Ángel Víctor Torres presenta a Canarias como un destino seguro ante los ministros de Turismo de 95 países y más de 100 empresas internacionales

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha intervenido este lunes en la sesión inaugural de la conferencia internacional Setting the Recovery of International Tourism into Action, que se ha celebrado desde el Parador de La Palma, se informa en una nota de prensa del Ejecutivo regional. El evento ha contado con la participación telemática del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de los máximos responsables de las áreas de turismo de más de 95 países y los representantes de más de 100 empresas del sector. Ángel Víctor Torres ha presidido la mesa inaugural junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashivili; el director ejecutivo del Consejo Mundial de Viajes, Greg O’Hara, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández.

En su intervención, el presidente de Canarias ha presentado al Archipiélago como un destino seguro “que ya lleva tiempo preparado para recibir turistas”, apuntó. Ángel Víctor Torres explicó en este foro internacional que Canarias fue el primer lugar de España donde se detectó un caso positivo de Covid-19 -en el mes de enero en La Gomera- y donde se activó un protocolo de confinamiento en un establecimiento turístico -en un hotel del sur de Tenerife, en febrero-. Remarcó que en ambos casos se actuó correctamente: “Lo que al principio podía parecer una debilidad, es hoy una fortaleza”, añadió.

El jefe del Ejecutivo canario destacó que todos los esfuerzos de la Administración canaria han ido encaminados a contener los contagios “y hemos logrado doblegar la curva, pero nuestra dependencia del exterior y la evolución dispar de la pandemia en los mercados emisores, han frenado nuestras expectativas turísticas”.

Esa es la razón por la que el presidente, se añade en la nota, animó a la comunidad internacional a establecer normas armonizadas junto a políticas que permitan reactivar la movilidad de forma segura y evitar la imposición de cuarentenas a los viajeros. En ese sentido, también apostó por la implantación de sistemas de control sanitario que sean “accesibles y asequibles”.

En la rueda de prensa posterior, recordó que Canarias ya cuenta con un decreto ley que lleva funcionando varias semanas y establece que cualquier turista que se aloje en las Islas debe presentar un test de antígeno o PCR con resultado negativo y que ahora está conviviendo con la resolución de Sanidad que establece la práctica de test PCR. “En estas tres semanas solo se ha detectado un positivo y la fiabilidad del sistema es alta”. El jefe del Ejecutivo canario aseguró que estamos en una semana decisiva porque el mercado británico se puede abrir -con el desconfinamiento en ese país- “y esperemos que podamos cerrar en esta semana clave el diálogo abierto con el Gobierno de España”, para armonizar ambas normas. En cualquier caso, Torres también expuso que “nos gustaría que la Unión Europea despejara cuanto antes todas las dudas al respecto”.

Ángel Víctor Torres agradeció al presidente del Gobierno de España y a la ministra de Turismo la elección de La Palma como lugar para la celebración de estas conferencias. Además, remarcó “que, ante este reto global, debemos permanecer unidos en la lucha contra el virus. Esta crisis ha puesto de manifiesto que la humanidad hoy en día funciona como un organismo único. Que por mucho mar o mucha tierra que haya de por medio, estamos entrelazados”, dijo. Por último, compartió su deseo de que los principales mercados turísticos de Canarias se recuperen pronto para “volver a compartir con el mundo nuestra riqueza natural y bondades climáticas. Deseamos verles pronto”, concluyó.