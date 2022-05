Representante del IES Faro Maspalomas: “Los centros de FP en Canarias orientan a sus alumnos para que no tengan miedo al emprendimiento”

¿Qué objetivos se quieren lograr con el aula de emprendimiento en el centro?

El objetivo principal es ofrecer apoyo y asesoramiento a todos los alumnos recientes, o a aquellos que han terminado hace poco, a llevar a cabo sus proyectos. Ofrecemos soporte técnico y de infraestructura para que puedan sacar sus ideas adelante durante sus primeros años de empresa, que siempre son más difíciles.

¿Cuál es la media de alumnos por clase? ¿Crees que aumentará el número de alumnos en los próximos años?

Con el tema de las medidas Covid-19 se redujo el número de alumnos. Así que ahora contamos con unos 15 alumnos por clase, aunque en algunas hay menos alumnos. Algunos grupos empezaron con 19, pero el número ha ido cayendo hasta los 15 más o menos. Me temo que no tenemos muchas expectativas de crecimiento del número de alumnos. Todavía no lo sabemos con certeza, pero lo más probable es que volvamos a los niveles pre-pandemia, pero no muchos más.

¿Cuál cree que es el objetivo principal de los alumnos antes de entrar en esta aula de emprendimiento?

En este centro no se funciona todavía como vivero de empresa de por sí, se está poniendo en marcha. Pero por las experiencias que conozco de otros centros los alumnos vienen buscando principalmente asesoramiento de profesores que les han dado clase en el módulo de empresa, o incluso de la familia profesional de ellos. Salas de reuniones y soporte informático son algunos de los temas que se suelen comentar.

¿Qué enseñanzas impartís en vuestro centro? ¿Cómo se encamina esa enseñanza FP hacia el emprendimiento?

En las familias profesionales nos especializamos en hostelería y turismo, donde hay varios ciclos de grado medio, tiene el de cocina y restauración. Y luego contamos con ciclos superiores de alojamientos turísticos y de asistencia a la dirección. También tenemos la familia profesional de imagen personal, donde podrías estudiar peluquería, de grado medio, y técnica integral, de grado superior y por último la familia de administración, con gestión administrativa como grado medio y administración y finanzas como grado superior. El módulo de grado medio de cocina y el de jardinería tienen el aula en la prisión de juan Grande. Como se puede apreciar prácticamente todos los módulos están orientados al emprendimiento

¿Qué actuaciones habéis realizado anteriormente en el aula de emprendimiento?

El aula comenzó a funcionar hace bastante poco, se aprobó el curso pasado. El año pasado hubo bastantes talleres formativos. Este curso se hizo como un mural grande, que localizamos fuera, que ayuda a visibilizar las acciones que se van realizando en el centro. Además, también hemos hecho actividades formativas mediante distintos talleres. Por ejemplo, creamos un taller de marca personal, otro de motivación para el emprendimiento, otro de viabilidad económica y fuentes de financiación de la empresa y, finalmente, uno de metodologías para hacer presentaciones de sus proyectos. Y todo esto lo hemos logrado sin tener un aula física construida, de hecho, ahora está llegando el material. La idea es poner todo en marcha lo antes posible.

¿Qué actividades tienen previstas próximamente en el aula?

La idea de este último trimestre es hacer un pequeño arreglo en las aulas. Tenemos dos recintos pequeños y nos gustaría ampliarlas un poquito, y adecuar el material que nos está llegando ahora para conformar el aula física. En definitiva, crear un pequeño vivero para que los alumnos puedan comenzar a venir a trabajar en sus ideas, o reunirse.

Como sabrás, la diferencia clave entre una startup del emprendimiento es el crecimiento exponencial, pues tiene una base escalable y tecnológica. ¿Ven la posibilidad de creación de startups entre los alumnos?

Lo veo complicado, pero no imposible. Más que nada por el perfil de las familias profesionales que se imparten aquí, que están enfocadas en el sector servicios. Ahora muchos de nuestros alumnos salen para trabajar en restaurantes o en cocinas o peluquerías. Por lo tanto, tienen una dificultad añadida para comenzar una startup propia. Pero eso no quiere decir que no sea posible, a veces las ideas más locas de los alumnos, si se trabajan un poco, se pueden sacar adelante.

