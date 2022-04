Geólogos y geofísicos niegan que Marruecos haya descubierto petróleo cerca de Canarias

La Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo (AGGEP) ha asegurado que los hallazgos de “petróleo fantasma” de Marruecos cercano a Canarias son falsos y han generado “mucho ruido” para llamar la atención y atraer inversores. “Existe un sistema para la definición, evaluación y clasificación de los recursos y reservas de hidrocarburos que ha sido acordado por las mas importantes asociaciones internacionales de profesionales del sector de la exploración y producción”, denominado Petroleum Resources Management System (PRMS) y, en base a ello, la AGGEP explica que “todas las cifras que se han publicado entran dentro de la categoría de Undiscovered o Prospective resource, o sea No descubiertas”.

La AGGEP se refiere sobre todo al balance de resultados presentado por la compañía británica Europa Oil & Gas el pasado 13 de abril, el que reflejeba que había identificado un posible yacimiento equivalente a 1.000 barriles de petróleo en el bloque Inezgane Offshore, a unos 200 kilómetros al noreste de La Graciosa.

La compañía firmó en 2019 con Marruecos un contrato para explorar la zona, que abarca más de 11.220 kilómetros cuadrados frente a las costas de Agadir, en busca de hidrocarburos. Según publicó El País, la compañía ya había anunciado en agosto de 2021 que había identificado el equivalente a 2.000 millones de barriles.

A juicio de la AGGEP, este anuncio “ha dado publicidad a la compañía operadora del permiso de exploración Inezgane, que desde agosto de 2021 está buscando un socio inversor que se comprometa antes de noviembre de 2022 a financiarles un pozo de exploración”; y también a Marruecos, “que con esta polémica llama la atención sobre el atractivo inversor en el país”. Que se diera por sentado que esto suponía descubrimiento de petróleo por parte de Marruecos “son sandeces”, tildó el colectivo en un comunicado publicado en su Facebook.

El presidente de la AGGEP, Jorge Navarro, detalla que Europa Oil & Gas ha revisado toda la información que existe sobre el área, “la ha procesado, reevaluado y dice que tiene un potencial exploratorio equivalente a 1.000 barriles”, pero “esto no quiere decir que haya descubierto petróleo”, porque “no ha perforado ningún pozo”. Para ilustrarlo, expone un ejemplo: “Es como si me compro un billete de lotería para el Gordo de navidad, me gasto 20 euros y podría tener 170 millones de euros; pero la probabilidad es muy escasa”.

Además, Europa Oil & Gas “es pequeña”, explica Navarro. Cuenta con algo de producción en Inglaterra y “produce entre 200 y 300 barriles al día, que son muy pocos”. Por ello, precisa de otra entidad más grande que la financie. “Necesita encontrar una compañía que les ayude económicamente a perforar”, añade y, si antes de que finalice el contrato no atrae a ningún inversor, se tendrá que ir. “Europa Oil & Gas no ha descubierto nada; no ha perforada nada. Lo único que tiene son expectativas”, insiste Navarro.

Tarfaya

Por otro lado, Marruecos también identificó potencial en el bloque denominado Tarfaya Offshore Shallow, entre la región de Agadir y el Sáhara Occidental; en concreto, frente a las costas de Tarfaya e Ifni, a unos 100 kilómetros de Canarias. Esto fue revelado el pasado 13 de abril por la directora general Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM), Amina Benkhadra, en comisión parlamentaria, donde ofreció un balance de las prospecciones de Rabat entre 2000 y 2022.

En su comparecencia, según recogió Efe, detalló que el país magrebí ha llevado a cabo la prospección de 67 pozos, de los cuales 40 fueron positivos a la presencia de gas y de petróleo: aseguró que en dos que se realizaron en el mar se reveló la presencia de petróleo. Uno de ellos de petróleo pesado cerca de Tarfaya y otro de petróleo ligero cerca de Ifni, cuyas costas se sitúan próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Benkhara no detalló ante la Cámara de Representantes cuándo se han producido estas prospecciones y las encuadró en el balance general de las dos últimas décadas. Consultada por Efe, la ONHYM no respondió si los de Tarfaya e Ifni se tratan de nuevos sondeos. La zona en la que se enmarcan dichos sondeos abarca 23.900 kilómetros cuadrados y los permisos los tiene Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) desde 2017; el acuerdo reportaba un 75% de beneficios para la empresa italiana y un 25% para la marroquí. En 2019 Qatar Petroleum adquirió un 30% de la participación de ENI en el acuerdo.

El presidente de la AGGEP explica que en esta área sí se han perforado pozos desde los años 60. “Incluso hubo un descubrimiento en los años 60 de ExxonMobil, pero no era comercial porque encontraron un crudo muy pesado, es decir, de alta viscosidad y difícil de fluir en los pozos”, añade. En este sentido, detalla que “en el mar, perforar un pozo con crudo pesado nunca ha sido rentable”. Navarro entiende que la zona “tiene su interés”, pero no le consta que en los últimos años haya habido ningún descubrimiento de petróleo.

“No hay ningún descubrimiento en la zona de Tarfaya, en los últimos años no se ha perforado nada”, señala Navarro. Aunque ENI tiene intención y capacidad de perforar dos pozos, aún “está en fase de exploración” y el área que tiene “es tremenda”. Pero la compañía italiana “no es muy transparente”.

Gas cerca de Larache

Donde sí se ha conformado el hallazgo de hidrocarburos a 38 kilómetros de la costa de Larache, localidad ubicada al norte de la ciudad de Rabat. Navarro recuerda que en 2009 Repsol, Gas Natural y Dana perforaron el pozo Anchois-1 en el que descubrieron gas y recientemente, la compañía inglesa Chariot Oil & Gas perforó un pozo cercano, denominado Anchois-2, para confirmarlo. En enero de este año, la empresa anunció su hallazgo y su intención de analizar su capacidad comercial.

“Lo único cierto que hay es la confirmación del descubrimiento de gas por la compañía Chariot Oil & Gas, lo que se catalogaría como Recursos contingentes, pero no ha habido ningún descubrimiento de petróleo y menos de 1.000 millones de barriles”, insiste Navarro. Pero en el caso de que se descubriera, por ejemplo, frente a Tarfaya o Ifni, el presidente de la AGGEP dice que “no habría ningún problema”, en referencia a las alarmas generadas desde Canarias por las prospecciones.

“Los accidentes son altamente improbables. Nosotros cuando trabajamos en una compañía lo hacemos por objetivos relacionados con la seguridad. Si hay un accidente en la compañía, dejamos de percibir dinero. Y eso funciona a escala mundial, las compañías están preocupadas por cualquier incidente medioambiental”, subraya Navarro. “Es más fácil que se produzca un incidente en Canarias por el trasiego de barcos con crudo y petróleo que repostan en las islas, que por una perforación, que lo más probable es que sea negativa, a 200 kilómetros de las costas del Archipiélago”, concluye.

Según su página web, la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo se constituyó el 12 mayo de 1980 y la primera Asamblea General se celebró el 2 de junio de 1981, contando entonces con 56 miembros. En la actualidad, cuenta con más de 250 personas inscritas y, entre sus actividades, ha celebrado más de 120 conferencias o 40 excursiones geológicas. Además, la AGGEP esta afiliada a la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) y la Sociedad Geológica de España (SGE).

Entre sus objetivos, destaca “reunir a profesionales de la investigación y prospección petrolífera y de otros aspectos geológicos, físicos o químicos que permitan un mejor conocimiento de la exploración, explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos, dentro del máximo respeto al medioambiente”.