lavorando affinché l'immagine del Capitolo e l'accesso alle informazioni da parte del cittadino avvengano attraverso un unico canale, un sito generale da cui si indirizza ad aree come la cultura, l'ambiente o qualsiasi altra.

In questo modo si spera che il cittadino abbia una via più semplice e diretta di contatto con il Consolato. Vogliamo avvicinare la cittadinanza, soprattutto su un'isola come Fuerteventura, che è abbastanza grande, l'amministrazione alla cittadinanza, e questo è uno dei metodi da lavorare. Abbiamo anche l'opzione dell'attenzione al cittadino, che portiamo anche al Consiglio e che abbiamo già sparso in tutta l'isola; a Morro Jable, Gran Tarajal e Corralejo, tra gli altri.

P. Per quanto riguarda il ruolo del Parco Tecnologico di Fuerteventura nei nuovi piani per trasformare la Spagna in un paese imprenditoriale con modelli più digitali e scalabili, Come vedi le azioni o l'impegno che il tuo Capitolo può avere in quell'ambito e come vedi importante o interessante che sia?

J.G.C. Direi che è molto importante. Le amministrazioni devono vedere questo come una via d'uscita dal problema della nostra gioventù, specialmente nelle cosiddette isole “minori”, per accedere all'occupazione, e dobbiamo assolutamente puntare su questo. Non possiamo permettere che un giovane di Fuerteventura veda il suo futuro limitato per non avere opzioni di studio o di lavoro, e oggi la tecnologia ci permette di lavorare da un posto in un'azienda che si trova dall'altra parte del mondo.

Dobbiamo puntare sulle tecnologie e su quelle nuove nicchie di mercato che permettono, ad esempio, a un giovane di Fuerteventura di lavorare come programmatore nella Silicon Valley. Con un telefono o un computer e una buona connessione si può lavorare da qualsiasi parte del mondo.

Infatti, Fuerteventura, soprattutto la zona nord, sta diventando un paradiso per quei nomadi digitali. Questo tema è già stato trattato in una colazione tecnologica, che è uno dei programmi di questo Council, in cui abbiamo potuto parlare con nomadi digitali e imprenditori e imprenditori che hanno visto in esso una possibilità. Dobbiamo aprire nuove strade e nuove opportunità.

P. E come sono queste colazioni tecnologiche?

J.G.C. Le colazioni tecnologiche consistono, fondamentalmente, in un formato di circa un'ora in cui dal Consiglio cerchiamo di aggiornare ciò che sta accadendo intorno a noi ed esplorarlo. È un programma ideato anni fa. Infatti, il parco tecnologico che abbiamo oggi a Fuerteventura è stato ideato in una colazione tecnologica nel 2011. Tuttavia, il programma è andato perso e quest'anno lo abbiamo recuperato, perché mi sembrava molto importante. Entro settembre avremo già fatto quattro colazioni tecnologiche.

Lo riprendiamo a febbraio in una sessione in cui parliamo di destinazioni turistiche intelligenti e sostenibili, coincidendo, casualmente, con la settimana in cui Fuerteventura si è unita alla rete di questo tipo di destinazioni. A quella giornata abbiamo portato professionisti da Valencia, da Invat tur, che sono piuttosto in alto non solo in Spagna, ma in Europa.

Nella successiva colazione tecnologica abbiamo trattato le linee di finanziamento. Vediamo sempre che in ogni riunione o congresso che esiste si dice che ci sono molti soldi, che l'Unione europea ha molte linee di finanziamento, soprattutto per il tema della sostenibilità e delle questioni digitali, Ma sappiamo che non solo dobbiamo trasferire il denaro, ma dobbiamo anche essere pronti a riceverlo, soprattutto per quanto riguarda le scadenze che stanno fissando. In questa sessione abbiamo riflettuto sul fatto che se non sai dove stai andando, non avrai il tempo di completare il tuo progetto in tempo. Non puoi essere reattivo. Devi avere chiaro dove stai andando, avere il tuo progetto, e quando esce quella linea di finanziamento, presentare la domanda.

Nella colazione successiva, nel mese di maggio, e in coincidenza con la settimana del famoso Pegasus, parliamo di sicurezza informatica.

Abbiamo avuto l'opportunità di comprendere la sicurezza informatica dal punto di vista dell'hacker e delle forze dell'ordine dello Stato che combattono questi attacchi informatici. Come si deve predicare con l'esempio, nel settembre dello scorso anno abbiamo avviato un progetto per testare la sicurezza dello stesso Capitolo. Abbiamo condotto un progetto di circa tre mesi e mezzo in più in cui un'azienda esterna ha lanciato un attacco di phishing tramite e-mail fraudolente agli stessi dipendenti del Capitolo. Più tardi abbiamo potuto vedere come si è evoluto e abbiamo esposto i risultati nella colazione tecnologica.

Nella nostra quarta edizione della colazione tecnologica parleremo degli eSport. Se guardiamo le cifre, questa industria emergente muove attualmente più della cinematografia, per esempio. Ecco perché penso che non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a lei o voltarle le spalle, ma che dobbiamo occuparcene come facciamo con qualsiasi gioco per computer, serie TV, o come con Netflix. Parlavamo di creare posti di lavoro come programmatore per i giovani, e questa industria non è solo un gioco. È un mondo e una nuova opportunità di business.

Le colazioni tecnologiche stanno avendo un grande successo, in quanto abbiamo abbastanza pubblico e alla fine dell'esposizione dell'argomento si possono porre domande ai relatori.

In seguito, si passa a una colazione più informale per mantenere questa via di contatto, permettendo così ai partecipanti e ai relatori di fare uno scambio di conoscenze. Diamo la possibilità di seguirlo in streaming in modo che possano vederlo coloro che non possono spostarsi.

P. Anche nell'area dei dati aperti lavorerà la digitalizzazione?

J.G.C. Lavoreremo alla digitalizzazione nei nostri tre portali: quello di governo aperto, quello di trasparenza, e quello di partecipazione civica. Ad esempio, abbiamo un progetto in cui una delle parti tratta i rifiuti. Vogliamo sensorizzare tutti i serbatoi per sapere quando sono pieni o meno in modo da poter risparmiare sul trasporto di camion. Cerchiamo efficienza ed efficienza nel sistema.

Traduzione di Francesca Usai