¿Conoces el recién aprobado Proyecto de la Ley de Startups? [Explicación: Reducción de Impuestos, aceleración del proceso de creación]¿Crees que es una gran apuesta por el gobierno para el fomento de startups?

Por lo que yo he leído parece una propuesta bastante buena. Puede servir como motivación extra para todos los jóvenes que no están del todo seguros de querer emprender. Recuerdo leer algo en esta ley sobre que facilitaba el compromiso, en el caso de que la empresa salga mal por las dificultades que conlleva, se puede echar atrás sin repercusiones. Estoy bastante segura de que a largo plazo podrá servir, sobre todo para aquellas startups que tengan un perfil tecnológico muy marcado.

¿Cómo guiais a los estudiantes en el proceso de creación del proyecto de emprendimiento?

De momento se canaliza en el módulo de empresas que tenemos en el segundo ciclo. Básicamente lo que hacemos es conocer el perfil del emprendedor. Ayudamos a los alumnos a que sean conscientes de que todos conocemos a potenciales emprendedores. Destacamos qué tipo de actitudes tienen estas personas, cómo piensan. Y finalmente nos centramos en el entorno de la empresa, hacemos pequeños estudios de mercado. Y, durante todo el proceso de aprendizaje, los alumnos van confeccionando poco a poco un plan de empresa ficticio. Un proyecto adaptado a su nivel en el que se familiarizan con la creación de su empresa.

¿Recuerdas algún proyecto que te haya sorprendido especialmente?

La verdad es que yo no llevo mucho tiempo en este centro, por lo que no conozco mucho. Pero comentando con algunos compañeros me han contado bastantes historias. Recuerdo a unos alumnos de la rama administrativa que crearon un sistema que avisara a las empresas responsables de las revisiones de los aparatos frente a incendios cuando la fecha de comprobación se acercase. Luego no se pulió, pero estuvo simpático.

¿Crees que os falta algún tipo de ayuda o herramientas que mejoren las actividades en el aula?

Nosotros lo que más en falta echamos, porque viene muy lento, es el material, herramientas e infraestructuras. Ahora nos está llegando mobiliario, pero seguimos echando en falta material tecnológico. Tenemos que ofrecerles a los chicos que vienen aquí material informático para que puedan llevar a cabo sus proyectos, donde puedan sentarse tranquilos a hacer una videoconferencia. También nos interesa conocer los presupuestos que se destinarán a nuestros centros. Pero una de las cosas que más queremos es una buena red de conexión con otros centros más experimentados. En el País Vasco por ejemplo hay algunas aulas de emprendimiento que funcionan a la perfección, ¿por qué no aprender un poco de ellos?

¿Crees que lo aprendido servirá a los alumnos en un futuro?

Yo creo que sí. Igual no es una cosa que vemos el curso que viene, pero teniendo en cuenta que el perfil de nuestros alumnos está enfocado en el sector servicios, podrán utilizar los conocimientos aprendidos aquí para saber moverse en el ámbito empresarial. A la larga es algo que les vendrá muy bien, pero es cierto que a corto plazo puede que no les sea tan útil. Sobre todo, lo que nos interesa es potenciar la actitud emprendedora del alumno, aprender a trabajar por ellos mismos y no depender tanto de los otros.

¿Crees que hacen falta más aulas de este tipo y actividades para promover el emprendimiento en los jóvenes?

Sí, recientemente se ha aprobado la creación de otras aulas de emprendimiento en centros de la zona sur, creo que fue en la Herradura, pero no me hagas mucho caso. Yo creo que lo importante es que los jóvenes vayan conociendo estos centros y familiarizándose con el emprendimiento para que no lo vean como algo a lo que temer. Seguro que más centros se van sumando a la creación de aulas de emprendimiento cuando vean las nuestras llevarse a cabo. Ahora en abril se celebrará un concurso de emprendimiento entre alumnos de ciclo de grado medio en la zona sur con la idea de premiar ideas emprendedoras en diferentes temas como el medio ambiente o la movilidad.

¿Cómo crees que se puede incentivar a la gente a emprender?

Yo creo que ofreciendo experiencias de jóvenes que hayan emprendido y cuenten cómo fue su proceso y cómo se decidieron a emprender. Además es muy importante que estas personas tengan centros especializados que les puedan servir de apoyo logístico y técnico.