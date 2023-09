Evitar el colapso de la isla canaria más pequeña: el PSOE propone limitar el número de visitantes en La Graciosa

La Graciosa está al límite. La isla más pequeña de Canarias, con cerca de 700 residentes censados, ha llegado a recibir en un año a medio millón de visitantes. La presión sobre el territorio ha llevado al PSOE de Lanzarote a plantear poner límites al número de turistas que se trasladan en un día a este pequeño territorio.

''La Graciosa ha llegado a recibir 428 turistas por habitante. Se concentran especialmente en los meses de verano'', ha señalado la portavoz del partido en el Cabildo insular, Ariagona González. La formación ha registrado una moción para que el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG) regule el número máximo de visitantes que puede acoger diariamente el espacio.

''Este verano, la isla ha sido noticia en varios medios nacionales que han puesto de manifiesto el desmesurado incremento de visitantes, llegando a afirmar que ningún lugar tiene tanta presión turística como la octava isla'', ha recordado González.

La Graciosa ha sido descrita por muchos vecinos como la “gallina de los huevos de oro''. El modelo turístico que se desarrolla en el resto del Archipiélago se ha implantado también en la octava isla, aunque para muchos expertos podría servir de avanzadilla para un cambio de modelo hacia un turismo más sostenible.

El PSOE ha puesto sobre la mesa dos medidas. Por un lado, establecer un máximo de visitantes por día que permita disminuir la presión sobre el espacio y mejorar la experiencia de los turistas. La segunda, establecer una cuota de corresponsabilidad con el mantenimiento del espacio mediante el abono de una tasa que, en todo caso, sería diferente para los visitantes que se alojen en la isla, al reconocer que su aportación a la economía de La Graciosa es superior a la del visitante de un día.

''No se trata de una medida radical ni ecorrevolucionaria. En este momento, Venecia, con un alcalde de centroderecha, acaba de aprobar una tasa de cinco euros a cada visitante que no pernocte en la ciudad buscando, como propone el Grupo Socialista para La Graciosa, el doble efecto de limitar el número de visitantes y de generar ingresos para la conservación de la ciudad'', ha finalizado la consejera.

Esta isla también sufre los efectos de la importante crisis hídrica que atraviesa Lanzarote. Los problemas en el suministro de agua son constantes y se intensifican en verano.

En un año, la tubería de agua que conecta las dos islas ha sufrido más de seis averías. Este mes de agosto, cuando el territorio está al 100% de ocupación, los residentes han sufrido problemas con el abastecimiento de agua, de cobertura móvil y de internet.

“Estamos con un hilito de agua, sobre todo al mediodía”, cuento a esta redacción un trabajador de La Graciosa. Los residentes de la octava isla tienen que recurrir a métodos rudimentarios para desarrollar su rutina. Así, compran decenas de garrafas para poder lavarse, limpiar la ropa o fregar los platos.

