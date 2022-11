Progetto AQUASOST: digitalizzazione del ciclo dell'acqua

Più di 80 aziende e professionisti legati all'industria dell'acqua hanno partecipato alla giornata online tenutasi lo scorso 26 ottobre su iniziativa dell'ITC e che ha visto la partecipazione di responsabili dell'area del Ministero per la Transizione Ecologica e del Governo Canarie

La digitalizzazione del ciclo idrico è stata dapprima analizzata dal punto di vista delle politiche pubbliche e dei piani statali per la sostenibilità e l'efficienza del settore e sono stati presentati numerosi casi pratici di applicazione di strumenti digitali di misurazione e sfruttamento dei dati per una gestione intelligente del ciclo industriale dell'acqua, anche per l'efficienza dell'irrigazione e per il monitoraggio e il controllo degli scarichi o delle inondazioni.

Il Direttore Generale per l'Assetto del Territorio e le Acque del Governo delle Canarie, Victor Navarro Delgado, è stato incaricato di aprire la Giornata insieme al Capo del Dipartimento dell'Acqua dell'ITC, Baltasar Peñate Suárez. L'incontro virtuale, rivolto ai professionisti dell'industria dell'acqua e alle persone coinvolte nella gestione delle risorse idriche, rientra nelle azioni dell'ITC nell'ambito del progetto AQUASOST sovvenzionato dall'Agenzia Canaria di Ricerca, Innovazione e società dell'informazione (ACIISI), con un tasso di cofinanziamento dell'85% nell'ambito del programma operativo FESR Canarie 2014-2020.

Nell'ambito delle presentazioni pubbliche è intervenuto il vicedirettore generale per la protezione delle acque e la gestione dei rischi del Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica, Francisco Javier Sánchez Martínez, Il PERTE ha messo in evidenza la digitalizzazione del ciclo dell'acqua con diverse linee d'azione per promuovere l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione nel ciclo integrale dell'acqua. Successivamente, da parte del governo delle Canarie, è intervenuto Soraya Manjón Vega, Direttrice dell'Unità Progetti Idrici (Programma di Assistenza, Monitoraggio e Controllo dei Fondi Next Generation EU).

Già nello spazio dedicato agli strumenti digitali di supporto al settore idrico, diversi esperti hanno approfondito l'implementazione di soluzioni ICT avanzate, analizzando come l'Internet delle cose e le tecnologie di sfruttamento dei dati (machine learning, AI, bigdata) possono contribuire a ottimizzare il ciclo industriale dell'acqua.

Relatori:

Francisco Javier Sánchez Martínez, vicedirettore generale per la protezione delle acque e la gestione dei rischi presso il Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica.

Soraya Manjón Vega, Direttore dell'Unità Progetti del Ciclo dell'Acqua del Governo delle Canarie (Programma di Assistenza, Monitoraggio e Controllo) dei Fondi Next Generation EU.

Relatori:

Carmelo Javier Santana Delgado, Direttore del Consiglio Insulare delle Acque di Gran Canaria

Maria Gil Cabrera, Country Manager Spagna in Idrica

Adrià Salvans Torras, responsabile IT presso Aigües de Vic

José Ramón Villar Flecha (Università di Oviedo), responsabile dello sviluppo del modello CBR nel progetto Inundatio

Fernando Lombos Fernández, Direttore della Cybersecurity dei dati su Cibernos

Relatori:

Federico Cuyás Rotondo, Dinapsis

Soraya García, Brioagro

Francisco Javier Ortega, SubSea Mechatronics

Patricia Cortés Celada, Ingegnere presso Kamstrup Spain

Traduzione di Francesca Usai