Coalición Canaria rompe su pacto de gobierno con la Plataforma Municipal de Haría

La secretaria Insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín, ha anunciado durante la mañana de este martes, 9 de agosto, la ruptura de las negociaciones con la Plataforma Municipal de Haría para la gobernabilidad del ayuntamiento norteño, en el transcurso de la rueda de prensa celebrada al efecto en la sede del partido nacionalista, en la que también han participado el secretario de Organización insular, Echedey Eugenio, el secretario del Comité Local de Haría, Víctor Robayna, y la exalcaldesa del municipio, Chaxiraxi Niz.

Machín ha explicado que su partido se ha visto abocado a esta situación debido al incumplimiento del acuerdo firmado entre ambas formaciones políticas a inicios de legislatura y ratificado el 30 de junio de 2022 (que se adjunta a esta comunicación) que, entre otros aspectos, establecía que “el área de Hacienda recaerá en la formación que en cada periodo no ostente la alcaldía, en este caso a Coalición Canaria”.

La sorpresa, ha explicado Machín, “surge cuando tras el pleno de investidura en que sale elegida como alcaldesa Evelia García, con el apoyo de los votos de CC, la PMH nos traslada que van a modificar el pacto y que no nos delegarían el Área de Hacienda”.

A pesar de ello, Migdalia Machín ha expresado que el ánimo de Coalición Canaria siempre ha sido el de cumplir el acuerdo alcanzado y firmado e “incluso después de la ruptura unilateral del mismo nos hemos mantenido predispuestos al diálogo y a alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar la estabilidad del gobierno pensando siempre en los intereses de los ciudadanos de Haría. De hecho, no hemos hecho ningún tipo de declaración durante el último mes para evitar que ninguna manifestación pública por nuestra parte pudiese malinterpretarse y provocar una ruptura de las negociaciones, como finalmente ha sucedido”.

Después de un mes de espera en la que “la PMH nos ha ido dando largas”, el pasado jueves tuvo lugar el esperado encuentro y el día siguiente el líder de la PMH, José Torres Stinga, “nos comunicó que todo quedaba igual y no accederían al cumplimiento del acuerdo firmado”.

Por su parte, la exalcaldesa norteña, Chaxiraxi Niz, adelantó que “Coalición Canaria en Haría seguirá trabajando con la misma filosofía por el bien de los vecinos, estando en la calle, escuchando sus necesidades, pero desde la oposición desde donde seguiremos apoyando cuantas propuestas se lleven al municipio y sean en beneficio de Haría”.

En la rueda de prensa también participó el secretario local de Coalición Canaria en Haría, Víctor Robayna, cuyas primeras palabras fueron dirigidos a “los vecinos y vecinas de Haría a quienes le debemos una disculpa por esta situación en que nos ha metido la PMH generando este circo mediático. Los ciudadanos de Haría no se merecen este parón institucional que sufriremos a partir de ahora”.

Robayna explicó que “el comité local de Haría manifiesta todo su apoyo a los concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Haría que han realizado un gran trabajo a lo largo de estos dos últimos años y recordó a la PMH que nadie de fuera de nuestro partido nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer en nuestra casa”.

Respecto a la supuesta rebeldía del concejal nacionalista Armando Bonilla, esgrimida por la PMH para romper el acuerdo de gobierno previo, los participantes en la rueda de prensa han aclarado la cuestión recordando que “no es cierto que nuestro concejal no asistiera al pleno de toma de posesión de la nueva alcaldesa por estar en desacuerdo con ello. Nuestro edil comunicó a nuestros socios, desde el día 8, la imposibilidad de asistir al pleno en cuestión previsto para el día 11 y aun así lo convocaron a sabiendas que su voto no era necesario para alcanzar la mayoría, como así fue”. Para los nacionalistas, “creemos que se trata solo de una excusa porque, por ejemplo, el concejal de Hacienda de la PMH tampoco asistió al pleno de aprobación del presupuesto municipal por no estar de acuerdo con el documento final, y no pasó nada, ni pedimos que se aplicara ninguna medida al respecto”.

Migdalia Machín ha negado rotundamente que su formación esté desestabilizando el gobierno municipal de Haría. “Tenemos claro que estamos dispuestos a cumplir con el pacto de gobierno alcanzado y debe ser la Plataforma Municipal de Haría quien explique por qué no se ha cerrado dicho acuerdo de gobierno”.

Por último, la secretaria insular de CC, anunció que su formación “seguirá abierta al diálogo con cualquier partido con representación en el ayuntamiento y no descartamos ningún acuerdo que permita dar estabilidad al municipio y beneficie a los ciudadanos de Haría”.