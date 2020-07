Campus Festivalito: Laboratorio del cine hecho en La Palma

El Campus Festivalito arranca el sábado 1 de agosto “con las novedades propias de esta nueva normalidad en la que se limita los aforos de asistencia para cumplir con las normativas y seguridad de los participantes”, se indica en una nota de prensa de la organización del evento. Entre las actividades del Campus Festivalito destaca la charla sobre las últimas novedades de la realidad virtual, encuentro con cineastas canarios, taller sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías (TIC) y el taller de iniciación a la fotografía nocturna.

La isla de La Palma, añade, disfruta de los cielos más limpios del planeta y las observaciones de las estrellas se han convertido en arte al conseguir plasmar en imágenes los pequeños detalles que el ojo humano no puede detectar, ampliando así la belleza que en este lugar se alcanza. En este sentido se ha programado el Taller de Iniciación a la fotografía nocturna. Su objetivo es obtener los conocimientos básicos para poder realizar las espectaculares fotografías que regala el cielo palmero. Será impartido el martes 4 de agosto a las 11:00 horas desde el Museo Benahorita en su parte teórica. El taller está enmarcado dentro del Proyecto de Divulgación Astronómica de la Consejería de Innovación y Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma y subvencionado por Sodepal. Para la realización de esta formación el taller se ha dividido en dos partes: una teórica y una salida práctica, desde donde se podrá observar las estrellas que acompañan las noches veraniegas de la Isla. Se tendrá en cuenta los aspectos astronómicos como las estrellas fugaces, planetas, luna y satélites, para finalizar realizando un vídeo timelapse, recurso muy utilizado en las creaciones audiovisuales de paisajes. El taller será impartido por el divulgador y fotógrafo palmero especializado en turismo astronómico Antonio González Hernández (Toño González). Una de sus especialidades es la elaboración de fotografías y timelaps nocturnos. Un ejemplo de sus fotografías, la mención que obtuvo el pasado 17 de abril como APOD –Astronomy Picture of the Day por la NASA (Foto Astronómica del Día). Por razones de seguridad el aforo es limitado y se debe cumplimentar la inscripción para poder participar aquí.

Un año más, se añade en la nota, tras el éxito de las ediciones anteriores, se programa el Concurso-Taller Cine con TIC que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias organiza. Esta actividad está enfocada a jóvenes de la isla entre 12 y 17 años que quieran vivir la experiencia de convertirse en cineastas y aprender a manejar el lenguaje audiovisual. Este taller-concurso que se enmarca en el programa Codecan de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) es una oportunidad fantástica para contribuir y difundir las buenas prácticas en materia de uso seguro y responsable de las TIC. En su 6ª edición de este taller-concurso se realiza bajo el marco del Festivalito de La Palma y como novedad, este año se añade una nueva temática para el rodaje de los cortometrajes, además del uso responsable de las TIC, el alumnado podrá elegir también la astronomía como tema central de su corto, contando con un experto del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que impartirá una ponencia sobre “Los supertelescopios y el futuro de la astronomía”. Para inscripción rellenar el formulario.

Edgar Santana es el ponente encargado de dar la charla sobre Realidad virtual, más que una realidad. Socio y profesor de la Viar Academy, academia de realidad virtual para los no iniciados, diseñador gráfico, publicista, creador de contenidos de RV y colaborador de Google para Local Guide. Destacar que su proyecto de la academia nació a través del Festivalito y ya en la edición pasada fue el docente encargado del Taller XR, Realidad Virtual y del que se presentaron cortos para el concurso de La Palma Rueda. Para esta edición, se apunta en la nota, “presentará cómo la realidad virtual ha inundado nuestras vidas con los casos de éxito más sonados, cómo incorporar la realidad virtual en una pequeña tienda o un gran negocio”. Además, durante la charla “se podrá realizar un viaje al futuro con los avances que ya están surgiendo y con los lanzamientos ya programados de app o equipos de realidad virtual. La charla es abierta al público hasta completar aforo el día 3 de agosto a las 11:00 horas en el Museo Arqueológico Benahorita de Los Llanos de Aridane.

Seguidamente, sobre las 12:30 del mediodía, se producirá el Encuentro de Cine Canario donde se mantendrá una charla coloquio con los cortometrajistas canarios cuyos cortometrajes han sido seleccionados por Canarias Cultura en Red para que formen parte de su catálogo de distribución y que serán proyectados a lo largo de la semana que dura el Festivalito. Cine hecho en canarias o por canarios bajo la denominación de Canarias en Corto que es el programa para la promoción y difusión nacional e internacional de los mejores trabajos en este formato. A través de Canarias en Corto, el Gobierno selecciona anualmente, por medio de una convocatoria pública, hasta un máximo de siete cortometrajes realizados en el año anterior, y que pasan a representar al Archipiélago en los festivales nacionales e internacionales más relevantes. Un catálogo que éste año cumple con su decimocuarta edición y que a lo largo de sus ediciones pasadas ha contribuido a que cerca de 95 filmes entren en los principales mercados especializados del sector, con presencia en importantes festivales y convocatorias.

La organización recuerda que en todo momento se deben cumplir las normas de llevar mascarilla y mantener las distancias de seguridad para poder realizar con éxito todo su programa de divulgación y aprendizaje, y aunque será diferente que otros años no perderá la magia que le acompaña desde el inicio.

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, Caja Mar (Caja Rural) y Casa Cabrera, además de contar con la colaboración de numerosas empresas, en su gran mayoría de la isla de La Palma.