Unas 200 personas tratan de controlar el fuego de Garafía y “las expectativas no son malas”

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, en declaraciones en la mañana de este sábado a los medios de comunicación, ha manifestado que se ha mantenido una primera reunión en el Puesto de Mando Avanzado instalado en el polideportivo de Puntagorda (PMA) para analizar la situación del incendio declarado en la tarde de este viernes pasadas las 18.00 horas en el barrio de Catela, en Garafía, y que ha obligado a la evacuación de unas 300 personas de los núcleos de Catela, El Colmenero, El Castillo, Las Tricias, Cueva de Agua, La Mata y San Antonio. "Esperamos que no haya que seguir en esta línea de evacuaciones", manifestó el presidente de la corporación insular, quien se congratuló de "cómo de unida está trabajando la isla contra este incendio" con la puesta a disposición de ayuda por parte de todos los ayuntamientos.

Zapata señaló que hay unas 200 personas trabajando en los tres focos activos y se espera la llegada a lo largo del día de hoy efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Gran Canaria. Declaró que “ha sido una noche dura e intensa” y agradeció “la implicación” de todas las personas que están participando en el operativo.

(Autor del vídeo: Javier Martín Rodríguez)

La jornada de este sábado “se presenta compleja porque el fuego sigue avanzando” y las condiciones meteorológicas con adversas con altas temperaturas, viento y humedad también baja. “Se trata de contener para que no avance hacia Puntagorda y Tijarafe”, dijo Zapata. “En la noche de este sábado avanzó más de lo esperado”, reconoció el presidente. “Estamos trabajando para que esta pesadilla acabe lo antes posible”, dijo.

Andrés Rodríguez, inspector del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, explicó que el fuego, debido a la sequía acumulada, “se escapó a pesar de que acudimos a tiempo”. “El objetivo era evitar que nos pasara de carretera arriba y llegara hasta el pinar, El Roque y afectara la parte alta de los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía”. “En un primer momento conseguimos controlarlo en la parte baja de Garafía, pero por las condiciones meteorológico el fuego se escapó por la noche”, añadió. “El fuego está más o menos estabilizado, pero no controlado, si las condiciones meteorológicas ayudan y no tenemos la previsión de este sábado, y las altas temperaturas y el viento no nos afectan mucho, puede ser que lo logremos mantener, y si hay suerte, que no se nos escape de la zona que tenemos ahora de trabajo”. Apuntó que “las expectativas no son malas”.

En la zona norte, "en el flanco izquierdo, se encuentran activo los frentes de Cueva del Agua, Catela, barranco de Briesta”.

El fuego ha afectado a algunos establecimientos ganaderos, y, de momento, no se tiene conocimiento de viviendas dañadas.

Los medios aéreos (cinco helicópteros) han comenzado a operar sobre las 09.00 horas y están desplegados retenes propios del Cabildo de La Palma, con refuerzos de Gesplan y Tragsa, Parques Nacionales, la UME, personal voluntario de varios ayuntamientos, policías locales, Guardia Civil.

El responsable del citado servicio en el área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma , informa EFE, señaló que los efectivos que luchan contra las llamas confían en que no empeoren las condiciones meteorológicas, pese a que la predicción apunta a que se mantendrán las altas temperaturas y el viento.

Si no arrecia el calor y las rachas de viento "puede ser que logremos mantener el fuego y que no se nos escape de la zona de trabajo", indicó Andrés Rodríguez, quien admitió que ayer por la noche era "menos optimista" de lo que se encuentra esta mañana.

El fuego se mantiene en la zona comprendida entre el barrio de Cueva del Agua, Catela y el barranco de Briesta y "ahí está contenido" y donde se dedican "todos los esfuerzos a la extinción", por lo que más adelante es cuando se podrá estimar cuál es la superficie afectada.

Indicó el inspector de agentes del Servicio de Medio Ambiente que el incendio ha afectado a establecimientos ganaderos de la zona, pero no se tiene constancia de que las llamas hayan llegado a viviendas ni hayan causado daños personales.